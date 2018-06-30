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Должен ли гражданин Украины, который не поддерживает ее независимость, не знает ее истории и языка, обладать политическими правами? Стоит ли Украине перенимать опыт Латвии в подтверждении гражданства, в том числе и для коллаборантов «ЛНР» и «ДНР», и лишать права голоса «неграждан»? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали политолог, директор Агентства развития Приазовья Константин Батозский и председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

– В Латвии проверяют навыки владения латышским языком, знание основных положений Конституции Латвийской Республики, текста государственного гимна и истории Латвии. Не стоит ли привести подобную процедуру в действие в Украине?

Константин Батозский: Я считаю, что для людей, которые вновь входят в гражданство и приобретают украинское гражданство, должно быть с учетом всего, что вы перечислили. Это мировая практика, так происходит во многих странах. И украинское гражданство наконец должно обрести подлинную ценность. Быть не просто куском бумаги, а актом, когда человек соглашается и принимает основу этого государства.

Но я не считаю, что эта процедура может быть применима к тем людям, которые уже обладают украинским гражданством. В странах Балтии проверка гражданства происходила в момент постсоветского транзита, когда выдавались паспорта людям, у которых их не было до этого.

В нашем случае все сложнее, те люди, которые имеют украинское гражданство, должны его сохранить. А есть те, кто утратил гражданство на оккупированных территориях, таких достаточное количество, которые взяли паспорта смешных «республик» или обзавелись российским гражданством.

– Но, если они обзавелись «паспортом» так называемых «республик», они же не утратили гражданство, потому что Украина не признает эти бумажки.

Константин Батозский: Мы видели, с каким удовольствием люди жгли украинские паспорта. В отношении этих людей необходим новый закон о гражданстве с полным комплексом всех мер, о которых мы говорили. Вообще нам нужен новый закон о гражданстве.

– В 2001 году при президенте Кучме был принят закон о гражданстве. Все граждане бывшего СССР, которые на момент провозглашения независимости Украины постоянно проживали на территории Украины, получили право на украинское гражданство. Должен ли человек обладать украинским гражданством, ходить на голосование, если он не признает существование Украины?

Если человек не признает существование независимой Украины, он нарушает наш Уголовный кодекс

​Константин Батозский: Если человек не признает существование независимой Украины, он нарушает наш Уголовный кодекс, где предусмотрено наказание за сепаратизм. За такими людьми должны следить правоохранительные органы. И эти процессы по сепаратизму должны стать реальной угрозой, чтобы люди этого боялись. Призывающие к сепаратизму должны получать реальные сроки.

Если люди увидят, что нарушение закона автоматически ведет к наказанию, то это станет лучшей страховкой от повторения всех событий, которые мы видели на Донбассе. Лишать людей гражданства мы не можем, потому что это не просто бумажка, это ценность. Но мы можем и должны наказывать людей за нарушение закона.

– Если устроить в некой форме экзамен украинцам на знание языка, Конституции, гимна? То, что многие люди не знали истории, вероятно, предопределило все события, в которых Украина варится уже пятый год. Или уже упустили время на заре независимости Украины?

Константин Батозский: Мне кажется, что идея замечательная, но да, она не на повестке дня. Я думаю, нам надо инвестировать много средств в образование, чтобы любовь к Украине исходила снизу, а не сверху. Мы должны поддерживать сферу образования, громады, семьи, украинский язык.

В части поддержки украинского языка и контента мы с начала войны сделали гигантский шаг вперед. Мы снимаем фильмы, у нас появляется свой контент, книги на украинском языке.

– Вы говорите, что нужно преследовать тех людей, которые отрицают существование Украины. Но мы знаем, как это делается гибридными тонкими методами. Существуют целые телеканалы, влиятельные олигархи, политические партии, которые подспудно отрицают существование независимой Украины или видят ее как некую «Малороссию». Это плюрализм, тут никак нельзя преследовать людей. Как тут применять закон?

Общественное презрение в некоторых обстоятельствах может быть гораздо хуже, чем уголовное наказание

​Константин Батозский: Не надо недооценивать силу гражданского общества, мы все имеем право на презрение. Общественное презрение в некоторых обстоятельствах может быть гораздо хуже, чем уголовное наказание. Поэтому всех собрать и расстрелять – не наш метод. Мы должны научиться использовать мягкую силу и не бояться защищать свою точку зрения в повседневной жизни.

– Игорь, сегодня вы обсуждали вместе с другими экспертами законопроект о референдуме, который может быть принят уже осенью. Какие возможности даст этот закон, если он будет проголосован?

Игорь Колиушко: Закон про всеукраинский референдум должен быть принят, потому что ни всеукраинский, ни местный референдум не может быть проведен без этого закона. А право на проведение референдумов – право, которое гарантируется Конституцией Украины, поэтому оно должно быть реальным, а не декларативным.

Очень важно в законодательстве о референдумах правильно определить предмет референдума – что можно выносить на референдум, если речь идет о референдуме по народной инициативе.

Кроме того, Конституция Украины предусматривает два вида референдумов, которые проводятся не по народной инициативе. Может сложиться ситуация, что их надо будет проводить. Только на референдуме может быть утверждено внесение изменений к 1, 3 и 13 разделам Конституции. И только референдумом можно утвердить международный договор про изменение территории нашего государства.

Законопроект определяет, что по народной инициативе можно рассматривать вопрос отмены законов. Понятно, что принимать законы имеет право Верховная Рада Украины, но если депутаты примут что-то не то и народу это категорически не понравится, то не обязательно поднимать революцию, можно реагировать на это более цивилизовано и провести референдум.

– Видите ли вы необходимость или возможность подтверждения гражданства, как это применялось в Латвии?

Игорь Колиушко: У нас это возможно, если речь идет о тех, кто сейчас обращается за гражданством. Это можно по-разному регулировать, устанавливать разные цензы, тесты и разные экзамены. Но мы не имеем права лишить гражданства тех, кто его уже приобрел.

Латвия сразу, получив независимость в 1991 году, не дала гражданство всем, кто проживал на территории республики автоматически. Они установили требования, за выполнения которых обреталось гражданство Латвии. Те, кто не выполнял этих требований, не получали латышского гражданства.

Предоставив гражданство один раз, забрать его, с точки зрения теории права и нашей Конституции, невозможно

Вернуться к этому у нас правовых механизмом нет. Предоставив гражданство один раз, забрать его, с точки зрения теории права и нашей Конституции, невозможно.

– Украина сильно выделяется тем, что много граждан Украины не знают ни Конституции, ни гимна, ни украинской истории, возможно плохо или не знают украинский язык? Или в западных цивилизационных странах это случается и это нормально?

Константин Батозский: Мы не уникальны, потому что мы полиэтническое государство. Самое основное, что в отношении других стран Россия не принимала вооруженную агрессию, против нас идет реальная война. Против стран Балтии никаких военных действий Россия не вела.

Слушатель, оккупированная территория: Тут много людей, которые за Украину, но не все могут выехать. Что будет с этими людьми, что грозит?

Константин Батозский: Гражданам Украины, где бы они не находились, тем, кто верен своему гражданству, не угрожает вообще ничего. Риски и угрозы могут быть в отношении тех, кто добровольно совершил преступление, сознательно стал работать на оккупационную администрацию, способствовал убийству, смертям, грабежам. Я не считаю, что, допустим, учитель или врач в Донецке является коллаборантом.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)