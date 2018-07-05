8,3 мільярда доларів було відмито через Danske Bank – критик Путіна

Бізнесмен і правозахисник Вільям Браудер, який колись був найбільшим іноземним інвестором до Росії, а тепер активно критикує політику Кремля, заявляє, що через естонський офіс Danske Bank було відмито практично 8,3 мільярда доларів, що вдвічі переважає попередні оцінки.

Така інформація може зашкодити репутації найбільшої кредитної установи Данії, яка в травні отримала зауваження від регулятора через недотримання правил запобігання відмиванню коштів, наголошує Bloomberg.

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Інформація про порушення, які, можливо, вчинив банк в Естонії, стала відомою після того, як голову центрального банку Латвії звинуватили у хабарництві, а також після заяв США про можливе відмивання коштів.

Досі невідомо, хто точно стоїть за цими операціями, однак попередня інформація свідчить, що гроші надходили з Росії, Молдови та Азербайджану.

«Невідомо, якими будуть наслідки, адже обсяг справ значно перевищує очікування, – заявив Крістіан Татьє, який займається торгівлею цінними паперами в Sydbank A/S. – Ця справа додає непевності, а інвесторам це не подобається».

Браудер планує подати офіційну скаргу проти Danske на основі цієї інформації: «Ми працюємо над новою кримінальною скаргою, що міститиме цю інформацію і маємо намір скоро подати скарги правоохоронцям Данії та Естонії».

«Наразі ще рано робити висновки про обсяги можливого відмивання коштів в Естонії», – заявив представник керівництва Danske Андерс Мейнерт Йоргенсен. Danske Bank планує оприлюднити висновки внутрішнього розслідування порушень у сфері відмивання коштів у вересні.

Банк наголошує, що він продовжує співпрацювати з владою і надає матеріали «на постійній основі».