Британія закликає Росію припинити переслідування кримських татар та інших незгодних з анексією Криму

Британський уряд звинувачує Росію у тому, що вона продовжує націлене переслідування кримських татар у «нелегально анексованому Криму». Про це йдеться у щорічній доповіді Міністерства закордонних справ Великої Британії про стан справ з порушенням прав людини у світі. У доповіді британський уряд критикує Росію за порушення прав людини не лише в межах своїх кордонів, але також на територіях, які ця країна фактично контролює, включно з Кримом та східними районами України, де вона надає підтримку сепаратистам.

У звіті за 2017 рік, який готує Міністерство закордонних справ Великої Британії, мовиться, що російська влада, яка нелегально контролює територію українського Криму, переслідує різні етнічні групи, переважно кримських татар, проводячи регулярні обшуки в їхніх помешканнях та мечетях. «Влада не виконала квітневої постанови Міжнародного суду ООН, яка вимагала від неї утриматись від дискримінації кримських татар», – мовиться у звіті.

Сприяння і захист прав людини є визначальною частиною зовнішньої політики Великої Британії. Читайте про роботу МЗС у 2017 році: Щорічний звіт про права людини та демократію

Від дій російської влади страждають не лише кримські татари, але і ті, хто виступає проти незаконної анексії. Таких людей може чекати арешт та ув’язнення за сфабрикованими звинуваченнями в екстремізмі

Також британські дипломати наголошують, що від дій російської влади страждають не лише кримські татари, але і ті, хто виступає проти незаконної анексії. Таких людей може чекати арешт та ув’язнення за сфабрикованими звинуваченнями в екстремізмі.

У звіті наголошується, що хоча звільнення лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова у жовтні минулого року було позитивною подією, багато українських політичних в’язнів залишаються в ув’язненні, а деяких з них перевели з кримських тюрем у тюрми на територію Росії.

Як нагадують британські дипломати, їхня країна підтримала грудневу резолюцію Генеральної асамблеї ООН, що закликала Росію дотримуватися міжнародного законодавства у Криму та допустити на територію півострова міжнародних спостерігачів, які б засвідчили справжній стан справ з правами людини.

Щодо сходу України, то британський звіт нагадує, що за оцінками ООН, конфлікт, що його підтримує Росія, коштував близько 10 тисяч життів та зламав життя близько мільйона людей, які стали вимушеними переселенцями з зони конфлікту.

Росія продовжує порушувати Мінські угоди від 2015 року, постачаючи сепаратистським силам зброю та кадри

«Росія продовжує порушувати Мінські угоди від 2015 року, постачаючи сепаратистським силам зброю та кадри», – мовиться у звіті. А тим часом сепаратисти, яких підтримує Росія, продовжують безкарно вчиняти злочини, включно з сексуальним та ґендерним насильством, та обмежувати свободу слова.

Міжнародним правозахисним організаціям вкрай важко отримати доступ до цієї території. А тим часом повідомлення про руйнування інфраструктури в цій місцевості може призвести великої екологічної катастрофи, мовиться у звіті.

Також у звіті британських дипломатів мовиться про тиск, який здійснює Росія на інших територіях поза її кордонами. Йдеться про грузинські регіони Абхазію та Південну Осетію, де під впливом Росії відбувається погіршення ситуації з правами людини.

Звіт зауважує загальне падіння стандартів у сфері прав людини в Росії у 2017 році

Говорячи про безпосередньо російську територію, звіт зауважує загальне падіння стандартів у сфері прав людини у 2017 році. Наголошується на переслідуваннях людей за ознакою сексуальної орієнтації, як-от ЛГБТ-меншини, за релігійною ознакою, та обмеження права висловлення. Британські дипломати наголошують, що вкотре намагалися закликати російську владу розслідувати злочини проти гомосексуальних чоловіків у Чечні, де лише нещодавно було вбито ще трьох чоловіків.

У звіті також згадують про переслідування прихильників церкви Свідків Єгови, яких у Росії назвали «екстремістською організацією», «криміналізуючи таким чином віру 175 тисяч російських громадян», наголошується у звіті.

Також звіт критикує обмеження на проведення мирних демонстрацій та вимогу реєстрації як «закордонних агентів» правозахисних організацій, які отримують допомогу з-за кордону. Це призвело до закриття десятків правозахисних організацій і значного скорочення їхньої кількості в країні з 800 у 2014-му до 500 у 2017 році.

Попри ці та інші порушення, у звіті Міністерства закордонних справ Великої Британії наголошується, що британські дипломати продовжуватимуть допомагати правозахисникам у Росії та стежитимуть за перебігом судових процесів та виступатимуть публічно на захист правозахисників.