Надання томосу Україні стане серйозним ударом по Росії (огляд преси)

Рішення Константинополя про автокефалію православній церкві в Україні з подальшим об’єднанням українських православних церков матиме історичне й цивілізаційне значення не лише для України, а й для Москви, наголошує газета «День». Адже після цього позиції Російської православної церкви в світовому православ’ї суттєво похитнуться. Не кажучи про те, що Москва втратить штучно приєднані до своєї ідентичності коріння Київської Русі. Тобто надання томосу стане серйозним ударом по Росії. Звідти й такий шалений спротив. Видання пише, що коли представники Московського патріархату кажуть про конфлікти, то складається враження, що вони вже знають, якими будуть ці сценарії, коли штучно організовуються силові акції, а потім йде звинувачення держави й опонентів, що, мовляв, вони не дотримуються норм свободи совісті. Зрештою, виходить дивна ситуація, адже якщо розглядати позицію християнина, православного, то тих, хто на їхню думку, перебували в «розколі» і хочуть вийти з нього, можна лише вітати. А тут Московський патріархат подає це як якусь трагедію. Їм потрібно переглянути свою позицію. Якщо вони православні, то як вони можуть робити з такої ситуації проблему? – зазначає видання. І запитує – чи не змарнує Україна цей шанс? Адже ризики втратити можливість відновити церковну єдність на базі томосу про автокефалію сьогодні досить великі. Як їх уникнути, йдеться в статті «Життя після томосу».

Україна повинна бути там, де є українці, наголошує в «Газеті по-українськи» політик Роман Безсмертний. Він нагадує, що є ідея Великої Польщі, Великої Румунії, Великої Угорщини, є навіть той же «русский мир». А де Україна? Київ не претендує на чиїсь території. Але треба розуміти, що майже половина Росії – це Україна. Не з точки зору території, а точки зору духу, нащадків. Частина Польщі – це Україна. Так само частина Румунії, Угорщини. Українці не повинні зазіхати на чуже, але треба розуміти, хто вони, і бути собою. Не втягувати голову, коли йдеться про велич українців. Політик не проти проти, щоб в Україні було румунське, угорське телебачення. Але він за те, щоб там було українське. Так само школи. Не буде там – не буде й тут. Україна повинна формувати боєздатну армію. Вести діалог із Росією. Обговорювати повернення військовополонених, засуджених. Розмовляти з мирним населенням, яке по суті перебуває в заручниках на Донбасі. Київ допускає величезну помилку, що не відпрацьовує цей діалог. Там –українці. І вони – союзники Києва. Інша тактика має бути щодо Криму. На півострові головні союзники українців – кримські татари й тамтешні українці. Більше про те, якою має бути стратегія України щодо Росії, йдеться в рубриці «Політика».

У Луганську бойовики заборонили діяльність майже усіх релігійних громад, крім православної церкви Московського патріархату. Рішення ухвалила так звана «народна рада» угрупування «ЛНР», інформує «Газета по-українськи». Наприкінці вересня розгромили останню церкву Всеукраїнського союзу баптистів. Звинуватили у впливові на прихожан психотропними препаратами. У липні в Макіївці Донецької області сім озброєних бойовиків запломбували протестантську церкву «Нове життя». Закрили церкву євангельських християн-баптистів, відібрали храм мормонів, зникли буддисти, у кришнаїтів залишилася одна громада. У греко-католиків на окупованих територіях два священики. Якщо з таким спадком регіон інтегрують в Україну, країна отримає проблеми на кілька десятиліть, наголошують експерти видання.

Прилади, які майже чотири роки припадали пилом, знову повертаються на українські дороги. Американські радари TruCam відтепер фіксуватимуть перевищення швидкості у всіх регіонах України. У 2014 році через брак сертифікації та ліквідацію ДАІ їх заборонили використовувати на магістралях. Зараз, як запевнили журналістів газети «Україна молода» у Національній поліції, – усе під контролем. Пристрій використовуватиметься винятково за наявності попереджувального знаку про те, що ведеться фото- та відеофіксація правопорушень. Водночас використання приладу здійснюватиметься поряд зі службовим транспортним засобом, який стоятиме з увімкненими маячками синього кольору. Думки ж водіїв, з якими поспілкувалися газетярі стосовно нововведень, різняться. Одні вважають, що це робиться з метою відмивання коштів. Спочатку будуть закуповувати радари так, щоб відмити гроші, а потім на місці будуть заробляти. Просто повернеться стара схема «міліція з кущів», коли несподівано зупиняють і звинувачують у порушенні. Бо «листів щастя» ж не буде. Штрафуватимуть на місці. Інші опитані журналістами водії підтримують роботу радарів, переконуючи, що це дисциплінуватиме водіїв. Докладніше з коментарями видання знайомить в публікації «Радар – американський, штраф – український».