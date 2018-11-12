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Российские федеральные телеканалы – это не медиа, а инструмент пропаганды, который направлен на разжигание вражды и оправдание агрессивной политики правительства России. К такому выводу пришли в Украинском кризисном медиа-центре, проведя при поддержке German Marshall Fund исследование ключевых тем российских СМИ в 2014-2017 годах. Для этого были проанализированы более чем 540 тысяч новостей на наиболее популярных телеканалах и сайтах. Результаты исследования «Как российские СМИ формируют образ врага из Украины и стран запада» презентовали в Северодонецке.

Исследователи анализировали все выпуски новостей и политические ток-шоу на трех наиболее популярных в России телеканалах (Россия 1, Первый канал и НТВ), а также на 10 вебсайтах. Временной промежуток – 3,5 года. С июля 2014 и по декабрь 2017. Все эти телеканалы, так или иначе, контролируются Кремлем. Например, Россия 1 полностью принадлежит правительству, а НТВ и Первый канал контролируются соратником Путина бизнесменом Юрием Ковальчуком.

Такой контроль над телевидением имеет свое объяснение. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения за 2017 год более чем для половины россиян именно телевидение является основным источником получения информации. Ему доверяют больше, чем любому другому виду СМИ. А наибольшей поддержкой – 70% пользуются федеральные телеканалы. Меньше же всего россияне верят иностранным медиа.

​Что и как говорили российские СМИ об Украине?

Согласно данным исследования, треть всей информации, которая была в выпусках новостей, касалась Украины. При этом 90% этих материалов имели негативную коннотацию. Основным элементом российской пропаганды исследователи видят создание нарративов – определенных негативных образов Украины, под которые потом подбираются какие-то факты или события, которые таким образом подтверждают этот образ.

Исследователи выделили 6 ключевых нарративов, которые дают 90% всех негативных упоминаний об Украине.

Первый нарратив – в Украине идет гражданская война, ВСУ убивают мирных граждан, Украина нарушает условия перемирия, а Россия не является стороной конфликта. И так в каждом третьем выпуске.

Еще один активный образ – Украина – «недострана». Нелегитимная власть, экономика разваливается, жить в стране опасно.

Активно используется и нарратив «русофобии в Украине». По мнению исследователей, именно антироссийская позиция украинцев показывается россиянам причиной агрессивного поведения России. Якобы граждане России имеют право на свой гнев.

Также часто используются такие образы – Россия помогает Донбассу, фашисты и радикалы разрушают Украину, а также образ Украины – марионетки запада.

Не Украиной единой

Украина далеко не единственная страна, против которой направлена пропаганда. Также негативно российскими телеканалами освещались и события в США и Европе. По мнению исследователей, таким образом, внимание россиян сосредотачивают на внешних врагах, а не на внутренних проблемах страны.

​Российские телеканалы – инструмент пропаганды

Исследователи приходят к выводу, что российские государственные телеканалы не стоит признавать медиа. Они – это инструмент пропаганды, который направлен на разжигание вражды и оправдание агрессивной политики правительства России.

«Формально независимые друг от друга телеканалы, которые должны были бы конкурировать за аудиторию более качественными и разнообразными сюжетами, имеют одинаковое наполнение. Они регулярно показывают новости на малозаметные второстепенные темы с одинаковой подачей и даже одинаковыми словами в сюжетах. Поэтому, очень маловероятно, чтобы это происходило без скоординированного управления ими всеми из центра», – говорится в презентации.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)