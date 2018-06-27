Amnesty: більшість злочинів, скоєних радикалами, не були належним чином розслідувані

Більшість злочинів, скоєних радикальними угрупованнями, не були належним чином розслідувані правоохороними органами, повідомила правозахисна організація Amnesty International, коментуючи напад на табір ромів під Львовом.

«З цілої низки випадків, за якими стежила Amnesty International, тільки справа про напад на «Фестиваль рівності» у Запоріжжі в серпні 2017 року дійшла до суду. 30 інших нападів не пройшли навіть стадію первинної реєстрації скарги. Крім того, у процесі розслідування злочинів на ґрунті ненависті, влада зазвичай ігнорує дискримінаційні мотиви злочинів», – заявили правозахисники.

В організації заявили, що у 2017 і 2018 роках відбулося різке зростання рівня насильства та кількості злочинів на ґрунті ненависті в Україні, скоєних членами радикальних угруповань.

«Після окупації та анексії Криму Росією в 2014 році і конфлікту з проросійськими сепаратистами на сході України українське суспільство стало поляризованим. Радикальні угруповання використовують цю напружену атмосферу для заохочення і здійснення актів ненависті і дискримінації», – зазначили в Amnesty International.

В організації закликали владу «ретельно та наполегливо продовжувати розслідування, зробити його максимально прозорим, і звернути особливу увагу на дискримінаційні мотиви злочинів, а не ігнорувати їх, як це відбувалося у минулому».

Напад на табір ромів на околиці Львова стався пізно ввечері 23 червня, внаслідок чого одна людина загинула, троє були поранені.

Голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив, що число підозрюваних у скоєнні нападу сягнуло 14, частину з них взяли під варту.