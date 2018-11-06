Радіо Свобода Daily: Справу «рюкзаків Авакова» «остаточно поховали»

Причини смерті Гандзюк

«Офіційна причина смерті: поліорганна недостатність; хімічні опіки із залученням 30-39% тіла; напад з використанням хімічної речовини з метою вбивства чи нанесення ушкоджень», – повідомили активісти на сторінці «Хто замовив Катю Гандзюк?» у Facebook.

Слідчі вже мають достатньо матеріалів, щоб довести вину замовників убивства активістки, чиновниці Херсонської міськради Катерини Гандзюк, запевнив заступник голови Національної поліції України Костянтин Бушуєв.

Катерина Гандзюк пройшла шлях від громадської активістки: брала участь в Помаранчевій революції, в херсонському Євромайдані, боролась із проросійськими рухами в Херсоні, як стверджують її друзі, та із корупцією в підрозділах місцевої поліції. Якщо ж переглянути хронологію подій у справі нападу на Катерину, то можна побачити, як протягом 136 днів змінювалися обставини справи, завдяки кому та чому.

Прощання з Катериною Гандзюк відбудеться 7 листопада в Херсоні.

Справу «рюкзаків Авакова» закрито

Апеляційний суд Києва залишив без розгляду апеляцію «Центру протидії корупції» (ЦПК) на рішення Солом’янського суду столиці про закриття так званої справи «рюкзаків Авакова», а саме судове рішення залишив у силі. Таким чином справу «остаточно поховали», зробивши неможливим і її перегляд Вищим антикорупційним судом, коли той запрацює, пояснила журналістам адвокат ЦПК Олена Щербан.

Із черниць у снайпери

Від черниці до снайпера у лавах бойовиків на Донбасі. Сербські ЗМІ розповіли скандальну історію місцевої найманки Даніели Лазовіч, яка воювала в угрупуванні «ДНР» під позивним «Багіра». Вона побувала у в’язниці, хвалила Росію і ховала своє обличчя. «Кожен, хто йде проти Росії – це мій ворог. Ми прийшли сюди зберегти землю. Заради православ’я. А потім – це борг перед Росією», – виголошувала вона. Що чекає найманців, які ухвалюють рішення все ж повернутися з війни додому? Про це – в матеріалі журналістів проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

«Його зброя – це жертва»

50 років тому в Києві вчинив самоспалення Василь Макух. Він протестував проти окупації Чехословаччини військами країн Варшавського договору і виступав за незалежність України. Макух зважився на такий радикальний вчинок на 2,5 місяці раніше від Яна Палаха, празького студента, який підпалив себе на центральній площі Праги і якого ховали цілою країною. Про самоспалення Палаха в Чехії сьогодні розповідають навіть школярам, а в Україні був знищений єдиний музей, створений на кошти небайдужих до долі Макуха, а також Олекси Гірника, який підпалив себе в 1978 році. Цей музей, який називався «Смолоскип», був у Донецьку, який нині окупований російськими гібридними силами.

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