«Стратегія миру та безпеки» Тимошенко: головні тези й оцінки експертів

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко провела вже третій форум свого «Нового курсу», на якому презентувала стратегію миру і безпеки для України. Її команда розробила 6 кроків щодо встановлення миру в Україні. Вона пропонує створити новий політико-дипломатичний формат «Будапешт+». За її планами, туди мають увійти Україна, США, Росія, Франція, Німеччина, Китай та представник Європейського союзу. Деякі її тези досить дискусійні, вважають експерти. А дехто говорить про «ляпи» лідера «Батьківщини» під час виступу. Але є й ті, хто вірить в реалістичність її планів.

«Ніякої амністії без розбору… Ніякого особливого статусу Донецької та Луганської областей», – заявила лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Вона пообіцяла, що очистить Донбас від мін та інших небезпечних об’єктів, зробить спеціальну ініціативу для створення 10 тисяч робочих місць і модернізації економіки, відбудови житла та критичної цивільної інфраструктури, створить Міжнародний фонд відновлення та розвитку Донбасу.

Тимошенко на форумі також заявила про створення Спеціальної комісії з вивчення глобальних ризиків та «воєнного кабінету». Прямо там вона призначила і координаторів цих процесів.

Для встановлення миру в Україні, команда «Батьківщини» розробила 6 кроків.

Перший крок – чесно визнати реалії

Потрібно визнати реальність, безрезультативність Мінського процесу та припинити рухатися за інерцією, зазначила лідер «Батьківщини».

«Ми маємо сказати правду: Мінські домовленості, не зважаючи на вагомий внесок Німеччини та Франції, і особисті зусилля Меркель, були необхідними для уникнення повномасштабної військової ескалації тоді, але сьогодні не є достатніми для досягнення миру», – заявила Тимошенко.

Другий крок – змусити світ подивитися на війну в Україні у «правильному контексті»

За словами Тимошенко, світ хибно трактує конфронтацію між Росією та Україною як суто двосторонню проблему. Насправді ж, зазначає вона, це глобальна проблема, виклик Росії фундаментальним цінностям всіх країн.

Тимошенко наголосила, що капітуляції та сурогатних рішень, якщо стане президентом, не допустить.

Третій крок – створення політико-дипломатичного формату «Будапешт+»

Сенс цього кроку полягає у відновленні та запровадженні справжніх безпекових гарантій, пояснює Тимошенко, які отримала Україна в 1994 році, підписавши Будапештський меморандум.

До складу «Будапешт+» мають увійти всі країни-гаранти територіальної цілісності України.

«І в першу чергу Сполучені Штати Америки, безумовно, Росія і Україна. Але ми добре знаємо, що трохи пізніше до Будапештського меморандуму приєдналися Франція і Китай… Обов’язково має бути і Німеччина. Тому що Німеччина доклали надзусилля, щоби спробувати призупинити і припинити війну», – вважає Тимошенко.

Було б доцільно, за її словами, запросити до участі в цьому форматі верховного представника Європейського союзу в закордонних справах та політиці безпеки.

Тимошенко стверджує, що «Будапешт+» має працювати одночасно з посиленням української армії.

«Я ініціюю скликання міжнародного саміту у форматі «Будапешт+» для прийняття нової стратегії миру і визначенню, як країни-гаранти думають забезпечити гарантії Україні», – зазначає Тимошенко.

При цьому Мінський процес вона припиняти не збирається, а навпаки шукатиме шляхи підвищення його дієвості.

Четвертий крок – посилення санкцій для Росії

Тих санкцій щодо Росії, які діють наразі, за словами Тимошенко, недостатньо.

Більше того, вона каже, що вся політика санкцій повинна бути посилена та націлена на примус до повного звільнення території України та встановлення миру.

П’ятий крок – притягнення Росії до юридичної відповідальності

Тимошенко пропонує змусити країну-агресора через позови в міжнародні суди виплатити компенсацію за шкоду, заподіяну українським громадянам, бізнесу та державі.

«Якщо всі постраждалі українські громадяни подадуть позови проти держави-агресора, то загальна сума претензій, розрахованих згідно з практикою ЄСПЛ, перевищить 100 мільярдів євро», – порахували в «Батьківщині».

Тимошенко додала, що потрібно провести ретельну інвентаризацію шкоди, яку заподіяла Росія.

