Апеляційний суд залишив під вартою 4 підозрюваних у справі нападу на ромський табір біля Львова

Львів – Апеляційний суд Львівської області розглядає скарги підозрюваних осіб, які були затримані в ніч із 23 на 24 червня, після нападу на ромський табір і вбивства 24-річного чоловіка ромського походження. Молоді люди просять суд змінити запобіжний захід у вигляді тримання їх під вартою протягом 60 днів на домашній арешт. На сьогодні апеляційний суд ухвалив рішення щодо 4 підозрюваних.

Пустомитівський районний суд 25 і 26 червня для восьми підозрюваних у справі нападу на ромський табір обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у СІЗО без права внесення застави. Серед арештованих один повнолітній, який ніде офіційно не працює, а решта – неповнолітні особи, учні та випускники львівських шкіл і ліцею.

Захисники підозрюваних просили апеляційний суд пом’якшити для їхніх підзахисних запобіжний захід – відпустити їх під домашній арешт. Апеляційний суд Львівської області не задовольнив клопотання для підозрюваного організатора нападу на ромський табір Андрія Тички і ще трьох неповнолітніх осіб. Відтак всі вони надалі залишаються під вартою у слідчому ізоляторі Львова.

На сьогодні Андрій Тичка під час допиту відмовився від дачі показань

«На сьогодні Андрій Тичка під час допиту відмовився від дачі показань, згідно статті 63 Конституції України (передбачає право відмови особи від дачі показань). Ще раз пропонуватимемо підозрюваному дати показання, можливо, він співпрацюватиме зі слідством. Слідчий експеримент передбачав відтворення на місці події всіх обставин, які відбувались. Оскільки він відмовився від дачі показань, тому будь-які процесуальні дії з ним не проводяться», – наголосив представник прокуратури Львівщини Юрій Матлах.

Адвокат Іван Яцишин повідомив, що його підзахисний Андрій Тичка визнав свою провину у вчиненні хуліганських дій, але заперечує причетність до вбивства 24-річного рома.

У принципі, людина розкаялася, людина кається. І у нього немає змісту вчиняти будь-які неправомірні дії. Всі докази по справі зібрані, тому не бачу сенсу тримати його в СІЗО

«У принципі, людина розкаялася, людина кається. І у нього немає змісту вчиняти будь-які неправомірні дії. Всі докази по справі зібрані, тому не бачу сенсу тримати його в СІЗО. Я, до речі, кілька днів після рішення Пустомитівського суду про обрання запобіжного заходу, не міг дізнатись, де утримують підзахисного», – каже адвокат.

Судові засідання в апеляційному суді за участі неповнолітніх підозрюваних відбувалися у закритому режимі, без присутності представників ЗМІ. Такою була вимога захисників.

Напад на табір і затримання

У ніч із 23 на 24 червня близько 15 осіб віком 16-17 років напали на ромський табір у передмісті Львова. Його мешканці вже спали, а молодики з ножами накинулись на них. Унаслідок цього 24-річний чоловік ромського походження загинув, а 10-річному хлопчикові, 30-річній жінці і 19-річному юнакові надали медичну допомогу, в них були колоті ножові рани.

Один із мешканців ромського табору повідомив поліцію про напад і патрульні миттєво прибули на місце злочину. Вони затримали одразу ж вісьмох осіб. За даними слідства, нападники мали при собі ножі, металеві труби, ланцюги. У нападі на ромський табір підозрюють учасників угрупування «Твереза і зла молодь», а це незареєстрована в Україні організація, яка використовує символіку ультраправої групи Misanthropic Division.

Адвокат, правозахисник Олег Мицик висловив переконання, що розслідуванням суспільно резонансної справи щодо нападу на ромський табір мають займатись не слідчі Пустомитівського райвідділу поліції, а обласного управління.

Чому справу не бере область, якщо це її прямий обов’язок? Ця справа повинна перебувати у впровадженні підрозділу, який спеціально існує для розслідування, особливо важких злочинів

«Чому справу не бере область, якщо це її прямий обов’язок? Ця справа повинна перебувати у впровадженні підрозділу, який спеціально існує для розслідування таких справ, особливо важких злочинів. Навіть якщо серед 20 повнолітніх є один неповнолітній, то справу розслідує ювенальний слідчий і керує ювенальний прокурор. Найбільш досвідчені слідчі працюють із неповнолітніми. У прокуратурі є цілий відділ по роботі з дітьми. Тому логічне питання, чому ця справа рахується за районним відділом поліції, коли є цілий відділ, який розкриває найскладніші справи. Припускаю, що райвідділ поліції в умовах, коли одночасно притягають 10 чи 11 осіб, при такому контролі може допустити елементарні помилки, що призведе до того, що справа в подальшому розсиплеться, а ми отримаємо негативну оцінку від європейських інституцій, що не вберегли життя людей, тобто ромів, і ефективно не розслідували загибель особи», – говорить правозахисник.

У справі нападу на ромський табір і вбивстві людини відкрито кримінальне провадження за статтями 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб), 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової ворожнечі та ненависті, що спричинило тяжкі наслідки), 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням предметів, спеціально пристосованих та заздалегідь підготовлених для нанесення тілесних ушкоджень), 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) Кримінального кодексу України.

Із 9 липня апеляційний суд Львівської області продовжить розгляд ще чотирьох апеляційних скарг підозрюваних.