Тінь Росії над трикутником Україна – Молдова – Румунія

Підтримка проросійських політиків, партій та громадських організацій, пропагандистські передачі, спотворена інформація та відверті фейки на російських телеканалах, просування ідей «руського миру» через церкви підпорядковані Москві – такий набір не вперше використовує Росія під час виборчих кампаній у державах, які вона бачить частиною новітньої російської імперії. Не є виключенням Україна і Молдова, де 2019 року проходитимуть парламентські (в Україні ще й президентські) вибори. Про це на конференції з питань співпраці у геополітичному трикутнику «Україна – Молдова – Румунія» говорили експерти з цих країн.

Напередодні виборчих кампаній в Україні і Молдові експерти бачать чимало подібностей: і там, і там до виборів готуються політики та партії з табору євроінтеграторів та з табору прихильників Москви і «руського миру». І в Україні, і у Молдові обидва табори мають чималу кількість прихильників, але країни Євросоюзу традиційно лише спостерігають за виборчим процесом, їхні групи спостерігачів лише фіксують імовірні порушення, але жодним чином не втручаються у перебіг кампанії та самого голосування.

Росію ж демократичний західний світ зинувачує у тому, що вона різними методами намагається вплинути на виборчі процеси у різних державах, аби підтримати своїх симпатиків. Тож навряд чи Кремль стоятиме осторонь нинішніх виборчих циклів у Молдові та Україні, зазначають експерти – учасники конференції «Вибори 2019 року у Молдові: нові виклики та можливості для співпраці у трикутнику Україна – Молдова –Румунія».

В обох країнах росіяни використовують приблизно такий самий провокативний набір

«У Молдові вибори відбудуться у лютому 2019 року. Ці вибори Кремль може використати як «тренінг» напередодні виборів в Україні, адже в обох країнах росіяни використовують приблизно однаковий, той самий провокативний набір, різноманітні засоби пропаганди", – зауважив експерт центру «Spirit Critic» (Молдова)​ Владислав Саран .

На його думку, Кремль скористається і чималою кількістю проросійськи налаштованих виборців і в Україні, і у Молдові. У Молдові особливо небпезчним у цьому контексті є Гагаузія, де традиційно високий рівень симпатій до Росії. А враховуючи те, що в Україні в Одеській області чимала гагаузька громада, владі у Києві варто приділити увагу цьому регіону, зазначив фахівець.

Керівник аналітичного центру «Українська призма» Сергій Герасимчук відзначив, що Кремль може просувати свої інтереси й опосередковано, через олігархів, котрі мають вплив на українських і молдовських політиків. Наразі в Україні та Молдові зростають антиолігархічні настрої, але сил для боротьби з корупцією, яку пов’язують з олігархічною системою, не вистачає.

Антиолігархічні настрої притаманні і молдовському, і українському суспільствам

«Антиолігархічні настрої притаманні і молдовському, і українському суспільствам, в Україні і Молдові більшість вважає корупцію однією з найбільших небезпек. Але олігархи дотепер є потужними спонсорами політичних сил у наших двох країнах», – зазначив експерт.

Він також нагадав, що Румунію нещодавно «струсонули» масові протести проти корупції, в Україні і Молдові влада декларує боротьбу з корупцією, але робить це під впливом західних партнерів та громадянського суспільства, без особливого бажання насправді здолати корупцію, зменшити вплив олігархів на політику.

Придністровський форпост Росії

На сьогодні в Україні, Молдові і Румунії з острогою спостерігають за подіями у Придністров’ї. У Києві не виключають, що Кремль може використати військовий контингент у Придністров’ї для атаки на територію України. Як наголошував президент Петро Порошенко, придністровський напрямок варто розглядати «у зв’язці з кримським».

«Російський військовий контингент на південному заході – у придністровському регіоні Республіки Молдова, неконтрольованому Кишиневом – теж може бути використаний у будь-який час для атаки на нашу територію», – наголосив Порошенко.

Згідно з опитуваннями, які Центр «Нова Європа» (Україна) проводив в Одесі та Одеській області, більшість населення цього регоіну вважають джерелом небезпеки саме Придністров’я, розміщене там російське військо.

У Кишиневі очікують, що проросійські сили у Молдові та сама Росія використовуватимуть невизнане Придністров’я для дестабілізації ситуації у країні напередодні і під час виборів, «підігріваючи» проросійські настрої у регіоні.