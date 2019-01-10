Незалежні суди – ключова вимога для майбутнього президента України (світова преса)

Анна Романдаш

Майбутньому президентові України доведеться реформувати СБУ і суди, щоб країна могла розвиватися, пишуть в аналізі дослідницького центу Atlantic Council у США. У відповідь на санкції Росія лише посилює агресію, мовиться у статті на сайті східноєвропейського аналітичного журналу New Eastern Europe. Томос для України – ще один привід для пропаганди Кремля, про це йдеться у матеріалі американської медіакомпанії CNN.

Якщо українці хочуть, щоб економіка працювала як потрібно, наступний президент мусить здійснити низку ключових реформ, пишуть у статті на сайті американського аналітичного центру Atlantic Council. Частина економічних реформ уже працює, але їх недостатньо. Зміни мають стосуватися всієї системи, особливо судів, СБУ, законів про землю і ведення бізнесу.

Автор матеріалу, відомий шведсько-американський економіст Андерс Ослунд, описує поточний стан української економіки і зміни, які відбулися після Революції гідності. За його словами, деякі реформи вдалися – наприклад, стабілізувався курс гривні, державні закупівлі стали прозорими завдяки цифровій платформі ProZorro, а децентралізація дала стимул для розвитку міст і територіальних громад. Попри це, економічне зростання – лише 3% на рік, міжнародний бізнес побоюється інвестувати в Україну, а корупція в судах залишилася.

«Ключова вимога у президентських перегонах – створення справді незалежних і неупереджених судів… – пише експерт. – Після провалу судової реформи 2017 року Україна потребує залучити іноземне оцінювання суддів, щоб корумповані судді були звільнені. Те саме має стосуватися прокурорів». За словами економіста, також треба реформувати СБУ, яка зараз відповідальна за розслідування економічних злочинів. Вісім тисяч працівників СБУ теоретично займаються цим напрямом, однак за час існування вони так нікого і не покарали. На думку Ослунда, Україна має взяти приклад зі США, де фінансові злочини розслідує спеціальна агенція при Міністерстві фінансів із 350 працівниками.

«Українці часто нарікають на «олігархів». Це зручно, бо критикують не когось конкретно, а саму систему. Утім, жодна успішна законодавча реформа неможлива без чесних лідерів», – продовжує Ослунд. Економіст додає: кандидати в президенти повинні припинити популістські спекуляції щодо цін на тарифи, адже їх не можна занижувати. Він також радить продати більшість державних компаній через відкриті торги і зняти мораторій на продаж землі. Водночас майбутній президент має бути відповідальним стосовно зовнішнього боргу України і не шукати способів, щоб його не платити.

Росія може перегравати сценарій Кримської війни 1854 року – про це йдеться в матеріалі на сайті східноєвропейського аналітичного журналу New Eastern Europe. Москва використовує Крим для посилення впливу на Близькому Сході і послаблення позицій Заходу, пишуть у статті.

Журналіст поспілкувався із Айлою Баккалли, представницею Меджлісу кримськотатарського народу у США, радницею з питань корінних народів у Постійному представництві України при Організації Об’єднаних Націй. На її думку, агресія Росії настільки очевидна, що навіть нейтральні країни в ООН погоджуються, що Кремль – агресор в Україні. Утім, переконана експертка, теперішньої світової реакції недостатньо, щоб зупинити війну.

«Багато аналітичних центрів повторюють думку, що Росія хоче певним чином повторити своє минуле в наш час», – каже Баккалли. Саме тому Кремль прагне контролювати Крим і прибережні води, бо ці території мають стратегічне значення і важливу роль у світовій історії. На думку Баккалли, Москва не боїться значного опору Заходу – санкції мали «неочікуваний результат, бо зробили Росію більш самодостатньою і менш зацікавленою у вирішенні конфліктів у дипломатичний спосіб», додає вона.

Попри це, «Росії не вдається ізолювати Крим», вважає Баккалли, бо «українське керівництво, українці і кримські татари… підтримують одне одного, щоб викрити експансіоністські наміри Росії». За її словами, кримські татари ніколи не визнають Крим російським, тому Кремль продовжує ув’язнювати місцевих активістів. На думку Баккалли, в Україні багато зробили для визнання кримських татар – зокрема, президент Петро Порошенко наголосив, що вони – корінний народ Криму, а груднева резолюція ООН проти російської агресії в Криму лише підтверджує це і засвідчує солідарність із Україною.

Росія використовує томос про незалежність Православної церкви України для пропаганди всередині і поза межами країни – про це йдеться у статті на сайті американського телеканалу CNN. За словами оглядача, автокефальна церква посилює конфлікт між Україною та Кремлем.

Зокрема, у своїх промовах президент Росії Володимир Путін попереджав про можливе «кровопролиття» через можливий переділ церковної власності, коли релігійні громади захочуть перейти до незалежної церкви. «Не забуваймо, проте, що в Україні уже є справжнє кровопролиття – сепаратисти на сході України, яких підтримує Москва, перебувають у стані збройного конфлікту з центральним урядом в Києві вже майже чотири роки», – пише оглядач. Через напад Росії на українські військові кораблі наприкінці листопада Україна запровадила в кількох регіонах воєнний стан – але й коли цей режим скасували, російські державні телеканали продовжили свою пропаганду, заявляючи тепер, що це Порошенко свідомо розпалює ворожнечу між Росією і Україною через автокефалію Української церкви.

«Під час православного Святвечора вечірня програма новин «Вєсті» на державному телеканалі «Росія-1» прозвітувала про томос у традиційному грубому стилі, обізвавши українців «схизматиками» і висміявши Порошенка за те, що він пив воду із пляшки під час церемонії», – підсумовує оглядач.