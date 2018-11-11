Порятунок бджіл. Досвід Німеччини для України: вулики у містах і штрафи за вбивство бджоли

Зникнення на Землі бджіл загрожує і людству. Бо завдяки запиленню комахами рослинних культур людство отримує третину від обсягу всіх продовольчих ресурсів. Протягом останнього сезону в Україні загинули рекордні 46 тисяч бджолиних сімей. Для порятунку бджіл, у тому числі й диких, Україна може запозичити досвід Німеччини. А це і вулики у містах, навіть на дахах будинків, і суворі штрафи за вбивство бджоли та пошкодження чи знищення гнізд диких бджіл.

Бджоли, як і всі тварини у Німеччині, охороняються законом. Навмисне травмування або вбивство бджоли, пошкодження чи знищення гнізд диких бджіл карається штрафом від 5 до 65 тисяч євро, в залежності від регіону країни. Розмір штрафу визначається індивідуально і зважаючи на обставини, за яких було травмовано комаху, йдеться в німецькому каталозі штрафів.

За даними німецької асоціації бджолярства, за останні 50 років кількість колоній бджіл у Німеччині зменшилася з 2,5 мільйонів до 1,4 мільйона. З цієї причини німецький уряд фінансово підтримує ініціативи громадян, що спрямовані на збереження та збільшення популяції бджіл.

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Пасіка на даху

У великих німецьких містах процвітає міське бджолярство. Люди встановлюють вулики на дахах квартирних будинків, офісів, готелів, державних установ, музеїв.

У Берліні багато парків, з безліччю дерев, кущів, квітів. На клумбах і балконах люди також вирощують квіти. Усе це становить собою ідеальне середовище для проживання бджіл

Наприклад, на даху берлінського собору – одної з головних пам'яток Німеччини – живе понад 30 тисяч бджіл. Уве Март – шкільний вчитель і за сумісництвом – штатний бджоляр Берлінського собору.

В його господарстві два вулики і кожен приносить близько 40 кілограмів меду щорічно.

«Мене часто запитують, як бджоли можуть жити у місці. Все дуже просто. У Берліні повно парків, з безліччю дерев, кущів, квітів. На клумбах і балконах люди також вирощують квіти. Усе це в сукупності становить собою ідеальне середовище для проживання бджіл у місті», – каже Уве.

До Всесвітнього дня бджіл, який щороку відзначають 20 травня, у супермаркетах німецького міста Ганновер провели експеримент – на день прибрали продукти, у виробництві яких задіяні бджоли. Полиці спорожніли наполовину. Так німцям доносять простий закон природи – не стане запилювачів – зникнуть овочі, фрукти, сільгоспкультури.

​Німеччина гуде

Німецький уряд фінансово підтримує проекти та ініціативи громадян, що спрямовані на захист бджіл. Розвиток міського бджолярства у Німеччині започаткував громадських рух, що має назву «Берлін гуде».

Рух «Берлін гуде» почав свою діяльність у 2010 році, переріс у велику громадську організацію «Німеччина гуде», що має своїх представників у всіх великих німецьких містах. Засновниця руху – біолог Корінна Хельцер.

За її сприяння, з'явилися перші вулики на дахах відомих німецьких будівель, зокрема – на даху Берлінському собору, Берлінської державної опери, Берлінського технічного музею тощо. Наразі Корінна реалізовує проекти із захисту і популяції диких бджіл.

​Дикі бджоли у великому місті

Насипи землі та каміння, сухі дерев'яні колоди, зарості з польових квітів – так виглядає двір однієї з берлінський п'ятиповерхівок. Спершу може здатися, що територію занедбали. Утім, дикий ландшафт тут створили спеціально для проживання диких бджіл. Зведення бджолиної інфраструктури – справа рук Корінни та її однодумців.

Дикі бджоли відіграють таку ж важливу роль в екосистемі, як і медоносні

«Таких майданчиків між будинками – тисячі вільних квадратних метрів. Не використати їх – безглуздо. Я підготувала проект-пропозицію для міністерства навколишнього середовища і ми отримали фінансування від уряду. Ми почали у квітні і наразі встигли облаштувати п'ять таких майданчиків. Але крім облаштування ділянок, ми маємо працювати з людьми, які живуть поруч. Потрібна їхня згода і їхня подальша участь у догляді за територією. Не завжди вдається домовитись, бо більшості до вподоби рівний зелений газон, а не дикий ландшафт. Але дикі бджоли відіграють таку ж важливу роль в екосистемі, як і медоносні», – пояснює Корінна Хельцер.

У Німеччині близько 80% рослин, що їх запилюють бджоли, – дикі і медоносні. Вони вважаються третьою найбільш виробничою твариною – після великої рогатої худоби та свиней.

Те, що становить шкоду для бджіл, має бути прибрано з ринку

У квітні 2018 року уряд Німеччини підтримав рішення Європейського союзу і заборонив використання неонікотиноїдів. Це група пестицидів, якими обробляють поля і які становлять смертельну небезпеку для бджіл. Крім того, у Німеччині заборонили сіяти насіння ріпаку, кукурудзи та зерна, які оброблялися неонікотиноїдами.

«Те, що становить шкоду для бджіл, має бути прибрано з ринку», – зазначила у своїй політичній заяві федеральний міністр сільського господарства Джулія Клонкер і назвала бджіл «системно важливими».

Що в Україні

За останніми даними спілки пасічників, протягом останнього сезону в Україні загинули рекордні 46 тисяч бджолиних сімей. Про це у коментарі Радіо Свобода повідомили у Спілці пасічників України.

Влітку на сайті Верховної Ради України з'явилася петиція про заборону ввезення, зберігання та застосування пестицидів, які шкодять бджолам, а також про введення кримінальної відповідальності за використання таких пестицидів. Однак, із необхідних 25 тисяч, петиція набрала 776 голосів.

Як повідомив президент спілки пасічників України Володимир Стретович, в Україні масово гинуть бджоли в усіх областях України, крім Закарпатської. Причину загибелі пасічники вбачають саме у пестицидах, якими фермери обробляють поля.

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