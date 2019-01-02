Радіо Свобода Daily: Зеленський йде в президенти – найбільш обговорювана новина новорічної ночі

Чого бажають українці в новому році

Сподіваємось, що ви зустріли Новий рік у приємній компанії. Адже, Новий рік, як відомо, – одне з головних і найулюбленіших свят в Україні. Скрізь, і на Сході – в окупованих Донецьку і Луганську, і на Заході – у Львові, на півдні – Одесі і в окупованому Криму, і в столиці. Журналісти «Донбас.Реалії» проїхали по всій країні і дізналися в українців – чого вони чекають у новому 2019 році і чого бажають один одному, опинившись по різні боки ліній розмежування та адміністративних кордонів.

Зеленський йде в президенти

Втім, чи не головною подією новорічної ночі стала новина про те, що артист і художній керівник «Студії Квартал 95» Володимир Зеленський візьме участь у наступних виборах президента України. Про це він сказав під час трансляції новорічного ефіру програми «Вечірній квартал». «1+1» показав його заяву в той час, коли інші канали транслювали привітання глави держави. При цьому традиційне привітання президента України показали уже в перші хвилини 2019 року. Радіо Свобода зібрало перші реакції на новоспеченого кандидата та ефірну політику телеканалу «1+1».

Також нагадаємо, що передвиборча президентська кампанія вже стартувала, тож залишається лише спостерігати за офіційною реєстрацією кандидатів та визначатися із вибором. Голосування заплановане на 31 березня 2019 року. Політологи очікують, що вибори пройдуть у два тури. А яка політтехнологія спрацює на вас, можете визначити, перейшовши за лінком.

110-а річниця від дня народження Бандери

Близько двох тисяч активістів націоналістичних і ветеранських організацій пройшли смолоскипною ходою через центр Києва, відзначивши таким чином 110-у річницю від дня народження провідника ОУН Степана Бандери. Лідери організацій, які долучилися до ходи, заявили у своїх виступах, що ідеться не лише про день народження Степана Бандери, а й про вшанування української національно-визвольної боротьби та героїв українсько-російського збройного протистояння на Донбасі. Схожі акції відбулись й в інших містах України.

А що ж робили люди 1 січня 2019 року в різних країнах світу?

У Франції провели традиційний заплив; у Берліні пройшов забіг; у Лондоні провели традиційний першосічневий парад; у Гонконгу протестували, вимагаючи більшої демократії; в Саудівській Аравії пройшов фестиваль їзди на верблюдах; а в Північній Кореї дорослі бавилися з дітьми у традиційні ігри. Як це було, дивіться у відео.

Якою хочуть бачити Україну молоді управлінці

І на завершення про глобальне. Якою є візія успішної України для топ-менеджерів, які мають достатню кваліфікацію для аналізу та прогнозів? Що і хто гальмує розвиток України зараз? Без чого ніколи не відбудеться «економічного дива»? Про це ми розпитали молодих людей, які свідомо обрали шлях працювати на розбудову країни.

Ставте глобальні цілі й не зупиняйтесь на шляху до їхнього досягнення!

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