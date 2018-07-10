Білоруський митрополит Павло розповів про своє майно і про те, звідки «Майбах»

Глава Білоруської православної церкви митрополит Павло розповів про своє майно, виступаючи в суді як свідок у справі про зловживання посадовими повноваженнями, пише видання Office life.

Свідчення в суді митрополита Павла мали місце напередодні, 9 липня.

Кого судять і за що?

25 червня в Заводському суді Мінська почався процес проти Володимира Грозова, колишнього першого заступника директора видавництва Білоруського екзархату Російської православної церкви.

За даними білоруської Генпрокуратури, загальна сума завданих державі збитків становить 3,8 мільйона білоруських рублів (майже 2 мільйони доларів – ред.).

Православна церква виставила Грозову позов на суму в 750 тисяч доларів, але в перший день процесу від позову відмовилась, пише TUT.BY.

Грозова судять за трьома статтями Кримінального кодексу: зловживання посадовими повноваженнями, перевищення влади, несплата митних платежів. Максимальні терміни відповідальності за цими статтями – від 6 до 12 років ув’язнення.

Чи справді заступник директора видавництва Білоруського екзархату вкрав 1,2 мільйона рублів?

За даними Генпрокуратури Білорусі, обвинувачений використав службові повноваження, щоб:

протягом 2010-2014 років заволодіти 1,2 мільйона білоруських рублів (604,7тисяч доларів – ред.);

внести об’єкти садибно-паркового комплексу 2-ї половини 18-го століття в селі Семкові Мінського району до статутного фонду власної комерційної компанії – на користь ТОВ «СЕО» перейшло право постійного користування 37,8408 гектара;

ухилитися від сплати митних платежів у розмірі 212,6 тисячі білоруських рублів (107,4 тисяч доларів – ред.) при ввезенні транспортних засобів на користь видавництва і громадської організації.

До чого тут митрополит?

Глава БПЦ митрополит Павло виступив на судовому засіданні 9 липня як свідок.

Він повідомив, що живе в резиденції в Дроздах (елітне поселення на околиці Мінська – ред.), але зареєстрований в єпархіальному управлінні на вулиці Визволення у столиці.

Також Павло признався, що в минулому році на 65-річчя йому подарували автомобіль «Майбах».

Православний ієрарх додав, що за останні 15 років йому не раз дарували нові автомобілі і що частину машин він «передавав монастирям і парафіям».

Павло заявив, що на цьому тлі старі авта, які передавали через кордон для видавництва БПЦ, – «це нормально».

Митрополит заявив, що не бачить підстав для «суворого» покарання, і попросив суд звільнити Грозова. Підсудний подякував Павлові за участь у суді.

Оригінал публікації на сайті Білоруської служби Радіо Свобода.