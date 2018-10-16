Радіо Свобода Daily: речник УПЦ КП назвав рішення синоду РПЦ повторенням політики Кремля

РПЦ розірвала спілкування зі вселенським православ’ям

Синод Російської православної церкви розірвав церковне спілкування зі Вселенським патріархатом через його рішення надати автокефалію Українській церкві. «Відтепер і надалі до відмови Константинопольського патріархату від ухвалених ним антиканонічних рішень для всіх священнослужителів Російської православної церкви неможливе співслужіння з кліриками Константинопольської церкви, а для мирян – участь у таїнствах, що здійснюються в її храмах», – мовиться в заяві синоду РПЦ, що засідав у білоруському Мінську. Наразі не відомо, як відреагують на рішення РПЦ піти на розкол у відносинах зі Вселенським патріархатом інші помісні православні церкви. Якщо ж Вам бракує пояснень, чому засідали саме у Мінську та хто на синоді представляв Україну, то вони за цим лінком.

Речник Української православної церкви Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) вже прокоментував рішення Російської православної церкви розірвати церковне спілкування зі Вселенським патріархатом назвавши його «Мінською схизмою» (розколом, розділенням).

За словами голови інформаційного управління УПЦ КП, «синод МП (Московського патріархату – ред.) повторює політику Кремля – самоізоляція у відповідь на законні рішення міжнародної спільноти».

«Зачепив» патріарха Кирила

Але це не все, на що б ми хотіли звернути вашу увагу. У столиці Білорусі Мінську заборонили служіння священикові Свято-Михайлівського православного приходу Олександру Шрамку. Як ідеться в повідомленні, охорона Московського патріарха Кирила пояснила священику, що він «сильно зачепив» ієрарха. Перед тим у Facebook священик розкритикував поведінку патріарха щодо пересічних православних. «Чому потрібно під'їжджати на машині до самих воріт собору і, вийшовши з неї, навіть не озирнутися? Невже так важко вийти хоча б на 100 або 50 метрів (раніше – ред.) і пройти кілька десятків кроків, вітаючи і благословляючи народ?.. Не розумію», – написав Олександр Шрамко.

Патріарх РПЦ Кирило прилетів до Мінська на білоруському урядовому літаку Bombardier Challenger 850. На богослужіння приїхав на «Мерседесі» з номером 0002 МІ і численною охороною. Біля собору Святого Духа його зустрічали хлібом із сіллю, але він пройшов повз.

Білорусь планує посилити кордон із Україною

І ще трохи про Білорусь. Трафік зброї з зони конфлікту на Донбасі, як заявив президент Білорусі, є причиною можливого посилення контролю на українсько-білоруському кордоні. Після такої гучної заяви Олександр Лукашенко зустрівся з українським екс-президентом Віктором Ющенком. І знову мова зайшла про війну на Донбасі. Яку політичну гру затіяв офіційний Мінськ, і як до заяв політиків ставляться жителі прикордонних районів? Про це – в матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Зустріч після обопільної «висилки консулів»

Міністри закордонних справ України Павло Клімкін та Угорщини Петер Сійярто провели першу зустріч після висилки консула Угорщини із українського Мукачева та українського консула з Угорщини. Угорщина погодилася змінити назву посади свого нового уповноваженого щодо українського Закарпаття, яка викликала дипломатичний скандал, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Крім того, обидва міністри домовилися про проведення консульських консультацій після іншого дипломатичного скандалу, через видачу на Закарпатті паспортів громадян Угорщини.

Тим часом, Петер Сійярто після консультацій із представником України знову висловив своє занепокоєння законом про освіту, насамперед пунктом про мови нацменшин та ще й фактом занесенням до списку «Миротворця» 500 імен етнічних угорців і петицією на сайті Верховної Ради щодо депортації угорців.

Міністри мають знову зустрітися наступного тижня під час міжнародного безпекового форуму у Варшаві і продовжити переговори.

Варто також знати й про таке:

Керівники зовнішньополітичних відомств країн Євросоюзу погодили новий механізм запровадження санкцій проти відповідальних за застосування хімічної зброї.

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А президент Чехії Мілош Земан хоче купити землю в українського бізнесмена Олександра Булигіна

Поява суперлюдей

Один із найвідоміших учених сучасності Стівен Гокінґ у своїх останніх міркуваннях про світоустрій передбачив появу нової раси суперлюдей. На перший погляд, цьому слід було б зрадіти, але проблема в тому, що вони становитимуть загрозу людству. Суперможливості люди отримають, за словами вченого, завдяки генному редагуванню – технології, яка сьогодні розвивається дуже стрімко і вже давно вийшла за межі наукової фантастики. Гокінґ помер більш ніж півроку тому, але його прогнози лише посилили вже й без того гострі занепокоєння можливістю вносити зміни до людського ДНК. То чому ж поява суперлюдей – це погана новина?

Щодня вивчайте щось нове та самовдосконалюйтесь, щоб стати суперлюдиною вже сьогодні!

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