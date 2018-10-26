Корупція, Росія і МВФ: що найбільше турбує українців

Більшість українців вважають, що незалежності України, перш за все, загрожує корупція. Такими є результати соціологічного дослідження, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення громадської організації «Детектор медіа». Крім того, українці вважають, що розв’язання конфлікту на Донбасі, в першу чергу, залежить особисто від Петро Порошенка та Володимира Путіна, свідчать результати опитування.

Дослідження тривало з 28 серпня по 24 вересня 2018 року. В результаті польового етапу зібрали 2026 анкет з різних регіонів України.

Опитування провели методом особистих інтерв’ю, статистична похибка – не більше 3,5%.

Респондентам пропонували дві можливі інтерпретації, одна проукраїнська, а друга проросійська

​Антон Грушецький, заступник директора КМІС каже, що найбільш консолідованими у своїх поглядах є респонденти у питаннях війни з Росією та корупцією всередині держави.

«Респондентам пропонували дві можливі інтерпретації, одна проукраїнська, яка описує позицію української влади, а друга опозиційна, або ж проросійська», – розповідає Грушецький.

Корупція і томос

У рамках дослідження аналізували, як громадяни України ставляться до розповсюджуваних в інформаційному просторі тез російської пропаганди і меседжів української влади.

На запитання про те, що сьогодні найбільше загрожує незалежності України та її розвитку, більшість відповіли, що це корумпованість влади (57%), гібридна війна Росії проти України (32%) та популізм українських політиків (24%).

Серед інших загроз для України респонденти назвали: залежність політики та економіки від олігархів, відсутність нових некорумпованих політиків, відтік громадян.

На запитання «Від кого в першу чергу залежить встановлення миру на Донбасі?» 46% опитаних відповіли, що особисто від Петра Порошенка,а 43% – особисто від Володимира Путіна.

54% кажуть, що українська влада не повинна йти на поступки Путіну

Ще 30% вважають, що це питання має вирішити українська влада загалом.

54% кажуть, що українська влада не повинна йти на поступки Путіну, щоб встановити мир. Натомість 14% заявляють, що Україна має йти на поступки.

Дослідження також показало, що більшість (71,5%) не знають, або не можуть сказати, що таке томос.

Водночас, згідно з результатами проведеного нещодавно дослідження соціологічної групи «Рейтинг», 54% опитаних позитивно ставляться до ідеї створення в Україні єдиної помісної церкви. Протилежної думки – 19% опитаних.

Переважання «продержавницької інтерпретації»

Під час інтерпретації суспільно-політичних подій, соціологи виявили ряд питань, де переважає «продержавницька позиція».

Зокрема, аналітики запитували українців про ставлення до ситуації з Олегом Сенцовим.

54,6% опитаних вважають, що Сенцов – політичний в’язень, справу якого сфальсифікували спецслужби Росії в Криму.

Переважна більшість опитаних кажуть, що Росія не виконує мінські домовленості

Водночас 3,6% думають, що Сенцов – терорист і радикал. Решта – не визначилися.

Переважна більшість (52,4%) опитаних кажуть, що Росія не виконує мінські домовленості, оскільки використовує війну на Донбасі для ослаблення України.

Майже половина опитаних (48%) кажуть, що Україна зробила правильно, коли подала на «Газпром» в суд, а виграш справи довів, що Росія нав’язала невигідні газові контракти.

Високий рівень невизначеності

Більшість (53%) респондентів не змогли однозначно сказати про своє ставлення до Антитерористичної операції.

34,6% вважають, що зміна Антитерорестичної операції на Операцію об’єднаних сил на Донбасі зумовлена потребою стримування російської агресії.

Натомість 11,9% кажуть, що це ознака підготовки України до наступу проти «невизнаних республік».

Половина опитаних вагаються щодо ситуації з томосом.

31,2% кажуть, що сприяння томосу про автокефальну церкву – це правильна політика, яка зробить Україну більш незалежною від Росії.

Більшість опитаних вважають, що Україні не слід узалежнюватись від Міжнародного валютного фонду

А 18,3% вважають, що надання томосу – це передвиборча гра президента, яка спровокує нове протистояння в суспільстві.

Крім того, більшість опитаних (65,2%) вважають, що Україні не слід узалежнюватись від Міжнародного валютного фонду та інших кредиторів.

Джерела інформації

У результаті дослідження виявили, що українців об’єднують питання економіки, боротьби з корупцією та співробітництва України з МВФ.

Різні думки викликають теми виконання мінських домовленостей, суду з «Газпромом» та злочини праворадикальних організацій.

20,5% вважають, що злочини праворадикальних організацій покриває президент, уряд та спецслужби. Натомість 29,8% кажуть, що ці злочини під прикриттям радикальної риторики часто вчиняють агенти спецслужб Росії.

На запитання про те, на яких телеканалах найчастіше просувають твердження, які ви поділяєте, 20% відповіли, що це «1+1», ще 15,6% назвали «Інтер», таку ж кількість відповідей отримав канал «Україна».

Найбільш проросійські інтерпретації показують канали «Ньюзван» та «Інтер»

«Дослідження показало, що найбільш проросійські інтерпретації показують канали «Ньюзван» та «Інтер», а найбільш проукраїнські – «1+1» та «ICTV», – каже Антон Грушецький.

Голова ГО «Детектор медіа» Наталія Лігачова каже, що дослідження справляє враження того, що у людей немає сталої картинки світу, крім негативного ставлення до економічної ситуації, корупції та співпраці з МВФ.

Загрозлива ситуація, особливо перед виборами, під час яких буде зроблений геополітичний вибір України

«Ми хотіли зрозуміти, наскільки ефективно працює держава та українські ЗМІ, як вони доносять меседжі, які відповідають національним інтересам. Ми бачимо, що не ефективно. Стосовно економіки, ситуація в багатьох ситуаціях краща, ніж про неї думають люди, але ми бачимо, що негатив в країні переважає в більшості людей», – каже Лігачова.

Вона вважає, що у населення немає розуміння того, що влада повинна користуватися її підтримкою.

«Це загрозлива ситуація, особливо перед виборами, під час яких буде зроблений геополітичний вибір України. Як і у 2004 році, ми були на такому роздоріжжі, так і зараз. Та картинка, яку ми побачили, не надто оптимістична», – вважає Наталія Лігачова.