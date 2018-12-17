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В Украине хотят запретить имперскую идеологию. В Верховной Раде рассмотрения ждут изменения в Закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов…». Как можно запретить «русский мир»? Будут ли наказывать за символику России в Украине?

Никаких флагов России и символики группировок «Л/ДНР», пропаганды «русского мира» и вообще пропаганды колониального отношения России к любым другим народам. В Украине предлагают к уже запрещенным коммунистическим и национал-социалистическим символам добавить еще и имперскую идеологию.

«Что мы вкладываем в понятие «имперская идеология»? – это призывы к присоединению к России, оправдание агрессии/оккупации/анексии, пропаганда так называемых «Л/ДНР» как независимых образований, оправдание колониального отношения России к другим народам, в том числе, и украинцам», – говорит один из авторов проекта, народный депутат от партии «Народный фронт» Сергей Высоцкий.

В Украинском институте национальной памяти комментируют: они поддерживают идею запрета пропаганды «русского мира», но предложенный законопроект не полностью соответствуют заявленным авторами целям и может вызвать «разбалансировку декоммунизационного закона». На данный момент зарегистрировано два таких законопроекта и оба, по мнению председателя института Владимира Вятровича, являются «неуместной модификацией закона».

«Оба законопроекта не решают задач, поставленных их авторами в пояснительных записках, не дают юридически конкретных определений «русскому миру», не прописывают реальных механизмов борьбы с пропагандой или символикой России и ОРДЛО. Зато правки несут угрозу разбалансировки действующего закона, повлекут негативную реакцию со стороны Европейского союза и Венецианской комиссии, дадут критикам декоммунизации аргументы для публичных атак на закон», – заявил председатель института Владимир Вятрович.

​Авторы уверяют: правки в законе никак не повлияют на свободу слова и не будут мешать работе журналистов.

«Этот запрет не касается использования журналистами в телепрограммах флага России, выступления Путина, или в исторических программах, если это используется в нейтральном ключе, а не как пропаганда», – говорит Сергей Высоцкий.

Но у экспертов опасения остаются. Исключения все равно могут использовать против журналистов, говорит эксперт по стратегическим коммуникациям общественной организации «Информационная безопасность», бывший заместитель министра информационной политики Украины Татьяна Попова, тем более, что такие ситуации уже были.

​«Я помню, когда Алексей Мацука и Виталий Сизов (журналисты – ред.) начали писать о злоупотреблениях со стороны прокурора АТО Кулика, то их обвиняли, что они – «рука Кремля». Поэтому я боюсь, как только кто-то (из журналистов – ред.) коснется чьих-то коррупционных интересов, никто не вспомнит об этих исключениях», – говорит Татьяна Попова.

Правки в закон еще могут вноситься, отмечают авторы, на данный момент документ находится на рассмотрении в профильных комитетах.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)