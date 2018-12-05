Они из небольшого города Луганщины вносят свою каплю в отпор информационной агрессии. Позитив и украинская музыка – это называют своими характерными чертами журналисты радио «49' параллель». Символ названия в том, что 49-я географическая параллель соединяет город Рубежное (Луганская область), где находится студия, с Ивано-Франковской областью в западной части страны. Коллективу из 4 человек удалось наполнить эфир оригинальным продуктом и вещать не только на подконтрольную, но и на оккупированную часть области, где на это время господствует российская пропаганда.

«Услышать интервью родителя одноклассника твоего ребенка можно только у нас», – рассказывает главный редактор радио Татьяна Тимко. А коллекцию из тысяч украинских песен, от фольклора до известных и начинающих групп, собрал DJ Радио «49' параллель» Александр Волошин.

Независимое радио «49' параллель» вещает на 104,6 FM в Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, Кременной. А ведь эти города еще в 2014 году были захвачены боевиками, Украине их быстро удалось отбить. Сейчас у людей здесь тяга к позитиву и всему украинскому, говорит главный редактор радио Татьяна Тимко.

На слушателя обрушивается информационный негатив, а у нас позитивные программы. Но, мы не рассказываем «ах как прекрасна наша страна»

​«На слушателя обрушивается информационный негатив, а у нас есть позитивные программы. Нет, мы не рассказываем «ах как прекрасна наша страна»! Приходят люди и рассказывают, что они делают, что у них получается, чего они добились, что делают для достижения цели. Это могут быть и местный предприниматель, актер театра, тренер из спортивной школы. То есть складывается такая мозаика, которая притягивает радиослушателей», – рассказывает она.

Вышла радиостанция в эфир в октябре 2017-го, хотя боролись за возможность вещать еще с начала активных боевых действий, с 2014 года. Через год у них разнообразная плотная сетка: кроме мировых, украинских и региональных новостей, интервью в студии, есть несколько циклов программ, рассказывает Татьяна Тимко.

«Літературно-мистецька паралель» рассказывает о поэтах и писателях Луганщины, еще в советское время боровшихся за украинский язык и независимость Украины

«Это «Літературно-мистецька паралель», которая рассказывает о поэтах и писателях Луганщины, еще в советское время боровшихся за украинский язык и независимость Украины, – отмечает она. – Есть передачи об историческом прошлом нашего края, европейском и украинском прошлом – «Шагаем вместе» и «Наша европейская история». Есть программа «Скарбниця мандрів», которая описывает не очень раскрученные, но замечательные места Украины»

Украинские группы делают классный контент, и становится легче заполнять эфир – DJ

Выбиться из попсы и шансона – такую цель себе поставил DJ Александр Волошин. Сегодня по квотам в эфире радиостанций должно быть 35% украиноязычной музыки – на «49' параллели» решили выдавать минимум 50-60%, рассказывает он.

Любителей качественной украинской музыки много. Мы отслеживаем и формируем вкус слушателей

«На самом деле, любителей качественной украинской музыки очень много, а попробуй ее найди. На других радиостанциях не услышишь качественный фольклор или малоизвестные группы. Украинский контент мы стараемся разнообразить, нам пишут и в соцсетях, и на сайт, мы отслеживаем вкусы наших слушателей, но и формируем вкус. На самом деле, становится много коллективов европейского класса. Группа «Без обмежень», мы начинали их транслировать, когда о них еще не слышали по всей Украине, группа «Франко», O.Torvald, Kozak System, «Біла вежа». Они все делают классный контент, и становится легче заполнять эфир», –​ отмечает Александр Волошин.

«У нас хватает вкуса и ума не преподносить все в розовых очках», – говорят в эфире радио «49' параллель». Они предлагают видеть, что вокруг, несмотря на близость фронта, происходит много нового и прогрессивного: «Да, в стране кризис, но вот хорошая музыка, а в городе, в галерее, была хорошая выставка – сходите, и станет лучше», – говорят редакторы из города Рубежное.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)

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