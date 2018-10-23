В Донецке открылся форум «Русский мир и Донбасс: от сотрудничества к интеграции образования». Пророссийские лидеры группировок «ЛДНР» делают ставку на то, чтобы русифицировать Донбасс через образование, считают эксперты: здесь регулярно проводятся обмены и съезды, в Донецк приезжают российские гости от образования. Но интегрировалось ли за 4 года войны образование оккупированных территорий в российское поле?

Интеграция в Россию – этот тезис беспрерывно звучит от всех, побывавших на месте руководителя группировки «ДНР», не исключение и новый главарь Денис Пушилин. Его не останавливает, что он регулярно ездит в Минск на заседание контактной группы – ведь в соглашении «Минск-2», о соблюдении которого он постоянно говорит, заявлено, что Донбасс есть и будет Украиной.

23 октября в Донецке на открытии так называемого международного форума «Русский мир и Донбасс: от сотрудничества к интеграции образования, науки, инноваций и культуры» Пушилин заявил: Донбасс станет частью России, и это вопрос времени.

«Донбасс сможет, как и Крым, быстро и бескровно вернуться домой (в Россию – ред.). Сегодня мы уверенно идем по этому пути», – заявил Пушилин

Финансовая и производственная интеграция оккупированных территорий и России невозможна, считают эксперты. Обмены в спорте, книгами, делегациями студентов, концерты эстрады – это, пожалуй, все, что практикует на оккупированной части Донбасса московское руководство. Например, в октябре в России решили признавать дипломы, которые выдает так называемый Донецкий медуниверситет. Все остальные «дипломы» ВУЗов-клонов, оставшихся в оккупации, не признаются Москвой.

В медуниверситете после его развала в 2014 году осталась часть кадров и базы. Но без контакта с общим научным и образовательным процессом это быстро деградирует, считают активисты всеукраинской группы «Информационное сопротивление». Признание Россией дипломов того, что называется в ОРДО медунивеситетом, – не показатель принятия в список ВУЗов России. Это стремление как можно скорее выжать человеческий потенциал из Донецка, считает координатор группы «Информационное сопротивление» в Харькове Алексей Копытко.

Речь идет не об интеграции каких-то образований, а про то, чтобы выжать оттуда все, в том числе и людей

«Речь идет о том, что России необходим человеческий ресурс. Она страдает от нехватки квалифицированных кадров, от нехватки людей, которые могут выполнять обязанности и работу. Поэтому акцент делается на то, чтобы переманить максимальное количество квалифицированных людей с Донбасса. То есть речь идет не об интеграции каких-то образований, а про то, чтобы выжать оттуда все, в том числе и людей», – считает Алексей Копытко

Чтобы сдать российский Единый госэкзамен (ЕГЭ), нужно в частном порядке ехать в Россию: никаких автоматических подходов контролируемая Москвой администрация ОРДЛО не ввела. Можно говорить только об индивидуальной интеграции тех, кто приезжает в Россию и поступает в ВУЗы, системного взаимодействия нет. Российский университет, который заключает договор с непризнанным ВУЗом или с руководством боевиков на прием абитуриентов, попадает под санкции международного образовательного и научного сообщества, говорит заведующая кафедрой журналистики Донецкого национального университета в Виннице Елена Ткаченко.

В Украине в прошлом году в рамках программы «Донбасс-Украина» с неподконтрольных территорий в ВУЗы Украины поступило более трех тысяч человек. Абитуриенты решения часто принимали, сопротивляясь друзьям и родным, это был серьезный гражданский поступок, считает Елена Ткаченко.

Это дети не просто мотивированы. Представьте себе, что такое в противоречие желанию родных поехать в Винницу

«Это дети не просто мотивированы. Представьте себе, что такое в противоречие желанию родных поехать в Винницу. Есть у некоторых такая мотивация, что они едут именно в Винницу, а не просто в украинский ВУЗ, потому что их родители учились именно в ДонНУ», – рассказала о своих студентах Елена Ткаченко

А вот что касается школьных программ, то они на сегодня в Донецке максимально подогнаны под российскую кальку: из школ вытеснен украинский язык, преподается история в видении Кремля.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)​