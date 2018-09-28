Путін на Генасамблею ООН не приїхав, натомість Порошенко успішно виступив (огляд преси)

Путін на сесію Генасамблеї ООН у США не приїхав. І його, як зазначає дописувач газети «День», можна зрозуміти, оскільки господарю Кремля вочевидь незручно з’являтися на людях після того, як справжні імена і посади «солсберецьких» отруйників уже оприлюднені, в Росії путінські ставленики зазнають нищівної поразки, на Північному Кавказі гризуться Чечня з Інгушетією, і в цілому в піднаглядній країні назріває системна криза. Натомість Порошенко приїхав і доволі успішно виступив, переконаний автор статті Ігор Яковенко. Російський офіціоз висвітлив цей виступ у кращих радянських традиціях. Тобто ані слова про суть, зате тонни ваговитого кондового «гумору» в стилістиці «Правди» і «Крокодилу» сталінських часів. Видання пише, що путінська імперія на кінець свого існування є дивним експериментом над людською природою. Напоказ виставлені всі мислимі вади і моральні потворства. На жаль, у країні немає сучасного Гоголя або Босха, аби все це адекватно змалювати в тексті чи на полотні. Мабуть, робить припущення дописувач, художній портрет цього унікального неподобства створюватимуть уже після загибелі натури у вигляді посмертної маски...

Заяви та дії адміністрації Дональда Трампа свідчать, що Сполучені Штати симпатизують Україні та її керівництву, – стверджує в «Газеті по-українськи» політолог Віктор Таран. Він вважає, що американській владі комфортно працювати з президентом Петром Порошенком. До нього там позитивно ставляться, порівнюючи з попередниками. Кожен хоче мати відносини з добре організованим партнером, від якого не чекаєш несподіванок, переконує політолог. Докладніше про результати візиту президента України до США йдеться в статті «Порошенку вдалося сформувати антипутінську коаліцію».

Присутність в Азовському морі українських кораблів «Донбас» і «Корець», які мають стати основою нової військово-морської бази на морі, це – підвищення безпеки в цілому регіоні, – наголошує експерт «Газети по-українськи», голова правління Українського мілітарного порталу Тарас Чмут. По-перше, Росія систематично зупиняє торгові судна, які йдуть в українські порти, що збільшує вартість доставки вантажів. Через затримання росіянами українських рибалок промисел тепер працює у прибережній зоні територіальних вод. Сейнери бояться можливого арешту з боку Росії. Третя причина – російські судна регулярно порушують морські кордони України. Підходять упритул до берега, бо знають, що не буде реакції. За договором 2003 року між Україною та Росією, кораблі обох країн мають право перебувати в будь-якій точці Азовського моря. Однак Росія може в будь-який момент закрити Азовське море. Щоб цього не сталося, потрібно розірвати договір із Росією про Азовське море, і встановити 15-кілометрову прикордонну зону, наголошує видання.

Газета «Голос України» розповідає про підготовку законопроекту про легалізацію статусу іноземців-добровольців, що брали участь у протистоянні російській агресії в Україні. Видання нагадує, що серед українського добровольчого руху є «група ризику» – це громадяни іноземних держав, що приїхали в Україну, щоб допомогти їй у війні з Росією. Нині ситуація склалася так, що вони можуть бути видані ворогу в будь-який момент. Їх не визнають біженцями, не надають політичного притулку, відмовляють в отриманні громадянства. Щоб припинити таку практику, народні депутати спільно із громадськими активістами готують законопроект, про суть та деталі якого розповідає парламентське видання.