На Львівщині суд продовжує обирати запобіжні заходи підозрюваним у нападі на ромів

Пустомитівський районний суд Львівщини почав розгляд справ щодо обрання міри запобіжного заходу підозрюваним у справі нападу на ромський табір 23 червня на околиці Львова. Судові засідання щодо неповнолітніх підозрюваних відбуваються за зачиненими дверима, без присутності представників ЗМІ.

25 червня Пустомитівський районний суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для двох підозрюваних у нападі на ромів – львів’ян 2000 і 2002 року народження. Обоє неповнолітні, один цього року закінчив школу, інший – ще школяр.

23 червня близько півночі група молодиків напала на ромський табір на околиці Львова. Смертельні ножові поранення отримав 24-річний ром, 10-річному хлопчикові, 30-річній жінці і 19-річному юнакові було надано медичну допомогу, у них були колоті рани.

Поліція, отримавши повідомлення від мешканців ромського табору, миттєво прибула на місце трагедії і затримала сімох неповнолітніх і 20-річного організатора нападу і вбивства. У них знайшли ножі.

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За інформацією прокуратури Львівської області, Нацполіцією встановлено причетність одинадцятьох мешканців Львова та прилеглих сіл до нападу на табір ромів на околиці Львова, яка вже належить до Пустомитівського району. Слідство встановило, що молоді особи з ножами, металевими трубами, ланцюгами напали на тимчасовий ромський табір, здійснили погром, побили його мешканців, вбили 24 річного чоловіка, а троє ромів звернулись по медичну допомогу.

Відкрито кримінальне за статтями 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб), 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової ворожнечі та ненависті, що спричинило тяжкі наслідки), 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням предметів, спеціально пристосованих та заздалегідь підготовлених для нанесення тілесних ушкоджень), 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність) Кримінального кодексу України.

Всім одинадцятьом затриманим особам оголошено підозру у злочині. Двоє з них від 25 червня перебувають в ув’язненні в СІЗО Львова, згідно з судовим рішенням.

Керівник української поліції Сергій Князєв повідомив увечері 25 червня в ефірі одного із загальнонаціональних телеканалів, що правоохоронці встановили ще шістьох імовірних учасників нападу на табір ромів біля села Сокільники на Львівщині, загальне число підозрюваних сягнуло 14.