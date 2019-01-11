Провокацією в Естонії скористалися російські телеканали

Вранці 7 січня пасажири трамвайної зупинки у центрі Таллінна побачили плакати, які викликали здивування і гнів. Три плакати з написом «Тут тільки естонці», охопили половину трамвайної зупинки, з другого боку зупинки були плакати з написом «Тут тільки росіяни». Хто стояв за провокативною акцією і якою була її мета, досліджували кореспонденти Радіо Свобода Метью Луксмур і Кайса Алліксаар.

Спочатку було незрозуміло, хто відповідає за провокаційні гасла, які негайно викликали негативну реакцію в країні, де до чверті населення вважає себе етнічними росіянами, і де напруженість між двома етнічними групами продовжує існувати під поверхнею.

В окремому повідомленні в нижній частині кожного плаката перераховані два телефонних номери, один для російської та один для естонських носіїв, а слова – в обох мовах – «зателефонуйте, якщо у вас є питання». Багато людей так і зробили.

Коли журналіст з незалежної щоденного видання Postimees подзвонив за цим номером, то почув автоматичне голосове повідомлення естонською мовою, в якому згадувалося про майбутні парламентські вибори 3 березня. Було сказано: «Ми, естонці, повинні об’єднатися. Переконайтеся, що ви стоїте на правій стороні!».

Виклик на інший наданий номер приніс таке ж повідомлення російською мовою, але з «естонців» замінили на «росіян», повідомляє Postimees.

До вечора 7 січня знаки були заклеєні рекламою театрів, що готують спільні постановки естонською та російською мовами у Таллінні.

На новому зображенні були два язики, які торкалися одне одного, один – в кольорах естонського, інший – в кольорах російського прапора, повідомляє сайт новин Delfi. Коли журналіст Радіо Свобода набрав номер з оригінальних плакатів, автоматичне повідомлення сказало, що лінія тимчасово неактивна.

Восьмого січня з’ясувалося, що за акцією з плакатами стоїть нова, невелика партія Eesti 200, яка напередодні виборів прагнула привернути увагу до себе і до питання інтеграції російськомовних до естонського суспільства.

Лідер Eesti 200 Крістіна Каллас сказала естонським ЗМІ, що гамір, викликаний плакатами, довів, що це питання залишається дуже актуальним для Естонії.

Реакція громадськості

І етнічні росіяни, і етнічні естонці відчули відразу до такого способу говорити про проблему. Деяким користувачам соціальних мереж вона нагадала часи расової сегрегації у США.

Кожен відчуває огиду. Якщо б мені довелося стояти там і чекати трамваю, то де б я мала стати?

«Можливо, вони повинні розділити суспільство, як Америка колись між чорношкірими і білими», – написав один користувач Facebook російською мовою.

«Вони розділили наше суспільство вже в 1990-х роках, називаючи росіян другосортними громадянами», – написала інша користувач Facebook Анна Єрофеєва.

«Кожен відчуває огиду. Якщо б мені довелося стояти там і чекати трамваю, то де б я мала стати?, – написала Естер Вайтмаа на Facebook. – Такого розвішування ярликів не існує в школах і на роботі, і ця рекламна кампанія не робилася з добрими намірами».

Ця провокація дійшла до телеканалів Росії, де її використовували провокаційно і без пояснення

Під час теледебатів, організованих щоденником Eesti Paevaleht 9 січня, члени Eesti 200 опинилися перед критикою з обох сторін політичного спектра.

«Ми побачили, що ця провокація, яку ви принесли на вулиці, дійшла до телеканалів Російської Федерації, де її використовували провокаційно і без пояснення», – сказав прем’єр-міністр Юрій Ратас з левоцентристської партії «Центр».

Російські державні засоби масової інформації дійсно зацікавилися плакатами. «Сучасний світ, світ взагалі, не бачив нічого подібного протягом багатьох років. Ймовірно, з часів апартеїду в Південній Африці», – заявила 9 січня ведуча провідного новинного каналу «Росія 24».

Інцидент, що повідомлення про який були в російських новинах протягом дня, завершується обговоренням популярного ток-шоу «60 хвилин» на російському телебаченні.

Російська меншина Естонії є спадщиною радянської окупації Естонії, переважно живе в мирі з естонцями, хоча російські державні ЗМІ періодично розпалюють напругу.

У 2007 році рішення про перенесення монументу радянського солдата з центру Таллінна спровокувало заворушення по всій Естонії, в результаті яких одна людина загинула, а понад 100 були поранені.

Питання інтеграції росіян в естонське суспільство залишається важливою політичною проблемою, особливо під час виборів. Десятки тисяч етнічних росіян в Естонії залишаються «негромадянами» після того, як вони не змогли отримати громадянство після розпаду Радянського Союзу, і більша частина системи освіти розділена між естонськомовними та російськомовними школами.

Під час телевізійних дебатів, що відбулися 9 січня, Каллас, лідер Eesti 200, визнала, що фрази на плакатах можуть бути невдалими.

«У російській громаді було багато ображених, погоджуюсь. Ми цього не передбачали, – сказала вона. – Але я думаю, що це показало, що ці рани – як громади ставляться одне до одного – дуже сильні і не повністю зцілені».