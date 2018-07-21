«Ціни на проїзд зростають, якість падає» ‒ кримські громадські активісти

У Криму знову підвищується вартість проїзду в громадському транспорті. Російська влада аргументує таке рішення економічною необхідністю. З огляду на те, що громадським транспортом користуються в основному люди з невисоким рівнем прибутків, підвищення цін на квитки в першу чергу вдарить по їхньому сімейному бюджету.

Проросійський активіст Ленур Усманов вважає, що подібними діями підконтрольна Кремлю кримська влада в черговий раз перекладає проблеми на плечі простих людей.

Продовження політики соціального придушення кримчан

«Все банально просто ‒ перекинути, не замислюючись про альтернативні рішення, з хворої голови на здорову. У життєвому розумінні це питання можна позначити як продовження політики соціального придушення кримчан, що, природно, негативно позначається на добробуті людей та їхньому споживчому кошику», ‒ повідомив свою думку Крим.Реалії активіст.

Проросійська активістка з Феодосії Лариса Курашкіна впевнена, що паралельно з підвищенням цін на квитки необхідно говорити про покращення якості громадського транспорту. Поки, за її інформацією, місцева влада не вимагає цього від перевізників.

Паралельно з підвищенням цін на квитки необхідно говорити про покращення якості громадського транспорту

«Перш ніж підвищувати ціни на проїзд, вкрай необхідно підвищити якість обслуговування. Автобуси що міжміські, що внутрішні маршрути забивають пасажирами, як бочку оселедцями. Це не автобуси для обслуговування людей, а душогубки! Нас за наші ж гроші піддають ризику інфекції, аварії, та й просто таким ставленням насміхаються над нами. Розрахунки мають бути реальними, а не містичними, за бажанням перевізників. Якби був і муніципальний транспорт, і приватний, було б право вибору та вільної конкуренції, можна було б говорити і про ціни, і про якість обслуговування, а так ‒ стукаємо в глухий барабан. Як і всюди ‒ посередники, власник маршруту та найняті перевізники, всіх їх цікавить: «Що буду мати по максимуму?» А при виграші тендеру та отриманні ліцензії якість обслуговування, автопарк, ціноутворення не враховуються, видно, що й не перевіряються», ‒ розповіла Крим.Реалії громадська активістка.

Блогер і активіст Олександр Горний підтримує ініціативу щодо підвищення вартості проїзду в громадському транспорті, вважаючи, що «іншого виходу немає».

Ситуація неприємна, але іншого виходу немає

«У питанні підвищення тарифів на громадський транспорт повністю солідарний з владою Криму та вважаю, що потрібно призначити чесний тариф, який набагато вищий за наявний. Без цього неможливий нормальний розвиток галузі та підвищення рівня та якості перевезень. Є економіка й калькулятор, яких не обдурити. Буваючи в інших регіонах (сусідньої Росії ‒ КР), я бачу, що тарифи вищі й цифри беруться не зі стелі. Подивіться на автобусний парк і маршрутки. У більшості випадків це дрова, які давно треба на списання. Не будемо забувати й про збільшення ціни на бензин, яка вища за материкову. Так на чому економити будемо? На безпеці чи на ціні на проїзд? Люди звикли до халяви, забувши, що чудес не буває. Інша справа, що треба розвивати внутрішню логістику, й тут допомога держави важлива для Криму як всеросійського курорту, куди приїжджають мільйони росіян. Автопарк вже серйозно оновлений, але тариф у 13 рублів з аеропорту до Сімферополя ‒ це смішно. У Москві тариф вищий утричі на аналогічний маршрут, а на комерційні маршрути ‒ в 10 разів. Ситуація неприємна, але іншого виходу немає», ‒ прокоментував своє бачення ситуації блогер.

А ось проросійський активіст із Сімферополя Сергій Дудченко вважає, що є альтернативи підвищенню вартості проїзду для населення.

Ціни на проїзд в громадському та приміському транспорті мають бути мінімальними

«Ціни на проїзд в громадському та приміському транспорті мають бути мінімальними, і держава має компенсувати витрати перевізникам, враховуючи, що це зберігає екологію й знижує затори на дорогах, тому й громадський транспорт має бути зручнішим, доступнішим та надійнішим. За кордоном окремі країни зробили проїзд у громадському транспорті безкоштовним, щоб мотивувати громадян на відмову від особистого транспорту. У Криму ж регулярно наступають на ті ж граблі: не вирішивши транспортні проблеми, підвищують вартість послуги, викликаючи невдоволення в суспільстві», ‒ зазначив у коментарі Крим.Реалії активіст.

Про те, що Крим заполонили дешеві автомобілі, повідомляв і кримський бізнесмен Олег Зубков. За його словами, це призвело не тільки до заторів на дорогах, а й до забруднення повітря.