(Публікуємо мовою оригіналу)

Бесплатное обучение, места в общежитии и даже электронная система поступлени. Как только не зазывает абитуриентов с территорий подконтрольных Украине группировка «ЛНР». С 26 июня в оккупированном Луганске начинается вступительная компания. По словам ректоров невыехавших вузов, к ним поступят и абитуриенты с украинских территорий. Есть ли смысл выпускникам ехать в ОРДЛО на учебу?

Более 730 студентов с украинской территории обучались в этом году в непризнанных вузах, оставшихся на оккупированной территории Луганской области. Об этом информирует так называемое «министерство образования ЛНР». Среди студентов – не только представители Луганской области, но жители Одессы, Львова, Ивано-Франковска. Говорят, в этом году желающих стало еще больше, а география – расширилась. Но некоторые жители Луганска такой информации не верят. По словам луганчанки Алисы, вузы обязаны выполнять утвержденный план, поэтому набирают в студенты всех подряд.

«У нас же сейчас все на бюджете учатся. А где еще учиться, если студентов просто нет. Если раньше на факультет иностранных языков претендовало на 200 мест 1000 абитуриентов, то сейчас и 100 мест заполнить не могут. Раньше ведь не только старшеклассники поступали, и те, кто из армии вернулся, и кто решил второе высшее получить. А сейчас – только выпускники школ, все остальные пытаются выжить в новых условиях, не до дипломов», – рассказывает Алиса.

Здесь бесплатное жилье и обучение, даже согласны принимать студентов по интернету – так «ректоры» оккупированных университетов призывают украинских абитуриентов поступать к ним. По словам «ректора» невыехавшего ЛГАКИ им. Матусовского Валерия Филиппова, специально для поступающих с украинской территории создали группы в социальных сетях, где постоянно отвечают на вопросы будущих студентов. Вот только активности этой странички в Facebook явно не позавидуешь. 800 человек, и все посты – без комментариев, с десятками лайков и единицами репостов. Но Филиппов продолжает твердить – «из Украины» едут!

«Создан гибкий график вступительных экзаменов. Мы принимаем экзамен тогда, когда удобно человеку. Можно в исключительных случаях сдавать экзамен в режиме онлайн, выходить по Skype. И у нас по каждой специальности есть предметные комиссии, которые готовы работать в таком режиме. У нас сейчас порядка 150 человек учится по гуманитарной программе в вузе», – говорит Филиппов.

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А в Луганском национальном аграрном университете, который остался в оккупированном городе, пошли дальше – и учиться удаленно можно, и даже дипломы защищать. «Ректор» университета Валентина Ткаченко утверждает: к ним едут со всех сельскохозяйственных районов Луганщины.

«Те вузы, которые сегодня образовались за пределами «ЛНР», не имеют материальной базы. При этом есть специальности, особенно в перерабатывающей и пищевой промышленности, обучиться которым без лабораторий, без материальной базы вообще невозможно. Это, к примеру, ветеринарные врачи, технологи по переработке молока и мяса, квалифицированные инженеры-механики и другие специалисты», – заявила Ткаченко.

Это при том, что на подконтрольной Украине территории, прямо близ линии разграничения – в Красногоровке, – работает аграрный колледж того же Луганского аграрного университета. Там, вопреки обстрелам, студенты и преподаватели содержат ферму, где ветеринары и зоотехники учатся отнюдь не виртуально:

А как же тогда в группировке «ЛНР» предлагают обучаться удаленно, если сами же утверждают, что без базы нельзя? По словам луганского блогера Алексея Фалина, есть студенты, которые приходят, чтобы получить хоть какие-то знания, прекрасно понимая, что «дипломы ЛНР» нигде не признаются.

«Кем они признаются? Соседней так называемой «ДНР»? На официальном уровне Россия тоже не признает никаких документов, которые выдаются в «щирій ЛНРщині» – ни дипломы, ни паспорта. Луганские вузы периодически договариваются с российскими, что выпускники луганских университетов получают дипломы российские. Но это удается договориться не на весь выпуск и даже не на весь факультет, а на какие-то отдельные специальности», – говорит Алексей Фалин.

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Также блогер отмечает, бывают случаи, когда студенты луганских вузов на оккупированой территории едут в Россию и сдают там экзамены, после чего получают дипломы российского образца. Но это никак не признание бумажек, выдающихся подконтрольными России силами на Донбассе.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)