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12 Жовтень 2018, Київ 20:09
Донбас

Россия дала «томос» подконтрольному «ДНР» медуниверситету

Студенты в Донецке

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В России решили признавать дипломы, которые выдает так называемый Донецкий медуниверситет. Украинский университет из-за оккупации был переведен в Краматорск. Но его «осколок» по-прежнему действует в Донецке под контролем группировки «ДНР». Москва теперь разрешает выдавать в Донецке дипломы российского образца. Эти «документы» никто не будет признавать – отвечают в Министерстве образования Украины.

Донецкий национальный медицинский университет имени Максима Горького был основан 12 июня 1930 года. Но с 2014 вуз был вынужден покинуть оккупированный Донецк. Теперь лицензия выдана на юридический адрес медуниверситета в Лимане, а обучение проходит в Краматорске. В Донецке до сих пор в стенах бывшего медунивера идет учебный процесс, есть и выпускники. Этот вуз теперь – незаконный, и у него нет лицензии, напоминают в Министерстве образования.

Аккредетация «Рособрнадзор» Донецкого медуниверситета
Аккредетация «Рособрнадзор» Донецкого медуниверситета

10 октября на сайте российской службы по надзору в образовании появился документ. В нем «Рособрнадзор» заявляет, что медуниверситет, расположенный в Донецке, прошел аккредитацию в России. И что теперь его выпускники будут получать «дипломы» российского образца.Об этом сразу же заявила подконтрольная России администрация в Донецке, это действительно первый случай признания Россией вуза на оккупированной части Донбасса.

Российский диплом выданный в ОРДЛО не действет за границей

Некоторые вузы, оставшиеся в Крыму, уже выдают дипломы российского образца. Но, когда речь заходит о том, чтобы выпускникам ехать заграницу, этот документ не действует, рассказывает и.о. начальника департамента высшего образования Министерства образования Украины Светлана Кретович.

Человек, получивший такой диплом, не сможет работать или учиться за рубежом и в Украине
Светлана Кретович

«Ситуация с вузами, которые находятся на временно оккупированной территории и в республике Крым, схожа. Там также некоторые вузы выдают дипломы образца РФ. Но, когда речь заходит о том, чтобы ехать за границу работать или учиться – эти дипломы не нострифицируются (не признаются – ред.). Человек, получивший такой диплом, не сможет работать или учиться за рубежом. Разумеется, в Украине человек также не сможет работать по специальности», – рассказала Светлана Кретович

вузы-клоны воруют у студентов 5 лет

Университеты, которые остались на оккупированной территории и продолжают работать, являются, по сути, «вузами-клонами». Если вы закончили школу на территории ОРДЛО и хотите продолжать образование, то лучше поступать в вузы, имеющие лицензию Министерства образования Украины, иначе 5 лет будут потрачены впустую, советует координатор образовательных проектов общественной организации «Опора» Наталья Радыш. В Украине созданы упрощенные схемы сдачи независимого оценивания и поступления в вузы для жителей ОРДЛО.

Со стороны Украины предоставлена не одна возможность, чтобы привлечь детей, и чтобы они на подконтрольной территории продолжали образование
Наталья Радыш

«Те ученики, которые заканчивают школы на территории Крыма или на других оккупированных территорий, имеют возможность сдать ЗНО или, не сдавая его, поступить в вуз по экзамену (в ограниченный список учебных заведений – ред.). Со стороны Украины предоставлена не одна возможность, чтобы привлечь этих детей, и чтобы они на подконтрольной территории продолжали образование», – считает Наталья Радыш

До войны в Донецком медуниверситете обучались тысячи иностранных студентов из Индии, Пакистана, арабских стран, они приносили вузу и Министерству немалую прибыль, теперь кафедры для иностранцев в Донецке пусты. Донецкий «ректорат», видимо, надеется, что после аккредитации увеличится количество местных абитуриентов, а также сюда приедут поступать из России.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК ДОНБАСС.РЕАЛИИ

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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