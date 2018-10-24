«Українці прагнуть більшого тиску на владу з боку Заходу для проведення реформ» – експерт

Майже третина українців вважають, що Євросоюз має більше тиснути на владу в Україні задля проведення нею реформ, також більшість громадян України сподіваються не стільки на фінансову допомогу з боку ЄС і США, скільки на гарантії безпеки. Такими є результати соціологічних опитувань на тему: «На яку допомогу українці очікують від ЄС і США», які на замовлення центру «Нова Європа» провели фахівці фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. Результати опитувань представили в Києві 24 жовтня.

Як показали опитування, за менш ніж рік до президентських і парламентських виборів в українському суспільстві відсутня консолідована позиція щодо необхідності підтримки з боку західних партнерів України. Дотепер в Україні немає одностайності щодо того, яка допомога з боку західних партнерів потрібна найбільше. І це свідчить, серед іншого, про брак довіри до влади, через яку здебільшого і проходить допомога Євросоюзу і США, кажуть експерти. З іншого боку, опитування показали: серед українців помітний запит на активніше втручання західних урядів для того, аби влада проводила реформи, зауважує перший заступник директора центру «Нова Європа» Сергій Солодкий.

«Майже третина українців прагнуть більшого тиску на владу з боку Заходу для проведення нею реформ усередині країни, кожен п’ятий українець упевнений, що США мають надати Україні безпекові гарантії. Лише близько 7 відсотків українців чекають фінансової підтримки від ЄС і Сполучених Штатів – тобто, суспільство чекає від ЄС і США не стільки фінансової допомоги, скільки безпекових гарантій», – наголошує Солодкий.

Кожен п’ятий українець упевнений, що США мають надати Україні безпекові гарантії

А директор центру Альона Гетьманчук додає: саме в Україні ЄС може відчути себе не просто global payer («глобальним інвестором»), але й global player («глобальним гравцем»): українці хочуть від ЄС не грошей, а тиску на українську владу в питанні реформ.

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Відповідаючи на запитання Радіо Свобода, чи впливає відсутність перспективи членства України в ЄС на позицію опитаних українців, Солодкий зазначив: більшість респондентів вважають, що держава має впроваджувати проєвропейські реформи, навіть якщо Брюссель не надаватиме Україні перспективу членства – таких більш ніж половина опитаних. За словами фахівця, «табір прихильників єврореформ майже утричі перевищує табір опонентів».

У свою чергу голова представництва ЄС в Україні Юґ ​Мінгареллі наголосив: у Брюсселі не мають наміру тиснути на українську владу, Євросоюз не втручається у внутрішні справи України, лише співпрацює з українською владою і громадськістю.

Про Росію і фактор безпеки

Експерт фонду «Демократичні ініціативи» Руслан Кермач додає: українське суспільство має досить високі очікування на допомогу заходу у безпековій сфері: відповідно до опитувань, понад 16 відсотків респондентів вважають, що Євросоюз повинен більш відкрито протистояти Росії, і майже 15 відсотків опитаних кажуть про те, що ЄС мав би надати Україні зброю. Близько 17 відсотків українців переконані, що США повинні запровадити нові санкції проти Росії, і 20 процентів опитаних категорично «за» надання Вашингтоном безпекових гарантій для України.

«Найбільше розраховують на безпекову підтримку з боку ЄС і США мешканці заходу і центру України, натомість на півдні і сході переважає так зване «соціальне спрямування»: люди вважають, що Захід має підтримувати громадянське суспільство», – пояснює Кермач.

Щодо наявності на сході та півдні країни чималої кількості людей, які виступають проти будь-якої допомоги з боку США та Євросоюзу, то, порівняно з 2015 роком, їх кількість зросла (з майже 5 відсотків до більш ніж 12), визнає експерт.

На півдні і сході переважає так зване «соціальне спрямування»: люди вважають, що Захід має підтримувати громадянське суспільство

​Але при цьому серед «євроскептиків» українського півдня побутує думка, що США мають надати безпекові гарантії для України, каже він.

Відповідно до представлених опитувань, позицію «наше майбутнє – разом з Росією» поділяють близько 4 відсотків українців (у цілому). Більшість з них живуть на півдні та сході країни (15 і понад 10 відсотків відповідно). Вступ до Євразійського союзу, якщо Україна не отримає від ЄС перспективи членства, готові підтримати не більше за 6 відсотків опитаних. А понад 14 відсотків опитаних вважають, що США мають підтримати членство України у НАТО.