Сепаратистів в Одеській області мав очолити чинний народний депутат – СБУ

Чому голова СБУ Василь Грицак знову згадав народного депутата, який нібито мав очолити сепаратистів на півдні Одеської області ще три роки тому? На форумі «Ukrainian week in London» голова Служби безпеки згадав, що в 2015 році СБУ заблокувала створення так званої «Народної ради Бессарабії». За офіційною версією силовиків, кілька районів області мали провести «референдум», підірвати два мости й проголосити незалежність Бессарабії – території на півдні Одеської області, де проходить кордон із невизнаним проросійським Придністров’ям і де базуються російські війська. Ще в 2015 році голова СБУ натякав, що знає ім’я народного депутата, але не називав його. Це Віталій Барвіненко, стверджує народний депутат Мустафа Найєм. Сам Барвіненко заперечує свою участь у сепаратистському руху.

Ще в 2015 році Василь Грицак розповідав журналістам про зустріч із народним депутатом, який нібито стояв за сепаратистами Одеської області. За словами голови СБУ, цей депутат підходив до нього після співбесіди перед призначенням у Верховній Раді.

Грицак тоді заявив, що серед присутніх є той, кого хотіли зробити «комендантом Бессарабії», і він нібито розповів якісь деталі про нього. Висунути обвинувачення проти цього депутата Грицак пообіцяв після збору достатньої доказової бази.

«До речі, нами офіційно заарештована його помічниця, яка мала двох малолітніх дітей, мама-одиначка, яка тримала контакт із офісом російського політичного керівництва напряму, і докази були настільки вагомі й ґрунтовні, що одеський суд дозволив тримання її під вартою. Після закінчення спілкування з депутатами цей депутат підбіг до мене і став виправдовуватися, що хтось не так його зрозумів чи щось на це схоже. Я кажу йому, чого Ви до мене підійшли, я ж Ваше прізвище не називав», – цитує голову СБУ видання «Український тиждень». Його ім’я він тоді так і не назвав.

9 жовтня 2018 року на форумі «Ukrainian week in London» Василь Грицак додав до цієї історії, що в квітні 2015 року сепаратисти планували провести «референдум», проголосити «Бессарабську народну раду» і її незалежність, а потім підірвати міст через Дністер. Захопити південь Одеської області їм мали допомогти російські війська з Придністров’я.

«Ми змушені були в квітні 2015 року взяти нашу бронегрупу, наш спецназ «Альфа», наших оперативних співробітників і слідчих. І вночі зробити марш у 700 кілометрів із Краматорська до Одеси. Щоб потім провести одночасно величезну кількість обшуків і затримань, вилучень вибухівки і таке інше», – заявив Грицак.

Грицак говорить про екс-регіонала і екс-члена партії «Батьківщина» – нардеп

Ім’я депутата, якого мав на увазі Грицак, назвав народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм. Інформацію він оприлюднив у себе в «Твіттері».

«Якщо прізвище цього депутата не може назвати голова СБУ, це можу зробити я. Це член парламентської групи «Відродження» і правоохоронного комітету Віталій Барвіненко. Сподіваюсь, що слідом за звинуваченням піде подання про зняття недоторканності», – написав Найєм.

Наразі народний депутат Віталій Барвіненко входить до депутатської групи «Відродження», але до цього був у складі «Партії регіонів». Ще раніше – у «Батьківщині». Народним депутатом він вперше став ще в 2007 році, до цього працював в Одеській обласній раді також від партії Юлії Тимошенко. Обирався і за списками, і по «мажоритарці». Його округ частково на території Бессарабії і межує з іще одним «бессарабським» округом, який представляє в парламенті Антон Кіссе.

Зараз політик також входить до групи «Відродження», раніше був членом Партії регіонів. Кіссе разом із іншими «одеськими» депутатами – Сергієм Ківаловим та Олександром Пресманом – подав законопроект 4245 «Про вільну (спеціальну) економічну зону «Порто-Франко», який одеські активісти з патріотичних організацій називали сепаратистським.

Але місцеві експерти та активісти, з якими поспілкувалося Радіо Свобода, також вказують саме на Віталія Барвіненка як на того, хто стояв за спробами «розкачати» ситуацію в українській Бессарабії. Саме його помічниця, журналістка Олена Гліщинська, навесні 2015 року була серед заарештованих після обшуків і затримань в Одесі. Їй разом із одеським журналістом Артемом Бузилою були висунуті звинувачення за статтями Кримінального злочину: 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, і статтею 14 – готування злочину.

