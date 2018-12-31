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В Северодонецке благодаря активности местной громады вновь заработал один из знаковых объектов города – Ледовый дворец спорта. После того, как спортивная арена перешла в собственность коммерческого банка, городская власть перестала выделять деньги на содержание здания. Новый собственник также не вкладывает денег в арену. Поэтому Ледовый дворец в зиму входил без отопления. В ноябре в городе запустили гражданскую инициативу «Согрей Ледовый» – собирали деньги для отопления спортивной арены.

Ледовый дворец спорта в Северодонецке многим известен в первую очередь тем, что там в 2004 году прошел сепаратистский съезд. Однако это не единственное, чем известна арена. С момента открытия в 1975 году и в течение многих лет ледовый дворец спорта оставался самым крупным сооружением подобного типа в Украине. В нем проходило множество спортивных соревнований, а также различных концертов.

В 2011 году дворец спорта перестал быть ледовым. Старое холодильное оборудование демонтировали, а новое не поставили. С 2015 года Ледовый дворец спорта стал одной из главных арен региона. Так как основные спортивные объекты остались на оккупированной территории, многие областные соревнования переместились сюда. Наиболее активно арену использовали футзалисты.

По словам руководителя ассоциации футзала Луганской области Юрия Кравченко, за 3 года работы существенно увеличилось количество команд. И ледовый дворец – единственная арена в области, которая позволяет вместить всех желающих.

«Ледовый дворец для нас все! Все выходные здесь проводим. Все матчи тут. Практически с утра и до вечера по субботам и воскресеньям. Команды тренируются тут каждый день», – рассказал Юрий Кравченко.

Однако в апреле этого года Ледовый дворец закрылся. Он перешел в собственность коммерческого «РВС банка». В горсовете это действие назвали незаконным и подали иск в суд. А саму арену закрыли. За период больше, чем полгода, судебные дела так и не разрешились. И в зиму Ледовый дворец входил без отопления и электричества. Так как новый собственник вкладывать деньги в поддержание здания не стал. Банк предлагал горсовету взять Ледовый в аренду, но этот вопрос тоже не решился.

Если сможем продержать зиму Ледовый путем пожертвований, значит у громады есть будущее – Ивонин

Не видя желания у городской власти решать проблему с отоплением дворца спорта, в ситуацию вмешалась громада города. В ноябре местные активисты запустили акцию – «Согрей Ледовый». Собирали деньги на отопление.

Инициатор акции – местный бизнесмен Михаил Ивонин. Он первым закупил 2 тонны пеллет для котельной. Говорит, что пока город будет ждать решения суда, здание дворца спорта сильно пострадает без отопления.

Это некий эксперимент на гражданскую зрелость северодонецкой громады

«Ну даже 150 тысяч гривен для 150-тысячного города – это 1 гривна с человека. Для меня это некий эксперимент на гражданскую зрелость северодонецкой громады. Если мы сможем продержать зиму Ледовый дворец путем пожертвований бизнеса, отдельных граждан, значит у громады есть будущее. Если даже такую мизерную проблему северодонецкая громада решить не сможет, то можно говорить о том, что из этого города нужно уезжать», – говорит Михаил Ивонин.

Порядка 11 тысяч потратили на коммуналку

На данный момент собрано больше 14 тысяч гривен. Ожидается, что вскоре будут еще поступления, говорит северодончанин Алексей Малеванец. Большую часть денег уже потратили.

«Порядка 11 тысяч потратили на коммуналку. Оплатили электроэнергию, воду, телефон. Также закуплено 24 тонны пеллет. Думаю, к концу недели у нас будет полная математика. Мы выложим в фейсбуке весь отчет. Сколько денег собрали, сколько потратили».

Такая инициатива громады позволила Ледовому дворцу спорта вновь заработать. В него вернулись спортивные секции, а также турниры. Деньги, которые платят спортсмены за тренировки и игры – сейчас основной источник для оплаты отопления. Активисты надеются, что таким образом дворец спорта сможет пережить зиму.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)