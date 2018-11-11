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11 Листопад 2018, Київ 17:13
Суспільство

Порятунок бджіл. Досвід Німеччини для України: вулики у містах і штрафи за вбивство бджоли

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Зникнення на Землі бджіл загрожує і людству. Бо завдяки запиленню комахами рослинних культур людство отримує третину від обсягу всіх продовольчих ресурсів. Протягом останнього сезону в Україні загинули рекордні 46 тисяч бджолиних сімей. Для порятунку бджіл, у тому числі й диких, Україна може запозичити досвід Німеччини. А це і вулики у містах, навіть на дахах будинків, і суворі штрафи за вбивство бджоли та пошкодження чи знищення гнізд диких бджіл.

Бджоли, як і всі тварини у Німеччині, охороняються законом. Навмисне травмування або вбивство бджоли, пошкодження чи знищення гнізд диких бджіл карається штрафом від 5 до 65 тисяч євро, в залежності від регіону країни. Розмір штрафу визначається індивідуально і зважаючи на обставини, за яких було травмовано комаху, йдеться в німецькому каталозі штрафів.

За даними німецької асоціації бджолярства, за останні 50 років кількість колоній бджіл у Німеччині зменшилася з 2,5 мільйонів до 1,4 мільйона. З цієї причини німецький уряд фінансово підтримує ініціативи громадян, що спрямовані на збереження та збільшення популяції бджіл.

Пасіка на даху

У великих німецьких містах процвітає міське бджолярство. Люди встановлюють вулики на дахах квартирних будинків, офісів, готелів, державних установ, музеїв.

Бджоляр Уве Март на даху Берлінського собору
Бджоляр Уве Март на даху Берлінського собору

У Берліні багато парків, з безліччю дерев, кущів, квітів. На клумбах і балконах люди також вирощують квіти. Усе це становить собою ідеальне середовище для проживання бджіл
Уве Март

Наприклад, на даху берлінського собору – одної з головних пам'яток Німеччини – живе понад 30 тисяч бджіл. Уве Март – шкільний вчитель і за сумісництвом – штатний бджоляр Берлінського собору.

В його господарстві два вулики і кожен приносить близько 40 кілограмів меду щорічно.

«Мене часто запитують, як бджоли можуть жити у місці. Все дуже просто. У Берліні повно парків, з безліччю дерев, кущів, квітів. На клумбах і балконах люди також вирощують квіти. Усе це в сукупності становить собою ідеальне середовище для проживання бджіл у місті», – каже Уве.

До Всесвітнього дня бджіл, який щороку відзначають 20 травня, у супермаркетах німецького міста Ганновер провели експеримент – на день прибрали продукти, у виробництві яких задіяні бджоли. Полиці спорожніли наполовину. Так німцям доносять простий закон природи – не стане запилювачів – зникнуть овочі, фрукти, сільгоспкультури.

Німеччина гуде

Німецький уряд фінансово підтримує проекти та ініціативи громадян, що спрямовані на захист бджіл. Розвиток міського бджолярства у Німеччині започаткував громадських рух, що має назву «Берлін гуде».

Рух «Берлін гуде» почав свою діяльність у 2010 році, переріс у велику громадську організацію «Німеччина гуде», що має своїх представників у всіх великих німецьких містах. Засновниця руху – біолог Корінна Хельцер.

За її сприяння, з'явилися перші вулики на дахах відомих німецьких будівель, зокрема – на даху Берлінському собору, Берлінської державної опери, Берлінського технічного музею тощо. Наразі Корінна реалізовує проекти із захисту і популяції диких бджіл.

Корінна Хельцер, біолог
Корінна Хельцер, біолог

Дикі бджоли у великому місті

Насипи землі та каміння, сухі дерев'яні колоди, зарості з польових квітів – так виглядає двір однієї з берлінський п'ятиповерхівок. Спершу може здатися, що територію занедбали. Утім, дикий ландшафт тут створили спеціально для проживання диких бджіл. Зведення бджолиної інфраструктури – справа рук Корінни та її однодумців.

Дикі бджоли відіграють таку ж важливу роль в екосистемі, як і медоносні
Корінна Хельцер

«Таких майданчиків між будинками – тисячі вільних квадратних метрів. Не використати їх – безглуздо. Я підготувала проект-пропозицію для міністерства навколишнього середовища і ми отримали фінансування від уряду. Ми почали у квітні і наразі встигли облаштувати п'ять таких майданчиків. Але крім облаштування ділянок, ми маємо працювати з людьми, які живуть поруч. Потрібна їхня згода і їхня подальша участь у догляді за територією. Не завжди вдається домовитись, бо більшості до вподоби рівний зелений газон, а не дикий ландшафт. Але дикі бджоли відіграють таку ж важливу роль в екосистемі, як і медоносні», – пояснює Корінна Хельцер.

У Німеччині близько 80% рослин, що їх запилюють бджоли, – дикі і медоносні. Вони вважаються третьою найбільш виробничою твариною – після великої рогатої худоби та свиней.

Те, що становить шкоду для бджіл, має бути прибрано з ринку
Джулія Клонкер

У квітні 2018 року уряд Німеччини підтримав рішення Європейського союзу і заборонив використання неонікотиноїдів. Це група пестицидів, якими обробляють поля і які становлять смертельну небезпеку для бджіл. Крім того, у Німеччині заборонили сіяти насіння ріпаку, кукурудзи та зерна, які оброблялися неонікотиноїдами.

«Те, що становить шкоду для бджіл, має бути прибрано з ринку», – зазначила у своїй політичній заяві федеральний міністр сільського господарства Джулія Клонкер і назвала бджіл «системно важливими».

Що в Україні

За останніми даними спілки пасічників, протягом останнього сезону в Україні загинули рекордні 46 тисяч бджолиних сімей. Про це у коментарі Радіо Свобода повідомили у Спілці пасічників України.

Влітку на сайті Верховної Ради України з'явилася петиція про заборону ввезення, зберігання та застосування пестицидів, які шкодять бджолам, а також про введення кримінальної відповідальності за використання таких пестицидів. Однак, із необхідних 25 тисяч, петиція набрала 776 голосів.

Як повідомив президент спілки пасічників України Володимир Стретович, в Україні масово гинуть бджоли в усіх областях України, крім Закарпатської. Причину загибелі пасічники вбачають саме у пестицидах, якими фермери обробляють поля.

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