Гліщинська була в оргкомітеті установчих зборів, які готували створення «Ради Бессарабії», слідство обвинуватило її в створенні умов для російського вторгнення в Одеську область. Перебуваючи в СІЗО Гліщинська народила третю дитину. Лише влітку 2016 її разом із іншим журналістом Віталієм Діденком, якого також затримали тоді в Одесі, обміняли на українських політв’язнів Геннадія Афанасьєва та Юрія Солошенка. Вочевидь, про цю матір-одиначку, яка була помічницею народного депутата, Грицак згадував ще в 2015 році.

Якщо це був Барвіненко, чому засуджений за «сепаратизм»

Бузила вийшов на волю наприкінці березня 2016 року – завдяки «закону Савченко», який прирівняв один день в СІЗО до чотирьох днів у колонії. Згідно з рішенням суду Бузила мав відбувати майже 4 роки покарання. Місцеві ЗМІ повідомляли, що активіст пішов на угоду зі слідством, але сам він це спростовував.

Майже одразу після звільнення Бузіла переїхав до Росії, де зараз займається політтехнологіями. В одному зі своїх перших інтерв’ю Бузила тоді стверджував що Барвіненко звільнив Гліщинську одразу після арешту.

«Грицак говорить про Барвіненка, звичайно. Тільки одна ремарка: якщо людина, навіть народний депутат, підозрюється у скоєнні такого злочину, як відокремлення регіону, причому в конкретний військово-політичний спосіб, то як він досі ходить на волі? Де кримінальне провадження? Слухання в парламенті, зняття недоторканності? Кіссе до цієї справи не мав ніякого стосунку, більш того, він вірно прислужував українським «гебістам», щоб учасників тієї ж Народної Ради Бессарабії саджали. Мене та інших арештовували жорстко, навіть жорстоко», – заявив Бузила. Він каже, що голова СБУ просто «вигадує казки».

Сам Віталій Барвіненко свою участь у так званій «Бессарабській народній раді» заперечує. У переписці з кореспондентом Радіо Свобода, відповідаючи на запитання, «чому про нього знову загадав Василь Грицак», народний депутат заявив: «Не маю поняття. Треба про це питати в самого Грицака. Це абсолютно надумана тема стосовно мене».

«Ми з Оленою Гліщинською розійшлися у листопаді 2014 року. Мені дійсно дуже прикро, що вона увійшла туди, куди вона увійшла. У всі ці «околомедведчуковські двіжі». Вона пішла з нашої команди і пішла до політичної команди, пов’язаної з, наскільки я розумію, з Віктором Медведчуком», – заявляв Барвіненко в ефірі «Думської.ТВ» в серпні цього року. Він також повідомив, що вже давав пояснення правоохоронцям щодо цієї справи і питань до нього не було.

СБУ мала показати свою роботу – представник «Демократичного Альянсу»

Про роль Барвіненка заговорили у зв’язку зі зростанням насилля й розгулом криміналу в Одесі, говорить Радіо Свобода Мустафа Найєм.

«Я думаю, що Служба безпеки почала уважніше розглядати ситуацію в Одесі. Коли сталася ситуація з Олегом Михайликом, я неодноразово особисто звертався до голови Служби безпеки, щоб він відреагував на ситуацію.

Ще в 2014 році декілька груп на чолі з конкретними особами, які зараз при посадах, намагалися зробити з Одещини Одеську народну республіку, і з цього приводу ніякої реакції не було», – заявив Найєм. Він каже, що тепер нарешті громадськість зможе отримати інформацію, чи дійсно Служба безпеки щось робить у справі Барвіненка.

Згадати історію 2015 Службу безпеки змусило бажання звітувати перед західними донорами й партнерами України, а також необхідність відреагувати на зростаючий рівень насилля в Одесі, каже у коментарі Радіо Свобода голова одеської обласної організації партії «Демократичний Альянс» Павло Поламарчук.

У 2014-2015 роках він безпосередньо стежив за розвитком подій з так званою Народною радою Бессарабії, а також особисто протистояв організації інших проросійських заходів.

«Василю Грицаку було потрібно відобразити, як молода українська республіка протистоїть гібридному агресору та з яких складних ситуацій виходить. Але після слів цього державного посадовця вищого рангу немає ніяких дій. І в умовах вакууму державної влади це дуже небезпечна ситуація. На мій погляд, доповідати громадськості про фабулу подібних дій без моментального задіяння норм закону та механізмів правосуддя – це категорично невірно», – заявив Поламарчук.

Про напади на активістів в Одесі і про можливу бездіяльність Служби безпеки України в Одесі повідомила і українська, і міжнародна преса. Тож представники української влади не могли, хоча б дистанційно, не відповісти на ці виклики, вважає він.

11 жовтня в Одесі має відбутися координаційна нарада правоохоронців, куди має прибути міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, генеральний прокурор України Юрій Луценко та інші керівники правоохоронних підрозділів.