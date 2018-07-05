Дніпром на дерев’яному історичному човні: Делегація з Литви вивчає Україну у форматі незвичної експедиції

Дніпро – У середу в Дніпрі урочисто зустрічали дерев’яний історичний експедиційний човен із Литви. У такий оригінальний спосіб – вітрильником по Дніпру – відомий литовський історик Альфредас Бумблаускас разом зі своєю командою з півсотні журналістів, етнографів, спортсменів та зірок шоу-бізнесу знайомляться з Україною. «Національна експедиція» пролягла від Києва і має звершитись в Одесі. Мандрівники вивчають Україну і збирають відеоматеріал для серії документальних телефільмів, які потім покажуть на литовському телебаченні. Зйомки тривають по 16-17 годин на день. У підсумку має вийти майже три десятка серій.

Литовські пісні й танці, прапори Литви та України, короваї, майстер-класи з петриківського розпису... У середу ввечері на набережній у Дніпрі урочисто зустрічали литовську делегацію. Відомі в Литві історики, біологи, мас-медійники, співаки вже два тижні пливуть Дніпром із зупинками в цікавих для них місцях і знайомляться з Україною. Перш за все їх приваблюють об’єкти, які репрезентують Україну та спільну українсько-литовську історію.

Для литовського письменника та спортивного коментатора Робертаса Петраускаса це вже четверта подорож у рамках проекту «Національна експедиція». Раніше він з колегами побував у Польщі та Білорусі. Там, зазначив він в інтерв’ю Радіо Свобода, делегацію приймали більш насторожено, ніж в Україні.

– Подорожуємо Україною. Історія, люди, природа, їжа, звичаї. Я більше любитель природи, але вразили, звісно, Київ – дуже гарний і Львів – дуже атмосферне місто. Якщо говорити про атмосферність, то Львів на першому місці, мені дуже подобається українське бароко. У нас спільна історія, ми тут знаходимо такі речі, яких немає навіть у Литві. Наприклад, перстень Великого князя Литовського Свидригайла.

– Це Вам показували в музеї?

– У Києві, в приватній колекції. Це цікаві знахідки. Ми йдемо за шляхом нашої спільної історії і більше розуміємо українську історію: з чого починалась Україна, де початок її державності, все це дуже непросто, мені здається, і самі українці це до кінця не розуміють. Але найголовніше, що ми відчуваємо себе в дуже гостинній країні, дуже сердечно зустрічають нас. У Польщі та Білорусі було не так.

Ми бажаємо Україні пошвидше закінчити цю війну, ми за вас вболіваємо

Україна нашими очима дещо не така країна, як очима західного європейця. Відчувається, що ми дещо обігнали вас – у сервісі, в якості, але душевність тут – це чудово. Ми бажаємо Україні пошвидше закінчити цю війну, ми за вас вболіваємо.

– Чи багато Ви знали про Україну до цієї мандрівки? Чи позбулись якихось стереотипів?

– Я, наприклад, думав, що є такий розподіл, дві України – Західна і Східна, що вони різні. Але зараз я дивлюсь і думаю, що помилявся, бо Україна єдина. Коли ми в Києві бачили пам’ятник хлопцям, які загинули в цій війні, – то вони з усіх областей України. Я думаю, що російська агресія об’єднала Україну, і це відчувається.

Коли повернемось додому, ми будемо показувати 28 передач про Україну на литовському телебаченні

Коли повернемось додому, ми будемо показувати 28 передач про Україну на литовському телебаченні. Я думаю, литовці побачать іншу Україну. Литовці в основній своїй масі співчувають українцям, думаю, ця маса складає десь 90%.

Дерев’яний корабель… зі швидкістю велосипеда

А втім, увага до литовських мандрівників в Україні прикута не тільки через їхню місію. Плавзасіб, на якому подорожує команда, викликає здивування і захоплення на кожній «зупинці». Дерев’яний корабель «Вітаутас Великий» – точна копія литовського судна 18-го століття, уламки якого знайшли в річці Нямунас. На думку істориків, цей корабель, не має аналогів у світі.

Шлях легкий, адже Дніпро досить глибокий. Наша швидкість складає 10 кілометрів на годину, це нормально

Невеликий вітрильник – довжиною в 13 і шириною в 3 метри – важить понад 4 тонни, але досить мобільний, кермувати ним нескладно, розповів Радіо Свобода капітан Сімас Кнапкіс. Корабельна команда складається усього з чотирьох людей: капітан із сином та двоє помічників. Щоправда, у сучасній версії історичного корабля є й мотор, зізнався капітан, і він цього разу трішки підвів: два дні лагодили, і це сповільнило хід експедиції.

«Є і вітрило, і двигун. У нас три тижні, під вітрилом за такий короткий термін неможливо було б проплисти весь Дніпро. Шлях легкий, адже Дніпро досить глибокий, все позначене дуже добре, – шлюзи тощо. Наша швидкість складає 10 кілометрів на годину, це нормально», – розповів Радіо Свобода капітан.

Програма насичена

Програма візиту литовських мандрівників до Дніпра досить насичена. У рамках «історичної» частини – відвідини залишків польської фортеці Кодак у передмісті. Сучасність України презентуватимуть в поки єдиному в державі музеї АТО та на майстер-класах з народних мистецтв, розповів Радіо Свобода почесний консул Литовської Республіки у Дніпрі Віталій Півняк.

За короткий строк вони хочуть максимально познайомитись з культурою та побутом українців, національною самобутністю

«За короткий строк вони хочуть максимально познайомитись з культурою та побутом українців, національною самобутністю. У Дніпрі запланована зустріч в Музеї АТО, перегляд експозиції і спілкування з бійцями АТО, вони з перших вуст дізнаються про те, що відбувається на сході країни… Також ми організуємо їм вечерю з національними українськими стравами, національними костюмами. Попереду у них Запоріжжя і далі – Чорне море», – сказав консул.

У підсумку – телепроект про Україну

Свою подорож литовські мандрівники мають завершити вже через тиждень. Своєрідним підсумком, як планують, стане серія документальних фільмів, які потім покажуть вдома, на національному телебаченні. Оскільки в проекті задіяні зірки литовської сцени і телеекрану, інтерес глядача до відзнятого має бути великим, вважає продюсер проекту Едмундас Якілайтіс.

Ця експедиція з усіх найкраща і найцікавіша, адже у нас дуже багато спільного в історії

«Це вже четверта наша експедиція. Три роки тому ми пропливли Німаном – у Литві і в Білорусі, потім плавали Віслою через всю Польщу і зараз Дніпром через Україну. Наразі ми впевнені, що ця експедиція з усіх найкраща і найцікавіша, адже у нас дуже багато спільного в історії. І я думаю, що глядачі литовського телебачення, які побачать наші передачі вже у вересні, багато нового дізнаються про Україну», – зауважив продюсер проекту.

Місто Дніпро з Литвою пов’язують давні дружні зв’язки. Цьогоріч виповнюється 20 років побратимським відносинам між Дніпром та столицею Литви Вільнюсом. Два роки тому в місті вперше провели масштабні Дні Литви. Окрім того, литовська держава й волонтери дуже активно допомагають регіону з лікуванням поранених на Донбасі українських військових.