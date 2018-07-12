РНБО України: «лист» у ЗМІ Росії про несправні Javelin є фейковим

Цими днями у російських ЗМІ повідомляли, що США начебто поставили Україні несправні комплекси Javelin. Про це йдеться у начебто листі від генерального конструктора ДП «Державне Київське конструкторське бюро «Луч». У РНБО такий «документ» назвали фейковим і повідомили, що лист такого змісту ніколи не надходив до Апарату РНБО.

Видання та сайти вийшли із заголовками: «В Україні поскаржилися на застарілі американські комплекси Javelin», «ЗМІ: США поставили Україні несправні ракетні комплекси Javelin», «ЗМІ: США поставили Україні браковані «Джавелін».

«У поставлених в Україну американських протитанкових ракетних комплексів (ПТРК) Javelin закінчився термін експлуатації, і вони несуть загрозу для життя українських військових. Такий висновок зробив глава українського оборонного конструкторського бюро «Луч» Олег Коростельов після відмови роботи декількох ПТРК на показових стрільбах», – йдеться у повідомленні на сайті Life.ru

Далі російське видання Life.ru пише про лист на ім'я голови Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександра Турчинова, опублікований українськими ЗМІ. А Russia Today зазначає, що інформацію взято із блогу користувача diana-mihailova.

Такий «лист» у Раді національної безпеки і оборони України назвали підробкою.

«Прес-служба РНБО заявляє, що лист такого змісту ніколи не надходив до Апарату РНБО, і ніколи не підписувався генеральним конструктором ДП «Державне Київське конструкторське бюро «Луч». Цей лист – демонстрація намагання російських спецслужб зірвати співпрацю України зі стратегічними партнерами в питаннях військово-технічного співробітництва», – йдеться у повідомленні на офіційному порталі відомства.

22 травня секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що «Українська «Стугна» та американський «Джавелін» точно і надійно знищили цілі під час випробувань.

Наприкінці квітня американські протитанкові ракетні комплекси «Джавелін» (Javelin) прибули в Україну.

Наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летальної зброї, в тому числі протитанкових ракетних комплексів Javelin. 1 березня Державний департамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 мільйонів доларів.

«Джавелін» (Javelin) – американський переносний протитанковий ракетний комплекс (ППРК), призначений для ураження бронетехніки, танків, а також БПЛА, вертольотів і гвинтомоторних літаків, що заходять на посадку.