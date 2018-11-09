У День української писемності та мови в Україні пишуть диктант національної єдності

Традиційний диктант національної єдності у День української писемності та мови шістнадцятий рік поспіль пишуть в Україні.

Як повідомляє організатор диктанту – «Українське радіо», диктант розпочнеться об 11:30. Зачитуватиме текст доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, автор підручників і посібників з української мови Олександр Авраменко. Він склав оригінальний текст диктанту, який ніхто, до моменту його зачитування в ефірі «Українське радіо», не бачив.

«Диктант національної єдності задумувався 16 років тому саме як спосіб об’єднатися навколо слова. Наша першочергова мета не стільки перевіряти грамотність, хоча це також дуже важливо, скільки закликати все більше людей приєднуватися, писати і надсилати нам листи», – розповідає головна редакторка Першого каналу «Українського радіо» Аліна Акуленко.

Писати диктант треба лише від руки, а потім надіслати на перевірку відсканований чи сфотографований текст на електронну пошту редакції «Українського радіо». Листа потрібно надіслати у той самий день, або ж наступного дня – 10 листопада.

Також можна дочекатися поки текст з’явиться на сайті організатора 11 листопада і самому перевірити знання української мови.

Комісія приймає і тексти, написані шрифтом Брайля.

Диктант транслюватимуть зі студії UA: Українське радіо на Хрещатику, 26.

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Телетрансляцію забезпечує UΛ:Перший. Стрім телеверсії також відбуватиметься на сторінках Суспільного мовника у Facebook.

У червоному корпусі Київського національно університету імені Тараса Шевченка писатимуть радіодиктант відомі українці.

З кожним роком кількість учасників мовного флеш-мобу зростає.

Традиційно до написання диктанту долучаються відомі люди, політики, митці, студенти та школярі.

Організатори повідомляють, що за 16 років зросла аудиторія та географія учасників. Десятки тисяч листів надходять з усіх областей України, а також із-за кордону: Німеччини, Бельгії Великої Британії, Канади, Аргентини, Литви, Норвегії, Польщі, Швеції, Франції, Росії, Білорусі, Молдови, Таїланду.

За даними організаторів, торік диктант написали майже 29 тисяч людей, жодної помилки не зробили 123 учасники.

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