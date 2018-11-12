Здатність і можливості Росії вести шпигунську діяльність засадничо послаблені – Тереза Мей

Лондон –​ Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей висловила подяку міжнародним зусиллям у справі встановлення причетності Росії до нападу з використанням хімічної зброї в англійському місті Солсбері. Керівник британського уряду також наголошує, що здатності і можливості Кремля вести шпигунську діяльність у цілому світі були засадничо послаблені саме внаслідок спільних зусиль представників розвідувальних служб країн Заходу.

Тереза Мей вирішила використати свою традиційну промову на урочистому щорічному бенкеті у лорд-мера Лондона з тим, аби привітати практичні результати співпраці розвідувальних органів країн Заходу у справі оприлюднення безпосередньої причетності офіційної Москви до нападу російських агентів на території Сполученого Королівства.

Британський прем’єр засуджує те, що вона визначила як «надзвичайно небезпечне і необачне застосування хімічної зброї на вулицях Британії» з боку російських агентів ГРУ. Водночас Тереза Мей закликає керівництво країн західної демократії і надалі надавати згуртовану відповідь на прояви російської агресії у цілому світі.

«Разом із нашими союзниками, у плані надання відповіді на напад у місті Солсбері, Велика Британія виступила ініціатором і координатором найбільшого спільного вислання агентів російських спецслужб, які діяли у різних країнах Заходу. Це засадничим чином послабило здатності і можливості Кремля вести шпигунську діяльність у цілому світі на багато років уперед», – заявила прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей.

Зокрема, Мей звернула увагу на відлагоджену і скоординовану співпрацю британської розвідки з представниками уряду Нідерландів, що, у свою чергу, стало на заваді зусиллям Кремля втрутитись до діяльності міжнародних органів, які ведуть роботу у царині хімічної зброї та її заборони.

Тут варто нагадати, що внаслідок здійснення контррозвідувальної операції затримали групу шпигунів ГРУ Росії, які намагалися проникнути до бази даних Міжнародної організації зі заборони хімічної зброї, яка базується у Гаазі, в Нідерландах.

Саме на прикладі цієї спільно спланованої і здійсненої операції розвідувальних органів союзницьких країн Заходу можна побачити той вагомий і практичний результат колективних зусиль у справі протистояння і протидії проявам російської агресії будь-де у світі.

На думку британського прем’єра, за умов реальної загрози, яка надходить сьогодні від Росії, міжнародна співпраця і координація дій є зразком того, як можна ефективно боротися і рішуче відповідати на агресивні і войовничі кроки Кремля. При цьому ці спільні дії країн Заходу можуть практично послабити здатність Росії загрожувати не лише цим країнам, а й безпосереднім сусідам Росії.

Головним у цьому плані, як вважає британський прем’єр-міністр, єколективне бажання різних країн співпрацювати і виробити спільний план рішучих кроків, спрямованих на захист західних цінностей та демократії у відповідь на загрозу з боку офіційної Москви.

Водночас Тереза Мей дає зрозуміти, що Сполучене Королівство готове до поліпшення відносин із Росією за умов виконання Кремлем низки вимог, поміж яких є повернення Криму Україні, а також припинення підтримки проросійських бойовиків на Донбасі, і встановлення тривалого миру у цій частині України.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, –​ у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!