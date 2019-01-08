До американської компанії, що працювала з українськими олігархами, приєдналися двоє колишніх конгресменів

Колишні законодавці від Республіканської партії США, колишні конгресмени Ілеана Рос-Лехтінен та Ламар Сміт, які щойно завершили роботу у Палаті представників Конгресу США, приєдналися до впливової вашингтонської лобістської компанії Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP. Про це повідомляє видання The Hill.

Обидва законодавці працювали у Палаті представників Конгресу США протягом трьох десятиліть. Лехтінен донедавна очолювала Комітет палати представників із закордонних справ, а Сміт донедавна головував у Комітеті з питань науки, космосу та технологій.

Лехтінен, кубинського походження (при народженні мала ім'я Ileana Carmen Ros y Adato – ред.), активно підтримувала санкції США щодо Росії та надання Україні захисних озброєнь.

Лобістська компанія Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP відома в Україні тим, що проводила аудит роботи уряду Юлії Тимошенко, замовлений урядом Віктора Януковича. Окрім того, клієнтом компанії, станом на початок 2018-го, понад 10 років була компанія System Capital Management українського бізнесмена Ріната Ахметова.

Компанія брала участь в міжнародному аудиті роботи уряду Юлії Тимошенко в період з 2008 року по 1-й квартал 2010 року, який провели на замовлення уряду Віктора Януковича. Як повідомляла «Українська правда» у жовтні 2010-го року, представники фірм Tout Cacheris PLLC, Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP та Kroll, Inc., які проводили ревізію, заявили, що аудит виявив докази шахрайства та нецільового використання державних коштів в Україні.

Як відомо, у жовтні 2011-го року суд в Україні визнав Юлію Тимошенко винною у перевищенні державних повноважень та засудив до ув’язнення. Міжнародна громадськість, уряди західних країн засудили вирок, назвавши його політично мотивованим.

Численні оглядачі заявляли, що аудит був покликаний надати видимість законності переслідуванню Юлії Тимошенко з боку уряду Віктора Януковича. Наприклад, у 2011-му році Аскольд Лозинський, президент Українського конгресового комітету Америки, писав, що проведений аудит не виявив ознак порушення закону, а використання західних компаній було покликане прикрити факт, «що з метою звинуватити свого попередника і головного політичного суперника».