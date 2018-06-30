Євросоюз і Західні Балкани: важливо не зруйнувати довіру до європейської ідеї

(Рубрика «Точка зору»)

Конфлікт між Грецією та Македонією щодо назви останньої врешті має шанс добігти кінця. 20 червня македонський парламент надав згоду на перейменування Колишньої Югославської Республіки Македонія в Північну Македонію. Останнє слово залишається за народом країни, котрий восени має проголосувати за це рішення на референдумі.

27-річна суперечка не просто створювала додаткове напруження на Балканах, а й позбавляла Македонію шансів на інтеграцію до євроатлантичних структур, адже Греція блокувала спроби своєї сусідки вступити до ЄС та НАТО, не змінивши назви.

І тільки на горизонті замайоріло вирішення цієї проблеми, як одразу з’явилася інформацію про бажання деяких країн заблокувати переговори про членство Македонії та Албанії в ЄС. Цими супротивниками начебто виявилися Франція та Нідерланди, до котрих згодом додалася ще Данія.

Не так давно Україна пережила щось подібне, коли спочатку Нідерланди через референдум відтермінували вступ в дію її Угоди про асоціацію з ЄС. Франція ж впливала на відтермінування безвізу.

З одного боку, можна зрозуміти владу цих країн, котра дивиться на все через призму своєї внутрішньополітичної ситуації. З іншого боку, Євросоюз стільки сил та фінансів вклав у політику примирення та євроінтеграції на Балканах, що було би недалекоглядним зараз все це зруйнувати.

В Європейському союзі повинні чітко розуміти, що такі відстрочки впливають на його сприйняття в цих країнах, а також сусідніх.

Крім того, не слід забувати про російський фактор. Чим далі відтерміновувати перспективи членства Балканських країн, тим ймовірніше, що Кремль спробує розхитати ситуацію в Албанії та Македонії. Вона вже робила це свого часу в інших країнах Балканського півострова. Не варто забувати про недавню спробу перевороту в Чорногорії, котрою Кремль хотів не допустити її вступу до НАТО.

Здоровий глузд поки перемагає

26 червня міністри закордонних справ країн-членів ЄС дали зелене світло початку процесу переговорів про вступ Албанії та Македонії до Євросоюзу. Проте зовсім не факт, що на якомусь із наступних етапів усе не спустять на гальмах.

У будь-якому випадку цей процес буде тривалим та непростим, адже обом країнам належить продемонструвати прогрес у проведенні реформ. При цьому дуже важливо, аби вимоги мали чіткі та зрозумілі критерії, щоби в жодному випадку не вигадувати якихось надуманих причин для відмови. Це дуже важливо, щоб не розчарувати населення Албанії та Македонії в європейському векторі розвитку. Тому що це не лише дасть карти в руки Росії. Це також підірве довіру до ЄС і серед мешканців цих двох країн і усіх інших балканських держав, котрі ще чекають свого часу на вступ до Євросоюзу.

Це може не лише призвести до того, що вони збочать зі шляху реформ, а й повернуться до старих конфліктів, котрих на півострові ніколи не бракувало. Тим паче, що зараз наче намітився прогрес у процесі врегулювання ситуації між Косово та Сербією. Бо саме прагнення євроінтеграції є одним із ключових факторів, що утримує країни Західних Балкан від загострення в стосунках. А їхній вступ до ЄС мав би зняти багато болючих питань із порядку денного загалом. Як і втерти носа Росії.

Врешті, за цим усім варто уважно стежити Україні, Грузії та Молдові, аби вчитися на чужих помилках, а заодно й демонструвати свій поступ, навіть якщо поки ні про які перспективи не йдеться.

Назарій Заноз – політичний оглядач, публіцист

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода