Навіщо Путіну полки з іменами українських міст? Реакції українців і росіян

Танкові полки з іменами українських та інших європейських міст з’явилися у російській армії. Їх переіменував своїм указом Президент Російської Федерації Володимир Путін. Що це: данина історії чи черговий прояв гібридної експансії «русского мира»? З’ясовували журналісти проекту Радіо Свобода Донбас.Реалії.

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30 червня Володимир Путін дав «відмашку» – перейменувати одинадцять підрозділів Міноборони Російської Федерації. Кілька – отримали назви європейських міст та три частини перейменували на честь українських.

Так з’явилися «Гвардійський Ніжинський», «Гвардійський Житомирсько-Берлінський» і «Гвардійський Львівський» танкові полки. Це одразу ж викликало бурхливу реакцію в Україні.

В українському Генштабі заявили, що такими діями Росія дає зрозуміти, що Кримом і Донбасом обмежуватися не збирається.

Вони показують, що не лише Україна – межа їх намірів

«Називаючи так ці полки, вони показують і маркують територію куди вони хочуть дійти. І показують, що не лише Україна – межа їх намірів, а ще там же є і європейські міста», – зауважив прес-офіцер Генштабу Владислав Волошин.

А глава Генерального штабу Віктор Муженко в день публікації наказу Володимира Путіна, опублікував свій наказ-інструкцію про декомунізацію у Збройних силах України. А саме – про зміни геральдики, військової форми і пам’ятних дат. Така собі – симетрична відповідь.

Що думають про це жителі Ніжина, Житомира і Львова?

Ніжин і Житомир – назви цих міст відтепер носять підрозділи російської армії, дислоковані у прикордонних з Україною областях Росії. І в разі прямого російського вторгнення саме ці міста можуть стати фронтовими.

Ось як відреагували місцеві жителі на нововведення російського президента.

Це прояв гібридної війни

«Це прояв гібридної війни насамперед. Це інформаційно-психологічна операція в дусі ФСБ», – вважає житель Житомира.

«Вони чужу історію, сусідніх країн, зараховують собі. Ніби вони мають стосунок – отака маніпуляція», – каже чоловік із Житомира.

Це безумовно викликає занепокоєння

«Це безумовно викликає занепокоєння. Причому таке конкретне» , – зазначив львів’янин.

«Демонстрація зухвальства», – додає жителька Львова.

Реакція росіян

У самій Росії таку ініціативу Путіна трактують зовсім інакше. Більшість опитаних Донбас.Реалії впевнені: це своєрідний дипломатичний хід в сторону потепління відносин з Україною.

«Володимир Володимирович все зробив вчасно саме для себе. І це не вплине, мені здається, на відносини з Україною», – каже росіянин.

Це крок в бік пом’якшення ситуації

​«Це крок в бік пом’якшення.​Україна – це ж братська республіка, там же слов’яни», – вважає житель Росії», – додав інший чоловік.

«По-моєму, не на часі. З Україною потрібно миритися... Але мене ніхто не питає, на жаль», – переконана росіянка.

«Це відволікаючий маневр якийсь черговий», – зауважила жінка.

Думки експертів

А ось, на думку частини українських експертів, це дійсно відволікання уваги. Мовляв, акцент спеціально роблять на назвах полків, щоб змістити фокус з кількості новостворених частин. А їх – 11 гвардійських. Це означає не лише посилення військових підрозділів, а й ще мінімум десятки тисяч додаткових «багнетів».

За найскромнішими підрахунками, на 100-150 тисяч чоловік російська армія збільшила свою чисельність

«Вони всі були розформовані. Але коли вони були розформовані? Після першої чеченської війни 1994 року. Після того як в Ічкерії, як я підозрюю, зазнали серйозних втрат. І раптом вони не просто відроджуються – вони перед тим проводять маневри. Навіть за найскромнішими підрахунками, на 100-150 тисяч чоловік раптом російська армія збільшила свою чисельність», – зазначає військовий історик Валерій Снєгірьов.

Експерти припускають: з цих сил можна сформувати дві повноцінні армії. Але в загострення ситуації на фронті схоже не вірять – ні в Росії, ні навіть на непідконтрольних територіях.

Мені здається люди прийшли до якогось знаменника. Кому хочеться гинути?

«Мені здається люди прийшли до якогось знаменника. Починають розуміти, як то кажуть. Кому хочеться гинути?» – розмірковує житель Донецька.

«Думаю йде справа до миру», – з оптимізмом каже жінка.

«Ну все вже, я думаю, чим довше, тим більше люди розуміють, що це нікому війна не потрібна, нікому», – переконані жителька Донецька.

У деяких військових аналітиків є ще одне пояснення такому випаду Путіна. У світлі майбутніх переговорів американського президента з російським і ймовірного обговорення українського питання – Путін може використовувати танкові полки в якості «залізного» аргумента.

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