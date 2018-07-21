Колишній радник Трампа заявив, що створить фонд на підтримку «правого популізму» у Європі – ЗМІ

Контраверсійний американський політтехнолог Стів Беннон планує створити фонд на підтримку «правого популістського націоналізму» на Європейському континенті.

У своєму інтерв'ю The Daily Beast, опублікованому 20 липня, Беннон сказав, що його новий фонд буде називатися «Рух» і, ймовірно, буде заснований у Брюсселі.

На переконання Беннона, він бачить цей проект конкурентом благодійного фонду «Відкрите суспільство» Джорджа Сороса, який з 1984 року виділив 32 мільярди доларів на ліберальні рухи.

Беннон, який був короткий час радником президента США Дональда Трампа, заявив виданню, що вже провів переговори з діячами та партіями «правого крила» по всій Європі, у тому числі Найджелом Фараджем у Великобританії , «Національним фронтом» Марін Ле Пен у Франції та прем'єр-міністр Угорщини Віктором Орбаном. Ті наразі ініціативу Беннога не коментували.