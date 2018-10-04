Скільки державних коштів та на що витрачають політичні партії

Цього року політичні партії отримали від держави 513,7 мільйона гривень. При цьому звіти про витрати за другий квартал 2018 року подало 274 із 352 наявних в Україні партій. Експерти Центру «Ейдос» проаналізували звіти політичних сил та з'ясували, на що та скільки грошей вони витрачають.

Два роки минуло відтоді, як політичні партії почали отримувати державне фінансування. Вони вже отримали з державного бюджету трохи більше від 1 мільярда гривень, зазначив голова Центру «Ейдос» Віктор Таран.

​У 2018 році партії отримали від держави 513,7 мільйона гривень. Втім, не всі партії звітують про те, як вони витрачають надані їм кошти. Так, в Україні нині зареєстровано 352 політичні партії, а звіти про майно, доходи та витрати за другий квартал цього року подало лише 274, зазначає аналітик Центру «Ейдос» Заміра Саідова.

Майже 70 партій досі лишаються в тіні. Ми вже не говоримо про відсоток тих політичних партій, які подають звіти, де немає жодної інформації

«Майже 70 партій досі лишаються в тіні. Ми вже не говоримо про відсоток тих політичних партій, які подають звіти, де немає жодної інформації. Ми називаємо такі звіти нулем», – зазначає Саідова.

91% всіх доходів центральних осередків політичних партій у 2018 році складає державне фінансування партій, розповідає інший аналітик Центру «Ейдос» Катерина Давиденко. На другому місці – внески від фізичних осіб, далі йдуть внески від юридичних осіб та власна господарська діяльність партій.

Цього року політичні партії, за її словами, отримали 24,4 мільйона гривень від приватних джерел. Із них 23,3 мільйона – це кошти, які надійшли «Батьківщині».

Основні витрати партій

За перше півріччя 2018 року політичні партії вже витратили 235,5 мільйонів гривень. В «топ-5» видатків партій входять пропаганда, утримання осередків, заробітна плата для працівників, оренда офісів та матеріальні витрати, каже Давиденко. На пропаганду за півроку партії витратили майже 53 мільйони гривень.

Найбільшу кількість грошей на пропаганду витратила ВО «Батьківщина». Витратила на промотування своєї політичної сили 24,8 мільйони гривень

«Найбільшу кількість грошей на пропаганду витратила ВО «Батьківщина». Ця сума практично рівняється тому, що вони отримали на свої рахунки з приватних джерел. «Батьківщина» витратила на промотування своєї політичної сили 24,8 мільйона гривень. На другому місці стоїть «Самопоміч», яка витратила 9,9 мільйона. І третю сходинку можна виокремити за Радикальної партією Ляшка, яка витратила 7,7 мільйона», – розповідає Давиденко.

На утримання осередків партії сумарно витратили майже 49 мільйонів гривень. Але, наголошує експерт, ця витрата характерна лише для БПП «Солідарність» та «Опозиційного блоку».

На заробітну плату працівникам секретаріатів політичні сили витратили трохи більше ніж 39,6 мільйона гривень. Найбільше на своїх працівників витратила БПП, зазначає Саідова. Їхня середня заробітна плата, за підрахунками експертів, становить 16 862 гривні. Найменше отримують співробітники «Народного фронту» – 4 341 гривню.

Втім, голова політради «Солідарності» Максим Саврасов стверджує, що вказана Центром заробітна плата працівників партії не відповідає дійсності.

Саідова пояснює, що експерти відштовхувалися від звіту партії, і припускає, що в ньому могла бути помилка.

Експерти також звернули увагу і на деякі «цікавинки» у витратах партій.

Одна з політичних партій витратила 302 тисячі гривень на дощовики. 0,5 мільйона гривень інша з політичних сил витратила на туристичні послуги

«Ми виокремили кілька цікавих витрат за перше півріччя 2018 року. Наприклад, одна з політичних партій витратила 302 тисячі гривень на дощовики. 0,5 мільйона гривень інша з політичних сил витратила на туристичні послуги, які, на жаль, в силу свого узагальнення залишилися для нас невідомими. І близько 64 мільйонів гривень третя політична сила витратила на покриття боргів в одному з центральних телеканалів», – зазначає Давиденко.

Саврасов зазначає, що більшість грошей, які партія отримує з державного бюджету, витрачається на фінансування територіальних та місцевих організацій. Що стосується інформаційних витрат політичної сили, за його словами, майже всі кошти йдуть на видання щомісячної партійної газети.

Ми не витрачали гроші на зовнішню рекламу, ми не витрачали гроші на політичну рекламу на телеканалах

«Ми не витрачали гроші на зовнішню рекламу, ми не витрачали гроші на політичну рекламу на телеканалах», – повідомляє Саврасов.

Давиденко каже, що сумарно партія витратила 5,6 мільйона гривень на пропаганду, з них на видавничу діяльність – 3,5 мільйони. Трохи більше від двох мільйонів, підсумовує вона, партія не ідентифікує.

За словами Саврасова, ці гроші пішли на виготовлення сувенірної продукції.

Він також зазначає, що деякі показники, надані експертами, не є цілком коректними. Таран же каже, що методологія їхніх розрахунків була побудована на відповідному законодавстві.

Порушення у звітах партій

Експерти, зазначає Саідова, виокремили 4 основних порушення партій в першому півріччі 2018 року:

Фінансування партій юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, уповноважені на виконання функцій органів місцевого самоврядування, іноземці, особи, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальні громади.

Відсутність вказівки на місце проживання партійних донорів

Не відкриті рахунки для всіх партійних осередків, що мають статус юридичних осіб

Відсутність вказівки на осіб, що надають офісні приміщення як спонсорську допомогу

Треба визначити, на що партії можуть витрачати гроші – Лимар

Яким принципом йти політичним партіям: витрачати партії на те, що дозволено чи на те, що не заборонено? Треба визначити нарешті, на що партія може витрачати кошти

Керівник юридичного штабу політичної партії «Народний фронт» Юрій Лимар звертає увагу на те, що варто внести зміни до законодавства і дозволити партіям звітувати про свої витрати в електронному вигляді та чітко визначити, на що партіям можна витрачати гроші.

«Яким принципом йти політичним партіям: витрачати партії на те, що дозволено, чи на те, що не заборонено? Треба визначити нарешті, на що партія може витрачати кошти. Тому що розуміння того, що партія може витрачати на «статутну діяльність», – дуже широке поняття. Немає ніякої проблеми написати в той статут будь-що», – наголошує Лимар.