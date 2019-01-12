Анастасія Ткачук

(Друкуємо мовою оригіналу)

«Другая жизнь» – так называется благотворительная выставка от Project «W» (или «Ветеранский театр Veterans, Volunteers and William»), которая прошла в киевском кафе Veterano Pizza. С помощью живописи бойцы и волонтеры АТО/ООС проходили арт-терапию с художницей Валерией Москвитиной. Она занимается изобразительным искусством уже около 10 лет, и 3 из них посвятила реабилитации нуждающихся в этом. О чем пишут картины ветераны?

На благотворительной выставке представлено 14 картин на разную тематику. Кто-то изобразил мирную жизнь, кто-то деревья, кто-то войну. Обычные рисунки раскрывают души необычных людей.

«Война, с одной стороны, жестокая вещь, с другой – отправная точка. Очень важно, что парни ищут себя и могут раскрыться в самых разных сферах», – говорит ветеран Александр Терещенко.

Покупкой картины посетители помогают развиваться «ветеранскому театру» Project «W», который покажет свой первый спектакль – «Двенадцатую ночь» Шекспира – весной. Цены на работы стартуют от 1000 грн.

Мама волонтера Наталья Компанцева решила приобрести картину сына на память:

«Я не до конца верю, что это он сам нарисовал. Он никогда в жизни не рисовал ничего. Для меня это открытие, поэтому я решила: пусть будет дома. А он талантливый человек, но не может найти себя», — говорит Наталья.

Для участников проекта это также возможность не стоять на месте.

«Это реабилитация. Возможность восстановиться и идти вперед, – утверждает Виктория Каталичук, участница проекта, военный волонтер. – Если тяжело, если больно, если страшно – закрыть глаза и сделать шаг. Все будет хорошо».

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо у вас є тема для публікації чи відгук, пишіть нам: Donbas_Radio@rferl.org)