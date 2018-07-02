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Часть Донецкого медицинского университета, которая осталась в оккупации, может получить аккредитацию от российской Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. Соответствующий приказ уже опубликован на сайте ведомства. Экспертиза пройдёт с 9 по 24 июля, после чего медицинский ВУЗ, оставшийся на неподконтрольной территории, сможет выдавать российские дипломы. Зачем России легализировать непризнанный ВУЗ?

Получение российской аккредитации ВУЗом, оставшимся на неподконтрольной территории, это попытка интегрировать так называемую «ДНР» в состав России, говорит российский социолог Игорь Чубайс. Кроме того, такой шаг можно расценивать как попытку получить Россией низкооплачиваемых медиков для глубинки.

«В России так называемые гастарбайтеры находятся в худшей ситуации, чем основные работники, которые имеют российские паспорта. Когда началась эта катастрофа с «ДНР» и «ЛНР», и некоторые люди поехали в Россию, то врачам предлагали такие варианты, от которых они, даже не имея никакой работы, отказывались. Ситуация со здравоохранением в России, если не брать Москву – катастрофическая. Я знаю конкретную ситуацию, когда человеку предлагали место анестезиолога в Еврейской автономной области, где нет ни одного анестезиолога. Это предлагали украинцам, но украинцы, проанализировав ситуацию, отказывались», – говорит Чубайс.

По словам Игоря Чубайса, из-за нехватки врачей и низких зарплат медработникам, Россия будет пытаться решить этот кризис и за счёт выпускников медицинского ВУЗа, оставшегося на неподконтрольной территории.

​То, что проводится аккредитация только одного донецкого ВУЗа, вызывает некоторое недоумение, говорит Пётр Кондратенко, ректор перемещённого Донецкого национального медицинского университета имени Горького. По его словам, очень странно, что эту же аккредитацию не проходит Луганский медицинский ВУЗ.

«Одновременно с этой историей об аккредитации появилась информация от посольства Индии, которое не рекомендует своим студентам обучение в наших университете и в Луганском, которые на подконтрольной территории. И такие события заставляют думать, что между ними есть определённая связь. Кому-то очень мешают наши достижения, которые мы имеем на сегодняшний день», – говорит ректор. Кроме того, данная аккредитация, по словам Кондратенко, делается для того, чтобы узаконить диплом ВУЗа в России и за рубежом. Правда, маловероятно, что в дипломе будет указан непризнанный ВУЗ, скорее всего, диплом будет выдан как российский», – говорит Кондратенко.

Согласен с тем, что аккредитация Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки – очередная попытка легализации дипломов, и Александр Кульга, директор координационного центра перемещенных ВУЗов.

Дипломы, выданные после 2014 года, не будут признаны после возвращения территорий

«Все дипломы, выданные после 2014 года, не будут признаны после возвращения территорий. Мы неоднократно слышали о том, что службы, которые находятся на той стороне, заставляют выезжать на территорию Украины и получать украинские дипломы. И только с этим дипломом их берут на работу в «ДНР» и «ЛНР». Поэтому там и обратились в Рособрнадзор, с просьбой легализировать дипломы», – говрит Кульга.

Помимо этого, если произойдёт легализация дипломов, то в ВУЗ может прийти большее количество студентов с неподконтрольных территорий, чтобы получить законный документ об образовании. Украина же таких дипломов не признает.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)