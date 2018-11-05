Громадянство за правом народження: Трамп вирішив покласти край віковому принципу

Кожен, хто народився на території США, автоматично стає громадянином, незалежно від громадянства або правового статусу батьків. Це давнішній принцип у країні, якому 150 років. Проте президент США Дональд Трамп вирішив покласти край цій віковій традиції, яка, за його словами, коштує США мільярди доларів. Але чи буде це так просто зробити?

В інтерв’ю минулого тижня американський президент Дональд Трамп заявив, що покладе край праву на громадянство для дітей, народжених у США від батьків, які не є громадянами країни або є нелегальними мігрантами.

Це викликало палкі суперечки напередодні проміжних виборів 6 листопада, які визначать склад Конгресу.

«Ми єдина країна світу, куди людина приїжджає і народжує дитину, і дитина, по суті, є громадянином США ... з усіма притаманними цьому привілеями», – заявив Трамп в інтерв’ю 30 жовтня новинному сайту Axios, який зазначив, що більше, ніж 30 країн надають право на громадянство при народженні. «Це смішно і повинно закінчитися»? – каже Трамп.

Громадянство «за правом ґрунту», тобто за народженням, надається в багатьох країнах світу, наприклад, Канаді, Аргентині, Чилі, Перу, Панамі, Уругваї, Гватемалі та інших.

Трамп сказав, що його радники з правових питань кажуть йому, що він може покласти край цьому через указ, і що це вже «в процесі».

Сама ідея, що американський президент може припинити громадянство за правом народження через один указ викликала критику, у тому числі з боку республіканської партії. Та Трамп продовжив стверджувати в своєму дописі у Twitter від 31 жовтня, що ця практика насправді не була конституційно захищеною.

Так званому громадянству за правом народження, так чи інакше буде покладено край

«Так званому громадянству за правом народження, яке коштує нашій країні мільярди доларів і є дуже несправедливим по відношенню до наших громадян, так чи інакше буде покладено край. Воно не покривається чотирнадцятою поправкою до Конституції через формулювання «підпадають під юрисдикцію». Багато юристів із цим погоджуються», – зазначив американський президент.

Чотирнадцята поправка

У тексті чотирнадцятої поправки мовиться наступне: «Всі особи, які народилися або набули статусу натуралізації в США та підпадають під юрисдикцію США, є громадянами Сполучених Штатів та штату, в якому вони проживають».

Проте Трамп і віце-президент Майк Пенс стверджують, що Верховний суд США ніколи не виносив рішення щодо того, чи застосовується ця фраза конкретно до «людей, які перебувають у країні незаконно».

30 жовтня на заході за участю видання Politico Пенс підтвердив, що адміністрація «розглядає дії, які переосмислили б громадянство за правом народження», як частину більш широкого вивчення законів США, які залучають людей в країну незаконним чином.

Справа у виборах?

Демократи звинувачують Трампа та республіканців у спекуляціях на питанні імміграції для залякування людей з метою залучитися їхньою підтримкою та таким чином зберегти контроль республіканців над Конгресом.

Проте деякі республіканці також висловили скептицизм щодо пропозиції Трампа.

Наприклад, спікер Палати представників Конгресу США Пол Раян повідомив 30 жовтня радіостанції WVLK, що «очевидно, не можна це зробити. Ви не можете покласти край громадянству за правом народження через указ».

Джеймс Хо, консервативний суддя федерального апеляційного суду, призначений Трампом, писав у 2006 році, що громадянство за правом народження «не меншою мірою захищено для дітей батьків без документів, ніж для нащадків пасажирів Мейфлауер». (Корабель, на якому англійці, які заснували одне з перших британських поселень у Північній Америці, в 1620 році перетнули Атлантичний океан – ред.).

Що треба для ухвалення і які шанси?

Тож такі погляди змусили багатьох дослідників у сфері конституційного права поставити під сумнів те, чи зможуть запропоновані Трампом зміни «пережити перевірку» федеральною судовою системою США без, принаймні, акту з боку Конгресу.

В умовах нинішнього політичного клімату, з майже одностайною опозицією з боку демократів та деяких скептично налаштованих республіканських законодавців, акт Конгресу щодо зміни конституційних прав громадянства вважають малоймовірним.

Проте деякі спостерігачі переконані, що законодавці все ж можуть спробувати змінити конкретні чинні правила щодо громадянства для дітей, народжених батьками, які перебувають у США незаконно.

Правознавці стверджують, припинення практики надання громадянства на основі «права ґрунту» мав би пройти досить складний процес внесення змін до Конституції США.

Але це, в свою чергу, вимагатиме, щоб запропоновану поправку ухвалило дві третини голосів як у сенаті, так і в Палаті, а потім її мають ратифікували щонайменше три чверті всіх американських штатів.

Довга історія

Народження на території США історично є основоположним правовим принципом для отримання громадянства.

Він випливає із постанови англійського суду від 1608 року, в якому йшлося, що «статус особи надається при народженні і залежить від місця народження – людина, яка народилася в царському володінні, зобов’язана відданістю правителю і, в свою чергу, мала право на царський захист».

Щоправда цей принцип не застосовувався до темношкірих рабів або їхніх дітей у США аж до часів після громадянської війни, коли ухвалили Закон про громадянські права 1866 року та чотирнадцяту поправку 1868 року.

Корінним американцям, народженим у США, громадянство США не гарантувалося, аж доки Конгрес у 1924 році не ухвалив Закон про громадянство індіанців.

Багато дослідників Конституції стверджують, що існує довга історія прецедентного права, включаючи серію рішень Верховного суду США, тому малоймовірно, що президентський наказ або навіть закон, ухвалений Конгресом, визнають конституційними федеральні суди США.

В одному з ключових випадків від 1898 року у справі США проти Вонг Кім Арка Верховний суд США постановив, що син китайських громадян, який народився у Сан-Франциско, дійсно був громадянином США відповідно до пункту про громадянство чотирнадцятої поправки.

У тій справі Верховний Суд надав широке тлумачення фрази «підпадає під юрисдикцію» чотирнадцятої поправки.

Він постановив, що наміром цих слів, «ймовірно, є виключення, із найменшою кількістю і найбільш відповідними словами» двох типів справ – щодо дітей, народжених від іноземних ворогів в умовах окупації та дітей дипломатичних представників іноземної держави».

Але правники, які підтримують заклик Трампа до змін щодо права на громадянство США, стверджують, що рішення Верховного суду від 1898 року стосувалося справи про дитину, народжену від законних та постійних мешканців країни.

Вони кажуть, що та справа суттєво відрізняється від ситуацій, коли діти народжуються від батьків, які незаконно перебувають на території США.