Шостий крок – підтримка вимушених переселенців

Лідер «Батьківщини» зазначає, що планує встановити тісну співпрацю з міжнародними організаціями, такими як Червоний хрест та ООН, та українськими неурядовими організаціями, що опікуються захистом прав вимушених переселенців.

«Держава має офіційно визнати постраждалих осіб жертвами збройного конфлікту», – заявила Тимошенко.

Вона обіцяє, що всі внутрішньо переміщені особи отримають гарантовану можливість безпечно повернутися додому, встановлення права власності на житло, землю та майно буде прозорим, а процедура отримання документів стане спрощеною.

Тимошенко пропонує створити Фонд виплат матеріальної компенсації для переселенців. Він, зокрема, має компенсувати витрачені кошти на ліки та медичне обслуговування.

Експерти про «Стратегію миру» Тимошенко

Двогодинний виступ Тимошенко був доволі абстрактним, дещо було не зрозумілим, ділиться враженнями політичний експерт Олексій Мінаков. Трапилися в промові лідера «Батьківщини» і «ляпи», каже він.

«Наприклад, вона сказала, що Україні потрібно було в 90-х роках в обмін на відмові від ядерної зброї вимагати вступу до НАТО. Це взагалі смішно, бо є певний, конкретний механізм вступу до НАТО… Потрібно відповідати вимогам і стандартам НАТО, не можна просто так взяти і через якусь домовленість (вступити, – ред.)» – зауважує Мінаков.

Експерт також не розуміє доцільність створення «військового кабінету». Він припускає, що це має бути якась паралельна, альтернативна державній структура.

Можливо, вона думає, що в Адміністрації президента чи в уряді сидять дурні і не знають про цей меморандум. Але всі чудово знають. Проблема в тому, що він був декларативний

Те, що Тимошенко в своєму виступі апелювала до Будапештського меморандуму та дотримання його вимог країнами-гарантами, Мінаков вважає недоцільним.

«Можливо, вона думає, що в Адміністрації президента чи в уряді сидять дурні і не знають про цей меморандум. Але всі чудово знають. Проблема в тому, що він був декларативний, не передбачав конкретних механізмів дій з боку країн, які його підписували», – каже Мінаков.

Він вважає, що Україні наразі потрібна не так стратегія миру, як стратегія війни та захисту.

Експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Ігор Петренко відзначає після форуму позитив того, що питання розробки стратегії миру починає широко обговорюватися. Втім, він зазначає, що надто мало конкретики щодо вирішення конфлікту на Донбасі було у виступі Тимошенко.

Ті пункти, які в неї прозвучали мають право на життя, але є певною мірою дискусійними. На жаль, не до кінця є конкретними

«Ті пункти, які в неї прозвучали, мають право на життя, але є певною мірою дискусійними. На жаль, не до кінця є конкретними… Формат «Будапешт+» із залученням інших держав, можливо один із варіантів. Але наскільки є практично реалізовуваним залучати Китай, зокрема в розумінні того, що Китай є союзником Росії. Як він буде допомагати вирішувати проблему в Україні?» – зазначає Петренко.

Виступ Тимошенко просто набором красивих гасел вважає політолог Олександр Леонов. Він переконаний, що на практиці реалізувати наміри лідера «Батьківщини» буде неможливо. Особливо, в тому, що стосується створення формату «Будапешт+».

«Вочевидь, що Росія в новий такий формат не піде. Всі інші формати будуть означати, що ці країни мають якимось чином чи то воювати з Росією, чи то починати економічну блокаду. Це просто фантастичне припущення», – каже Леонов.

Водночас, за його словами, після форуму можна сказати, що Тимошенко просуватиме на посаду міністра оборони віце-прем’єра уряду Криму 1993–1997 років Андрія Сенченка, оскільки вона доручила йому формування «воєнного кабінету».

Втім, політичний експерт Олександр Кочетков висловив переконання, що плани Тимошенко цілком реалістичні.

На користь Тимошенко це те, що вона хоче переформатувати так званий Мінський формат у формат «Будапешт+»

«На користь Тимошенко це те, що вона хоче переформатувати так званий Мінський формат у формат «Будапешт+». Є певні підстави вважати, що можна залучити країн-гарантів нашої української незалежності і територіальної цілісності», – зазначив Кочетков.

Він вважає, що країн-гарантів Будапештського меморандуму можна змусити виконувати його умови.