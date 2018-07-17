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Старейшую улицу Краматорска – Триумфальную – реконструируют к юбилею города. Здесь полностью обновят тротуары и фасады домов. Первый дом уже обрёл новый облик. Горожане одобряют этот проект, но беспокоятся, хватит ли средств на реконструкцию всех домов.

На улице Триумфальной реконструкция идёт полным ходом. Десятки рабочих и несколько тракторов строят новые тротуары и готовят основание для опор наружного освещения.

С этой улицы, говорят краеведы, начиналась история Краматорска. Ещё в конце 19-го века она вела от местной железнодорожной станции к небольшому рынку. Очень быстро здесь обосновались уличные торговцы и ремесленники. В те годы над названием первой большой улицы не долго думали и назвали её Большая.

Спустя несколько десятилетий – в 1935-м – здесь появились первые многоэтажки. Их построили силами трёх крупнейших местных заводов.

Строительство этих домов было поручено трём крупнейшим заводам Краматорска

«Строительство этих домов было поручено трём крупнейшим заводам Краматорска. Дом номер один строил НКМЗ, дом номер два строил Старокраматорский машзавод. Этот дом бордовый – это цвет остывающего раскалённого металла, это исторический цвет – строили металлурги, Краматорский металлургический завод», – говорит краевед Владимир Коцаренко.

В том же году всего за три месяца строители возвели и школу. По слухам, в неё ходил будущий народный артист и режиссёр Леонид Быков.

Улица сменила несколько названий: Большая, Триумфальная, имени Луначарского. В рамках декоммунизации ей вернули историческое название – в честь старого кинотеатра «Триумф». Здесь уже отремонтировали фасад одного из домов. И работой строителей горожане довольны.

«Замечательно. Старая часть города давно была в дико грязном состоянии. И за то, что делается, спасибо, в общем, нашей городской власти», – говорит местная жительница Римма Евсютина.

Впрочем, некоторые побаиваются, что не все дома обретут исторический вид. По слухам, денег хватит только на четыре дома.

Это начало города, это исторический центр, эти дома уникальные

«Это очень важно. Во-первых, это начало города, это исторический центр, эти дома уникальные. Хотелось бы, чтобы не ограничились покраской первых двух домов, а слухи такие ходят. Хочется, чтобы полностью покрасили улицу», – говорит жительница Краматорска Виктория Гончаренко.

На реконструкцию Триумфальной выделили 8 миллионов гривен. Этого, признаются чиновники, на все дома не хватит. Но обещают, что к 150-летию Краматорска деньги на реставрацию всех фасадов старейшей улицы города найдут.

Деньги выделены на покраску только четырёх фасадов

«На сегодняшний день деньги выделены на покраску только четырёх фасадов. Это два дома в начале улицы Триумфальная и в конце – те, которые выходят на привокзальную площадь. Но мэром поставлена задача сделать смету на оставшиеся фасады домов, поэтому мы хотели бы улицу Триумфальную к празднованию 150-летия города Краматорска закончить в полном объёме», – говорит заместитель Краматорского городского головы Сергей Боевский.

А восстановить один из первых кинотеатров города не удастся. От дореволюционного «Триумфа» ничего не осталось. Здание кинотеатра «Октябрь», построенное в середине прошлого века, сейчас находится в аренде у одной из церквей.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)