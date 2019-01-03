Ефект Садового: вплив мера Львова на президентську кампанію

Політична партія «Об’єднання «Самопоміч» офіційно висунула кандидатом у президенти мера Львова Андрія Садового. Це не було сюрпризом, адже лідер партії ще восени заявив про свої президентські амбіції. Що потрібно знати про цього кандидата і як він може вплинути на президентські перегони? Зазирнемо у факти з минулого та у прогнози аналітиків.

Андрій Садовий є міським головою Львова з 2006 року – його тричі обирали на цю посаду, що, напевно, свідчить про довіру виборців.

Він створив партію «Самопоміч» у 2012 році, а в 2014-му (після Революції гідності) ця партія потрапила до Верховної Ради. Найпопулярніший її слоган був: «Візьми і зроби».

​У тому ж 2014 році Андрій Садовий відмовляється від посади віце-прем’єр-міністра в уряді Яценюка, мотивуючи тим, що хоче залишатися мером Львова. Він також відмовляється балотуватися у президенти, бо бачить «величезні невикористані можливості місцевого самоврядування».

«Я присягнув на Біблії і Конституції, що служитиму громаді Львова. Для мене це ДІЙСНО важливо і я маю намір сумлінно виконувати свої обов'язки на цій роботі», – пише Садовий в своєму блозі на «Українській правді».

Вже через два роки Андрія Садового і Львів у новинах часто згадували у контексті «сміття». Проблеми із вивезенням та зберіганням відходів у Львові призвели до гучних скандалів через несанкціоноване звалення сміття в інших областях.

Міський голова Львова звинуватив центральну владу у влаштуванні сміттєвої блокади з політичних міркувань: начебто таким чином перші особи країни хотіли змусити фракцію «Самопоміч» у парламенті голосувати певним чином. Прем’єр Володимир Гройсман розкритикував Садового, що за 11 років головування у місті він не спромігся створити умови для вирішення проблеми зі сміттям.

Проблему вирішили шляхом підписання меморандуму із обласною владою Львівщини за посередництва уряду. Очищення міста від сміття, щоправда, припала і на літній період.

Меморандум – це тимчасове дворічне рішення про утилізацію сміття, термін якого спливе у квітні 2019 року. Тобто ця дата припаде на період президентських виборів, у разі другого туру.

В будь-якому разі, Андрій Садовий більше не збирається бути мером Львова: він заявив, що це його остання каденція і в четверте він балотуватися не буде.

​Рейтинг Садового

Соціологічні дослідження показують вкрай невисокі рейтинги Андрія Садового як кандидата у президенти. Він входить до десятки лідерів, але має за різними оцінками 2-4% підтримки. Втім, налаштований перемагати, як сам каже публічно.

Якщо в 2014 році звернення львівського міського голови мали об’єднавчу риторику, зараз він від пропозицій об’єднання дистанціюється.

Андрій Садовий відкинув таку пропозицію від Юлії Тимошенко, назвав її «звичайною технологією».

На заклик до об’єднання сил із Анатолієм Гриценком, лідером партії «Громадянська позиція» теж відповів відмовою, каже: «Президент України повинен бути один. Кампанії часто ламають всі рейтинги. Тому я налаштований йти і перемагати».

Аналітики вказують на те, що участь у президентських перегонах для Садового – це більше підготовка до парламентських виборів восени 2019 року. І риторика самого мера Львова не виключає це припущення, він каже, що об’єднання демократичних сил буде перед виборами до Верховної Ради.

«Ми це питання проговорювали і з Гриценком, і з Вакарчуком, в нас вже підписаний меморандум із «Демальянсом», ми ведемо перемовини із «Силою людей». Вважаю, що повинна бути створена велика і потужна команда, яка має перемагати на парламентських виборах і брати більшість, це однозначно буде», – заявив Андрій Садовий в ефірі «24 каналу».

Майно

Андрій Садовий 3 січня опублікував свою декларацію про доходи за 2017 рік, як кандидата в президенти України.

Вона мало чим відрізняється від попередніх його декларацій про доходи: майже все майно належить дружині, в мера Львова немає навіть автомобіля, згідно цієї інформації.

Його дохід за рік склав – 491 780 гривень, це зарплата за основним місцем роботи. Більше половини від своєї річної зарплати він витратив на навчання у Великій Британії.

Дружина Катерина Кіт-Садова заробила за 2017 рік понад 2 мільйони гривень. Основне джерело доходу – ПАТ «Телерадіокомпанія Люкс», власницею якої вона є.

«24 канал» входить до цього медіахолдингу і належить родині Садових.

​Шанси

Підтримку Андрію Садовому вже висловив Мішель Терещенко, мер міста Глухова. Нещодавно він сам збирався йти у президенти, але відмовився від цієї ідеї на користь лідера «Самопомочі».

Якщо Андрій Садовий в інтерв’ю журналістам впевнено заявляє, що вірить у свою та перемогу всіє політичної сили «Самопоміч» на виборах, то політологи більш скептично висловлюються з цього приводу.

Аналітики зазначають, що Садовий «відкусить» частину голосів від великих гравців, от лише в кого… Тут думки розходяться.

«І Садовий, і Гриценко насправді забиратимуть голоси у Тимошенко ... саме цю функцію вони виконують. Ці люди, не один рік в українській політиці, причому на найвищому рівні ... Вони прекрасно усвідомлюють правила гри і своє місце в цій грі... в даний момент вони просто не ставлять перед собою завдання поборотися за президентський пост, а швидше за все готуються до парламентських виборів... Крім отримання певної матеріальної винагороди, я думаю, для них це ще й засіб зробити собі фундамент для парламентської кампанії», – зазначає політолог, кандидат філософських наук Валентин Гладких у коментарі «Апострофу».

Натомість політолог Віктор Небоженко висловлює переконання, що Андрій Садовий зіпсує картину іншому великому політичному гравцю – Порошенкові.

«Активність мера Львова починає сильно дратувати Адміністрацію президента. Вони не вірять, що він чесно і успішно буде з ними співпрацювати і віддасть у другому турі голоси на користь Порошенку», – пише Віктор Небоженко.

Політичний аналітик Кирил Сазонов не бачить шансів ані в Андрія Садового на президентських виборах, ані в «Самопомочі» на парламентських цього разу. Причина цьому – кількість скандалів та невиправдані сподівання, зазначає він.

А от депутат від «Народного Фронту» Вікторія Сюмар, ще восени написала про те, що вірить у шанси Андрія Садового – потрапити в наступний парламент.

«Садовий має всі шанси за час кампанії значно посилитися на Заході країни, маючи парламентську фракцію, реальні оргструктури та досвід мера одного з найбільших міст країни. Успіхи Львова виборці всієї країни прямо пов’язують з мером Садовим. І це доволі вдалий плацдарм для його президентського старту, і серйозна проблема для Анатолія Гриценка та, певною мірою, Петра Порошенка, з огляду на винятково патріотичне позиціонування його кампанії», – зазначила вона.

​За словами мера Львова, ключовими елементами його кампанії стануть «мобілізація молоді, розрив корупційної кругової поруки в політиці і технологічна модернізація країни».

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