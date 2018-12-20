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Симфонический концерт на глубине. Необычный праздник устроили украинские военные в соляной шахте Соледара. Более 60 музыкантов на горизонте 300 метров под землей ко Дню Святого Николая, 19 декабря, подарили военнослужащим концерт с символическим названием «Виктория». В то же время продемонстрировали всем, кто сомневается, что соли в Украине хватает.

Вместо контрамарок – инструктаж по технике безопасности, вместо фраков – военная форма, и не театральное фойе, а лифт, опускающий зрителей на глубину 300 метров под землю. Необычное представление подарили украинским военным музыканты Луганской филармонии и артисты Киевского национального театра оперетты. Чтобы сыграть в этом необычном зале с оригинальной акустикой, пришлось хорошенько порепетировать.

Думаю, что нам удалось удивить зрителей

«Для меня это впервые. Конечно, сложно было приспособиться к акустике, потому что она здесь очень специфическая. И мы провели специальную звуковую репетицию. Думаю, что нам удалось удивить зрителей. И, конечно, очень приятно в таком необычном зале, тем более для такой публики – для наших военных», – признается дирижер симфонического оркестра Луганской областной филармонии Назар Яцкив.

А вот исполнять вокальные партии соленый воздух даже помогает, признается солистка Киевского национального театра оперетты Елена Акулова. На глубине певица выступает впервые, поэтому эмоций и впечатлений не скрывает.

«Я немного приболела, но подышала этим воздухом полезным, и мне стало легче. А вообще, когда вспоминала во время концерта, что нахожусь в соляной шахте, было очень непривычно, ведь я здесь впервые», – делится эмоциями Елена Акулова.

Публика в восторге. Во-первых, далеко не все уже бывали в этих соляных выработках высотой 16 метров. Ко всему прочему, говорят военные, такие концерты позволяют хоть ненадолго забыть тяготы военной службы, отвлечься от боевых действий и задуматься о мире.

Концерт очень символический, ведь название «Опера «Виктория» символизирует победу

«Каждый человек хочет, чтобы скорее закончилась война. И этот концерт очень символический, ведь название «Опера «Виктория» символизирует победу. Победу над врагом, победу над войной, над всем тем, что происходит на востоке Украины. Каждая семья мечтает, чтобы настал мир, все хотят спокойно засыпать и просыпаться», – говорит офицер Вооруженных сил Украины Валентина Червотович.

У нас на глубине 300 метров уже трижды состоялись фестивали симфонической музыки. Здесь такая акустика, которой нет ни в одном оперном театре мира

Симфоническая музыка в этой соляной шахте звучит не впервые. Задолго до военных действий здесь проводили уже подобные мероприятия. Даже артисты из Вены поражались, насколько необычная здесь акустика, вспоминает бывший шахтер, а теперь экскурсовод Сергей Чебатаев: «В 2004, 2005, 2007 годах у нас на глубине 300 метров уже трижды состоялись фестивали симфонической музыки. К нам приезжали артисты Венской оперы. Здесь такая акустика, которой нет ни в одном оперном театре мира. Нигде так красиво не звучит музыка».

В этот раз подземный концерт организовали украинские офицеры.

Командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев посвятил это необычное мероприятие всем украинским военным, которые охраняют независимость Украины.

«Этот концерт говорит о духовном и культурном росте Донецкой и Луганской областей, которые находятся под контролем украинского правительства и объединенных сил. Мы назвали его «Опера «Виктория», что означает победу. Я посвящаю его всем воинам объединенных сил, добровольцам, которые борются сегодня за независимость Украины, которые воюют сегодня за нашу победу», – заявил генерал Наев.

Кроме качественной музыки, каждый желающий познакомился с работой этого уникального госпердприятия. Гуляя гигантскими соляными галереями, каждый мог попробовать самую натуральную украинскую соль и убедиться, что она в Украине может закончиться только через 10 тысяч лет.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Redio@rferl.org)