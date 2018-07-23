Екс-стратег Трампа Стів Беннон хоче створити в ЄС платформу підтримки для популістів та націоналістів

Наближений до американського руху «альтернативних правих», колишній головний «стратег» у виборчому таборі президента США Дональда Трампа, Стів Беннон розповів своєму вітчизняному політично-новинному інтернет-виданню The Daily Beast про нові «європейські плани»: заснувати фундацію «Рух», аналітичний центр із головним офісом у Брюсселі. Місце для зосередження думок та підтримки прихильників праворадикальних і популістських політичних напрямів обране не випадково.

Наступний 2019 рік буде вирішальним для перспектив європейського блоку, адже на виборах до Європарламенту, в яких братимуть участь громадяни країн ЄС, Беннон сподівається на істотний прорив для партій, на кшталт французьких націоналістів, очолюваних Марін Ле Пен, чи італійських популістичних – «Північна ліга» та «Рух 5 зірок».

Йдеться саме про ті партії, які підтримує і Росія, бо вони відстоюють ідею ослаблення впливу та єдності Євросоюзу.

Згідно з планами, «Рух» Беннона проводитиме опитування й вивчення громадської думки, надаватиме консультації на основі досліджень у мережі правих політичних рухів об’єднаної Європи, які останніми роками набувають популярності серед населення.

Власне, підготовча робота для створення цієї фундації ведеться вже протягом року. Як стало відомо, за цей час автор ініціативи провів цілу низку зустрічей, зокрема, із колишнім лідером британської партії UKIP Найджелом Фаражем, представниками французького «Національного об’єднання» (колишній Національний Фронт, – ред.), очолюваного Марін Ле Пен та прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Daily Beast пише, що Стів Беннон має намір об’єднати крайніх правих у щось, на кшталт «супергрупи», яка у Європейському парламенті після травневих виборів становила б аж третину від всієї кількості євродепутатів.

Хоча й ідея у Беннона про створення на європейському континенті організації, що лобіювала б інтереси популістів, вочевидь, зародилася давно, під час останнього візиту президента Трампа до Європи, згідно з даними низки місцевих ЗМІ, американець облаштував свою штаб-квартиру в одному із лондонських п’ятизіркових готелів, де проводилися консультації з представниками європейських політичних рухів правого спрямування.

«Це було настільки успішно, що ми почнемо набирати персонал», – зізнався Стів Беннон американському сайту.

Останні вибори в Європі, переобрання Віктора Орбана в Угорщині та прихід до влади в Італії крайніх правux із «Північної Ліги» та популістів «Руху 5 зірок», як виглядає, додали Стівові Беннону наснаги.

«Італія є рушійною серцевиною сучасної політики», – каже він. – Якщо це спрацювало там, то може мати успіх і в будь-якому іншому місці».

«Анти-Сорос»

Інша мета, яку Беннон переслідує своєю ініціативою організації «Рух», – створити конкуренцію фондові «Відкрите суспільство» – творінню американського мільярдера Джорджа Сороса, відомого прихильника відкритого суспільства, демократії та засновника мережі благодійних організацій, зокрема, фонду «Відродження», який зробив важливий внесок у розвиток української держави та демократії.

«Сорос – блискучий. Він диявол, але він блискучий», – каже про нього Беннон.

Характерно, що саме Джорджа Сороса вважає своїм особистим супротивником та «ворогом Угорщини» її прем’єр-міністр Віктор Орбан. Ім’я Сороса, було внесене до спеціального «орбанівського списку ворогів», разом із цілою низкою професорів Центральноєвропейського університету Будапешта, які фінансуються «Відкритим суспільством». Є там і співробітники неурядових організацій, серед яких Угорський Гельсінський комітет, «Товариство прав свободи» й угорське відділення Amnesty International.

Водночас, Стів Беннон, хоч і висловлює надії на протидію впливові Сороса, стартові позиції його європейської організації мають доволі скромний вигляд. У головному офісі «Руху», як очікують, до виборів наступного року працюватиме десять осіб. Утім, каже засновник, якщо робота організації матиме успіх, то й штат працівників розширять. Водночас, наразі невідомо, з яких джерел фінансуватиметься ця організація, та який бюджет для неї передбачений.

Європейські ліберально-демократичні політики вже відреагували на новини про наміри Стіва Беннона щодо створення «Руху». Зокрема, із закликом «зупинити Беннона, в своєму мікроблозі Twitter виступив голова групи Альянсу лібералів та демократів Європарламенту, колишній прем’єр-міністр Бельгії Ґі Верговстадт. Він пише, що «гідні європейці» відкинуть «крайнє праве бачення Стіва Беннона та його спробу «імпорту на європейський континент трампівської політики ненависті»… «Ми знаємо, що нашим країнам у минулому зробила примара націоналізму. Мусимо зупинити Беннона!», – закликає відомий політик.