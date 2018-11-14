Радіо Свобода Daily: Порошенко таки зустрівся з архієреями УПЦ (МП), але не всіма

Зустріч Порошенка з єпископами УПЦ (МП): що відбувається?

Велика частина архієреїв УПЦ (МП) «почала шукати пояснення, щоб не прийти на зустріч» із президентом України Петром Порошенком. Про це заявила прес-служба Адміністрації президента після того, як зустріч не відбулася у денний час, як було заплановано. Провести її планували у Києві в «Українському домі». «Президент України готовий до діалогу. Двері «Українського дому» залишаються відкритими», – заявила прес-служба. Натомість УПЦ (МП) стверджує, що запрошувала президента провести зустріч на території Києво-Печерської лаври, але він відмовився. У заяві церкви йдеться, що така зустріч ще можлива, але на «церковній території».

У Лаврі, куди запрошували президента України, в цей день УПЦ (МП) провела собор єпископів, який вирішив припинити євхаристичне спілкування зі Вселенським патріархатом. Також УПЦ (МП) відмовилася змінювати назву.

Втім, пізно увечері президент України Петро Порошенко таки зустрівся з групою архієреїв Української православної церкви (Московського патріархату), але тими, які підтримують створення помісної української церкви. Переговори проходили у закритому режимі.

Ще до вечірньої зустрічі релігієзнавець Руслан Халіков звертав увагу на те, що така незрозуміла ситуація ставить під питання ймовірну дату проведення Об’єднавчого собору українських православних церков, що раніше неофіційно озвучувалася – 21 листопада.

Війна під Кримським. Як загинуло двоє солдатів

Та поки у столиці вирували перипетії, пов’язані з релігією, на фронті тривало тарахкотіння кулеметів, автоматів і навіть гранатометів. Тим паче, коли відстань до противника – 40 метрів. «Шапками закидати можна», – жартують військові. Наші кореспонденти побували поблизу Жолобка, що на Луганщині, де двоє військових загинуло від рук снайпера. Їхній репортаж за лінком.

«Зникнення» Продана

Колишній виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби України Мирослав Продан опинився за кордоном у той час, коли Спеціалізована антикорупційна прокуратура викликала його на допит. Як так сталося, у чому підозрюють екс-посадовця, хто він взагалі та чого чекати далі?

Три «несподівані» факти зі справи Мартиненка

НАЕК «Енергоатом» переплачувала за обладнання для АЕС, а «СхідГЗК» дорого купував непотрібний йому урановий концентрат, а вигоду від цього, як стверджують прокурори, отримав екс-депутат Микола Мартиненко та його спільники. Такою є фабула справи, яку нині слухає Шевченківський суд Києва та через яку Мартиненко склав мандат. За тим, як один із найвпливовіших представників «Народного фронту» втрачав статус депутата, як його заарештовували, а потім відпускали з-під варти, спостерігала з екранів та моніторів уся Україна. Однак у справі є красномовні, а то й просто незвичайні подробиці, на які вирішило звернути увагу Радіо Свобода.

6 сантиметрів снігу?

Й на завершення про погоду. Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає, що синоптики з 14 листопада прогнозують утворення снігового покриву до 6 сантиметрів у центральній частині України, зокрема, на Київщині та в столиці. Виняток становитиме погода на Закарпатті, де сонячно, а вдень теплішає до +10. Водночас на більшій частині Лівобережної України опадів ще не буде, хоча температура теж поступово знижуватиметься.

«Тому попереджаємо: вдягайтеся тепло! Тим водіям, хто ще не «перевдягнув» літню гуму – радимо зробити це якнайшвидше. Поводьтесь обачно з обігрівальними пристроями в побуті та на роботі. І, звичайно, допомагайте братам нашим меншим. Вони як ніхто потребують нашої допомоги», – вказують рятувальники.

Ми приєднуємось до цих порад і просимо бути обережними й не мерзнути!

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