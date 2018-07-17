У Білорусі засудили журналіста, який працював у зоні АТО на Донбасі

Мінськ – Білорусько-українського журналіста Дмитра Галка, який працював і в зоні АТО на Донбасі, визнали в Білорусі винним у насильстві стосовно працівника білоруської міліції. Совєтський районний суд Мінська виніс вирок у 4 роки обмеження свободи – з урахуванням того, що він відбув півроку в СІЗО, він має відбути у виправній установі відкритого типу ще 3,5 роки. Після оголошення вироку суд звільнив Галка з-під варти.

Обмеження свободи – різновид покарання, під час якого засуджені перебувають під охороною в гуртожитках, але можуть виходити на за їхні межі вдень для роботи. Вони також можуть мати побачення з рідними.

Галко останнім часом жив і працював в Україні, висвітлював події в зоні бойових дій на Донбасі.

Суд у його справі почався 10 липня. Журналістові загрожувало 6 років ув’язнення. До суду він перебував у слідчому ізоляторі.

Затримали журналіста у квітні на кордоні, коли він повертався до Білорусі з України, де жив протягом кількох місяців.

Слідчі заявляють, що Галко мав конфлікт із працівником білоруської міліції, в результаті чого вдарив його та розбив телефон. Журналіст звинувачення відкидав. Повертаючись до Білорусі, він не знав про порушення проти нього кримінальної справи.

Що було під час інциденту

Восени минулого року міліція увірвалася в квартиру, де жив Дмитро Галко і де його син Ян відзначав із друзями день народження – сусіди поскаржилися на гучну музику. У Слідчому комітеті Білорусі стверджують, що Галко напав на дільничного. Сам він стверджував, що тільки взяв дільничного за руку і заважав міліціонерам пройти в квартиру. Двоє підлітків, злякавшись дій міліції, вискочили з вікна другого поверху і зазнали травм. Галко вважає, що через те, що підлітки були травмовані, міліціонери обмовили його. Приїзд міліції Галко пов’язував зі своєю професійною діяльністю.

Звинувачення вважає, що Галко завдав міліціонерові 2 удари – у щелепу і в шию, – порвав формений одяг міліціонера. Але понад десяток свідків, які перебували в квартирі, не підтвердили в суді того факту, що Галко вдарив міліціонера.

Захисник журналіста Наталя Мацкевич апелювала до закону, згідно з яким стаття про напад на міліціонера починає діяти в разі безумовного виконання співробітником міліції чинного законодавства. Тим часом, як доводила адвокат, міліціонери увірвалися до квартири Дмитра Галка незаконно і так само незаконно почали там відеозйомку. За версією захисника, міліціонери порушили низку посадових інструкцій, що стосуються реагування на передбачувані підозри про вчинення злочину.

Дмитро Галко своєї провини не визнав і після суду заявив, що обов’язково оскаржить вирок.

Хто такий Дмитро Галко?

Дмитрові Галку 38 років, він працював у багатьох незалежних білоруських ЗМІ, серед останніх місць його роботи в Білорусі був заснований Павлом Шереметом опозиційний сайт «Белорусский партизан», який минулого року потрапив під блокування в Білорусі.

Дмитро Галко був також позаштатним автором кількох українських ЗМІ, зокрема англомовного видання Kyiv Post. З 2014 року Галко здійснив багато відряджень на Донбас, писав про російсько-українську війну. Кілька разів був на лінії фронту, у квітні 2014 року потрапив у Слов’янську в полон до бойовиків.

Публікація Галка про оборону Донецького аеропорту для мінського тижневика «Новы час» «Кіборги» – хлопці з сусіднього двору» отримала престижну премію Білоруської асоціації журналістів «Вільне слово».

За серію матеріалів із Донбасу Галко також став лауреатом премії імені Світлани Наумової в номінації «Журналістика».

З осені минулого року Галко жив в Україні і співпрацював з українськими ЗМІ. Він жив у Маріуполі з дружиною та сином, у Білорусі живуть його батьки і двоє синів від двох попередніх шлюбів.