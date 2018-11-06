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Правоохранители и активисты не могут вспомнить ни одного боевика «ЛДНР» с украинским гражданством, которого бы депортировали из России в Украину. Подобные решения, однако, принимаются довольно часто – так в конце октября к депортации в России приговорили одессита, который воевал против украинской армии на Донбассе. Летом высылки в Украину удалось избежать двум украинским гражданам, а осенью – гражданам Узбекистана и Казахстана. Политологи говорят: по такой схеме с бывшими участниками формирований будут в России по возможности «обращаться» и дальше – не давать гражданство, но и не отдавать правоохранителям.

Российский суд отправил в Украину еще одного бывшего боевика с украинским гражданством – одессита Максима Шадрова. В решении суда Нижегородской области от 22 октября говорится, что ранее Шадров отбывал срок за ограбление с применением насилия. До этого, еще в 2014 году, Шадров воевал в рядах подконтрльных России вооруженных формирований в Донецкой области.

Первыми об аресте сообщили пророссийские блогеры и журналисты. Для них Шадров – далеко не первый ветеран войны на Донбассе, которого российские суды отправляют на родину. Вот только вспомнить хотя бы одного депортированного участника формирований «ЛДНР» с украинским гражданством не могут ни в СБУ, ни в Генпрокуратуре, ни у пограничников.

Весной-летом 2014 года одессит Максим Шадров воевал под Славянском и под Донецком, а после ранения переехал в Россию. Такую биографию рассказывают на сайтах сепаратистов. Здесь он прожил несколько лет, здесь же получил срок за ограбление, который отбывает в нижегородском СИЗО. После освобождения, как следует из решения суда, Шадров переехал к отцу – гражданину России Александру Шадрову, который также живет в Нижнем Новгороде.

В 2011-2012 годах вместе с отцом они сидели в ливийской тюрьме – их обвинили в военной службе на местного диктатора Муамара Каддафи, наемничестве. Каддафи был смещен в результате военного переворота, поддержанного несколькими странами НАТО, и к власти пришла оппозиция. Младшего Шадрова вместе с женой тогда отпустили домой в Одессу – он утверждал, что работал поваром. Старшего же новые ливийские власти отправили в тюрьму пожизненно, однако, по всей видимости, его удалось вернуть в Россию. Если верить решению суда, отец и сдал Максима властям – в связи с постоянными угрозами в собственный адрес.

В социальных сетях Максим выкладывает много фотографий с оружием – когда-то выкладывал вооруженные «селфи» из Ливии, потом – с Донбасса. В его руках автомат Калашникова, снайперская винтовка или гранатомет. Под одной из таких фотографий написано: «Крым 2014», под другой: «Это в госпитале в Донецке после ранения».

На суде Шадров говорил, что возвращаться в Украину не может, так как участвовал в боевых действиях на стороне «ДНР» и опасается за свою жизнь. Есть Шадров и на сайте «Миротворец», где его называют снайпером формирований «Соколиная сотня» и «Русь». На вопрос Радио Донбасс.Реалии, заданный ему в социальной сети «Одноклассники», бывший боец пророссийских группировок не ответил.

Боевиков в России осуждают, но, как правило, не выдают

Это не первая безуспешная попытка депортировать бывших боевиков на родину – так в июне 2018 года Московский областной суд закрыл дело по украинскому гражданину Николаю Трегубу, который воевал в так называемом батальоне «Спарта» под командованием боевика «Моторолы» (Арсения Павлова). В июле 2018 года из уфимского СИЗО выпустили уроженца Днепра и гражданина Украины Сергея Сапожникова – летом 2014 года он воевал на Донбассе в составе так называемых батальонов «Керчь» и «Оплот», а потом переехал в Башкирию. В следственном изоляторе он провел около года по экстрадиционному запросу из генеральной прокуратуры Украины.

Осенью 2018 года российские суды выпустили на свободу гражданина Казахстана Евгения Щербака и гражданина Узбекистана Руслана Бабаджанова – оба воевали на стороне пророссийских боевиков, оба находятся в национальном, а узбек – даже в международном а розыске за участие в военных действиях.

Обычная коллизия между духом закона и интересами властей, говорит Радио Донбасс.Реалии российский политолог Дмитрий Орешкин. Согласно стандартной юридической процедуре из страны высылают тех, у кого нет документов для пребывания в России более девяноста дней. Однако есть не только процедура, но и реальная практика, продолжает политолог, говорящие о том, как принято действовать вне зависимости от закона.

У них нет законного права на пребывание, но поскольку они воевали против бандеровского режима, то они «наши». Поэтому на каком-то этаже влиятельный человек говорит: «Ладно, пусть остаются»

«По закону этим людям нечего делать в стране, поскольку у них нет законного права на пребывание, но поскольку они воевали против бандеровского режима, то они «наши». Поэтому на каком-то этаже влиятельный человек говорит: «Ладно, пусть остается. Забыли, забыли. Дайте ему либо вид на жительство или еще как-то решите», – рассказывает Орешкин. Таким образом судебная процедура будет продолжаться, однако после суда такого «депортированного» будут «спасать» каким-то образом, после чего исчезнет из виду и будет жить в России вопреки решению суда.

«Ведь живет в России господин Игорь Плотницкий. А его обвиняли в том, что он украинский шпион, что у него команда из каких-то вредителей и диверсантов. Живет господин Игорь Гиркин, которого формально надо было судить по целому набору вопросов», – напоминает Орешкин.

Живет в России господин Игорь Плотницкий. Живет господин Игорь Гиркин, которого формально надо было судить по целому набору вопросов

Создавать новый правовой порядок для участников боев на Донбассе власть не будет, считает он. Во-первых, Россия не хочет юридически связываться с «ДНР» и «ЛНР» и называет их частью Украины, а во-вторых, не хочет слишком сильного наплыва участников боевых действий на своей территории.

«Поэтому у нас не встретишь того, что мы «дали прибежище герою гражданской войны против хунты». Наоборот, газета «Завтра» все время негодует, мол опять кремлевская бюрократия не хочет человека из «русского мира» привечать», – поясняет он.

Про депортированных в Украину боевиков правоохранители не помнят

Помощью бывшим боевикам в России занимаются несколько организаций, в том числе Комитет по военнопленным и политзаключенным Игоря Гиркина (Стрелкова) и Правозащитный центр РОД. Его директор Наталья Холмогорова не стала отвечать на вопросы Радио Донбасс.Реалии, однако ранее написала в Facebook объемный пост, комментируя возможную депортацию бывших боевиков, в частности, Шадрова.

«Сейчас все понимают, что «так нельзя»: и каждый раз поднимается шум и скандал, подключаются журналисты и депутаты, никто особо не сопротивляется, и в большинстве случаев гражданина все-таки оставляют в России. Сильно поволновавшись, в последний момент, иногда буквально с поезда снимают», – пишет Холмогорова в социальной сети.

Собеседники в Службе безопасности Украины, Государственной пограничной службе, Генеральной прокуратуре и даже в общественной организации «С14», которая не так давно добилась нового ареста для бывшего боевика «ДНР» Рафаэля Лусварги, не могут вспомнить ни одного случая депортации из России и привлечения к ответственности бывших боевиков с украинским гражданством.

Это, впрочем, удалось сделать казахским властям – в 2018 году в Казахстане на 20 лет по обвинению в убийстве осудили Александра Безрукова. Убийство было совершенно еще в 2016 году, вскоре после преступления Безруков поехал воевать на Донбасс. Когда он выехал в Россию, то был задержан по запросу казахстанских правоохранителей и экстрадирован на родину.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)