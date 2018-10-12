В России решили признавать дипломы, которые выдает так называемый Донецкий медуниверситет. Украинский университет из-за оккупации был переведен в Краматорск. Но его «осколок» по-прежнему действует в Донецке под контролем группировки «ДНР». Москва теперь разрешает выдавать в Донецке дипломы российского образца. Эти «документы» никто не будет признавать – отвечают в Министерстве образования Украины.

Донецкий национальный медицинский университет имени Максима Горького был основан 12 июня 1930 года. Но с 2014 вуз был вынужден покинуть оккупированный Донецк. Теперь лицензия выдана на юридический адрес медуниверситета в Лимане, а обучение проходит в Краматорске. В Донецке до сих пор в стенах бывшего медунивера идет учебный процесс, есть и выпускники. Этот вуз теперь – незаконный, и у него нет лицензии, напоминают в Министерстве образования.

10 октября на сайте российской службы по надзору в образовании появился документ. В нем «Рособрнадзор» заявляет, что медуниверситет, расположенный в Донецке, прошел аккредитацию в России. И что теперь его выпускники будут получать «дипломы» российского образца.Об этом сразу же заявила подконтрольная России администрация в Донецке, это действительно первый случай признания Россией вуза на оккупированной части Донбасса.

Российский диплом выданный в ОРДЛО не действет за границей

Некоторые вузы, оставшиеся в Крыму, уже выдают дипломы российского образца. Но, когда речь заходит о том, чтобы выпускникам ехать заграницу, этот документ не действует, рассказывает и.о. начальника департамента высшего образования Министерства образования Украины Светлана Кретович.

Человек, получивший такой диплом, не сможет работать или учиться за рубежом и в Украине

«Ситуация с вузами, которые находятся на временно оккупированной территории и в республике Крым, схожа. Там также некоторые вузы выдают дипломы образца РФ. Но, когда речь заходит о том, чтобы ехать за границу работать или учиться – эти дипломы не нострифицируются (не признаются – ред.). Человек, получивший такой диплом, не сможет работать или учиться за рубежом. Разумеется, в Украине человек также не сможет работать по специальности», – рассказала Светлана Кретович

вузы-клоны воруют у студентов 5 лет

Университеты, которые остались на оккупированной территории и продолжают работать, являются, по сути, «вузами-клонами». Если вы закончили школу на территории ОРДЛО и хотите продолжать образование, то лучше поступать в вузы, имеющие лицензию Министерства образования Украины, иначе 5 лет будут потрачены впустую, советует координатор образовательных проектов общественной организации «Опора» Наталья Радыш. В Украине созданы упрощенные схемы сдачи независимого оценивания и поступления в вузы для жителей ОРДЛО.

Со стороны Украины предоставлена не одна возможность, чтобы привлечь детей, и чтобы они на подконтрольной территории продолжали образование

«Те ученики, которые заканчивают школы на территории Крыма или на других оккупированных территорий, имеют возможность сдать ЗНО или, не сдавая его, поступить в вуз по экзамену (в ограниченный список учебных заведений – ред.). Со стороны Украины предоставлена не одна возможность, чтобы привлечь этих детей, и чтобы они на подконтрольной территории продолжали образование», – считает Наталья Радыш

До войны в Донецком медуниверситете обучались тысячи иностранных студентов из Индии, Пакистана, арабских стран, они приносили вузу и Министерству немалую прибыль, теперь кафедры для иностранцев в Донецке пусты. Донецкий «ректорат», видимо, надеется, что после аккредитации увеличится количество местных абитуриентов, а также сюда приедут поступать из России.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)