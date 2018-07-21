Ксенія Кирилова

Вранці 19 липня російські силовики провели обшук у будинку фігуранта ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Мусліма Алієва в селі Верхня Кутузовка. Вони вилучили всю техніку, окрім смартфона старшої дочки, активістки ініціативи «Кримська солідарність» Гульсум Алієвої. Їй інкримінують статтю 282 Кримінального кодексу Росії ‒ «розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності» ‒ за пости в соціальних мережах.

Кримськотатарський активіст Заїр Смедляєв упевнений: кримінальна справа та обшуки ‒ це в першу чергу засіб, за допомогою якого російські спецслужби намагаються вплинути на батька Гульсум, Мусліма Алієва, зробити його більш «поступливим».

«Як ми й прогнозували, почалася нова хвиля репресій. Очевидно, що Путін скористався тією «індульгенцією», яку отримав від Трампа та інших світових лідерів. Втім, спроба впливати на батьків через дітей здійснюється не вперше. Згадаймо, як до дев'ятирічного на той момент сина Емір-Усеїна Куку через кілька місяців після арешту батька в школу прийшов чоловік, який дочекався хлопчика після уроків, зупинив і став говорити, що його батько «погана людина й буде дуже довго сидіти, якщо не стане співпрацювати». Як з'ясувалося, це був співробітник ФСБ, колишній працівник СБУ Олександр Компанійцев. Сім'я та адвокат Емір-Усеїна подали скаргу до прокуратури та ФСБ, але силовики у відповідь на це звинуватили самого Куку в тому, що, перебуваючи в СІЗО, він «не приділяє належної уваги вихованню сина» й «допустив приставання до дитини невідомого чоловіка». На щастя, дитину тоді не забрали, але саме звинувачення звучить просто дико», ‒ згадує Заїр Смедляєв.

Знайти, або навіть підкинути, якісь докази його провини у «справі Хізб ут-Тахрір»

Ще однією можливою причиною обшуків Заїр Смедляєв називає можливість увійти в будинок Мусліма Алієва та знайти, або навіть підкинути, якісь докази його провини у «справі Хізб ут-Тахрір». Також активіст не виключає й того, що діяльність самої Гульсум може дратувати силовиків.

«Я знаю цю сім'ю, це дуже порядні люди, віряни. Я познайомився з ними вже після затримання Мусліма Алієва. Вони намагалися підтримувати батька, бували в судах, повідомляли інформацію про те, що відбувається. У «Кримській солідарності» Гульсум та інші родичі ув'язнених організували щось на зразок «служби першої допомоги», даючи поради родичам нових заарештованих людей щодо порядку передач в СІЗО та ІТУ, пояснювали деякі правові моменти. Я пам'ятаю, коли заарештували мого брата, я теж не знав, куди звертатися, що робити, така допомога буває в такі моменти дуже цінною. Звичайно, вони давали часом і юридичні поради ‒ щодо написання скарг і так далі. Так що цілком можливо, що їхня активна громадянська позиція стала ще однією причиною репресій», ‒ припускає Смедляєв.

Нагадаємо, що спроби тиску на родичів кримських політв'язнів робилися й раніше. Так 21 червня підконтрольний Росії Кіровський районний суд Криму залишив без змін рішення мирового суду в справі матері кримськотатарського активіста Гірая Куламетова Зареми Куламетової, яку засудили за «образу поліцейського». Ще раніше, 13 червня, в Ялті відбувся обшук у будинку 27-річної Еліни Мамедової, потім кримчанку допитали у відділенні Слідчого комітету Росії та відпустили під підписку про невиїзд. Її також звинувачували у розпалюванні ненависті та ворожнечі за перепост чужих записів на своїй сторінці в соціальній мережі. 18 червня відбувся обшук і допит жителів Старого Криму Назіфе Сейтумерової та її батька Юнуса Сейтумерова. Наприкінці дня Сейтумерових відпустили, не висунувши звинувачень. Нарешті 20 червня співробітники ФСБ Росії провели обшук в домоволодінні жительки Алупки Наджиє Кайданової. Потім її відвезли на допит в управління ФСБ і пізніше відпустили. Подібна тенденція навіть змусила поцікавитися, чи не почалися на півострові репресії за гендерною ознакою.

При цьому Заїр Смедляєв зазначає: у нової тактики «заручництва» є давні традиції в російській історії.

Згадаймо сталінське поняття «член сім'ї ворога народу»

«Згадаймо сталінське поняття «член сім'ї ворога народу». Фактично, до родичів заарештованих кримчан силовики ставляться саме так, навіть якщо не говорять цього вголос», ‒ вважає Заїр Смедляєв.

Ще однією показовою тенденцією активіст називає звільнення з СІЗО учасника «галявин протесту» Фазила Ібраїмова. 19 липня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя замінив йому запобіжний захід на домашній арешт.

«Мабуть, вони намагаються звільнити місця в СІЗО для нових репресій. Якщо серйозно, схоже, що завжди лояльний Кремлю Ібраїмов просто не вписувався в створюваний російською владою образ «терориста». Цілком можливо, що силовики тим самим подають знак, що лояльність Москві все ж здатна захистити від репресій, і ставлення до таких людей в будь-якому випадку буде іншим, ніж до противників анексії. Однак практика показує, що це брехня, співпраця з окупаційною владою не дає жодних гарантій. Згадаймо так званого «алуштинського терориста», який нібито ножівкою по дереву перепилював залізобетонні опори на високовольтних лініях «Алушта-Лучинська» та «Алушта-Перевальне». У разі співпраці йому обіцяли дати умовний термін. Коли ж він погодився співпрацювати зі слідством, в результаті він отримав вісім років позбавлення волі, а хтось ‒ грошову винагороду та зірки на погони. Тут і стає зрозумілим, що не можна вірити обіцянкам силовиків», ‒ робить висновок Заїр Смедляєв.