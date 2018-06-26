Поліція повідомила про підозру організатору нападу на табір ромів біля Львова

Поліція повідомила про підозру 20-річному організатору нападу на табір ромів на околиці Львова, повідомив відділ комунікації поліції Львівської області.

Йому інкримінують умисне вбивство, вчинене групою осіб за попередньою змовою.

23 червня близько півночі група молодиків напала на ромський табір на околиці Львова. Смертельні ножові поранення отримав 24-річний ром. 10-річному хлопчикові, 30-річній жінці і 19-річному юнакові було надано медичну допомогу, у них були колоті рани.

Поліція, отримавши повідомлення від мешканців ромського табору, миттєво прибула на місце трагедії і затримала сімох неповнолітніх і 20-річного організатора нападу і вбивства. У них знайшли ножі.

25 червня Пустомитівський районний суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для двох підозрюваних у нападі на ромів – львів’ян 2000 і 2002 року народження. Обоє неповнолітні, один цього року закінчив школу, інший – ще школяр.

Голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що число підозрюваних сягнуло 14. За його словами, «20-річний організатор нападу роздав неповнолітнім різні знаряддя, зокрема, комусь молоток, комусь трубу, та зазначив, що у них чотири хвилини на захоплення наметів ромського поселення».

У СБУ заявили, що за нападом на ромів у Львові може стояти Росія.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch позитивно оцінює негайну реакцію української поліції на напад групи молодиків на табір ромів біля Львова, внаслідок чого є загиблий та поранені. Водночас, як ідеться в поширеній 26 червня заяві, правозахисники наполягають, що «потрібно ще більше зробити, щоб зупинити злочини на ґрунті ненависті та запобігти новим смертям».