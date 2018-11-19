Ні ляпаса дати, ні поцілувати: у Мінську міліція забороняє чіпати пам’ятник городовому

Вранці 19 листопада акторки «Вільного театру» у столиці Білорусі Мінську прийшли до будівлі Міністерства внутрішніх справ, де стоїть скульптура «Мінського городового», щоб висловити протест її «особливому статусу». Цей пам’ятник набув особливої популярності в мережі інтернет після того, як днями міліція змусила місцевого підлітка вибачатися перед ним за «ляпас».

19 листопада о 10 ранку біля скульптури «Мінського городового» в столиці Білорусі з’явилися чотири дівчини, які в рамках флешмобу почали цілувати та «зігрівати» пам’ятник своїми обіймами.

Та практично одразу до них підійшли два міліціонери. Вони не представилися, але попередили, що так робити не можна.

Незабаром компанію їм склав і третій – молодший сержант Єгор Цирюльніков. Він, навпаки, сказав, що нехай «цілуються і обіймаються», аби не було актів «вандалізму».

У відповідь на запитання дівчат Цирюльніков зізнався, що не знає статті, згідно з якою не можна «давати ляпасів» міській скульптурі, яка не представляє архітектурної або історичної цінності.

«Пам’ятнику, вибач!»

Цього разу обійшлося без затримань. Але кілька днів тому 17-річному підлітку Арсенію пощастило менше.

Міліція змусила його просити вибачення на камеру перед цим пам’ятником за те, що той дав городовому ляпаса. Відео розійшлося інтернетом, а на підлітка склали адміністративний протокол за «дрібне хуліганство».

Відео Міністерства внутрішніх справ Республіки Білорусь:

«Я заподіяв шкоди цьому пам’ятнику, співробітнику міліції, тому що цей пам’ятник має свою історію, і я міг своїм вчинком її якось забруднити. Я цього не хотів і щиро вибачаюся перед усіма», – каже на відео Арсеній.

Після цього на сайті Petitions.by почався збір підписів за знесення цього мінського пам’ятника, а в соцмережах розгорнули цілий флешмоб, в якому білоруси просять вибачення у різних пам’ятників.

Багато таких «вибачень» люди публікують під хештегом «#памятникпрости» (тобто, пам’ятнику, пробач).

Минулих вихідних міліція затримала мінчанина Дмитра Завадського, який пов’язав на пам’ятник шалика і хотів на цьому тлі цим сфотографуватися. Міліціонери вилучили у нього паспорт, відвели у відділення, переписали його дані і провели роз’яснювальну бесіду, мовляв, скульптура є «обличчям МВС».

Загалом історія протестів проти пам’ятника царському городовому не нова – вона тягнеться ще з березня 2016 року. За «образу» оштрафували вже кількох людей, а анархіста Вячку Касінерова навіть вимагали посадити на 2 роки «хімії» за перформанс «із петлею на шиї». Щоправда, обійшлося штрафом.

Оригінал публікації на сайт Білоруської служби Радіо Свобода.